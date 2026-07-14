Σε τροχιά διαρκούς συρρίκνωσης παραμένει η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, καθώς ο βουλευτής Αργολίδας, Γιώργος Γαβρήλος, ανακοίνωσε επίσημα την αποχώρησή του, επιλέγοντας πλέον την πορεία του ως ανεξάρτητος βουλευτής. Η κίνηση αυτή έρχεται να προστεθεί στην αλυσίδα των εσωκομματικών κραδασμών που δοκιμάζουν τις ισορροπίες στο ελληνικό Κοινοβούλιο.

Η απόφαση του κ. Γαβρήλου σφραγίστηκε με την αποστολή επίσημης επιστολής προς τον Πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη, η οποία έλαβε αριθμό πρωτοκόλλου στις 14 Ιουλίου 2026.

Στο εξαιρετικά λακωνικό κείμενο της δήλωσής του, ο βουλευτής αναφέρει χαρακτηριστικά:

«Σας γνωστοποιώ την απόφασή μου να αποχωρήσω από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία και να παραμείνω Ανεξάρτητος Βουλευτής Αργολίδας.»

Αξίζει να σημειωθεί ότι στην επιστολή δεν παρατίθενται οι λόγοι που τον οδήγησαν σε αυτή την έξοδο, με αποτέλεσμα να αναμένεται με ενδιαφέρον μια ενδεχόμενη δημόσια τοποθέτησή του τις επόμενες ώρες, η οποία θα ρίξει φως στα κίνητρά του.

Ασταμάτητο το κύμα φυγής από την Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ

Η ανεξαρτητοποίηση του Γιώργου Γαβρήλου δεν αποτελεί μεμονωμένο περιστατικό, αλλά μέρος ενός ευρύτερου κύματος αποχωρήσεων που πυροδότησαν οι πρόσφατες εσωκομματικές εξελίξεις στην Κουμουνδούρου.

Λίγες ώρες νωρίτερα, την ίδια ημέρα, την πόρτα της εξόδου είχε περάσει και ο βουλευτής Αχαΐας, Ανδρέας Παναγιωτόπουλος, στέλνοντας αντίστοιχη επιστολή ανεξαρτητοποίησης στον Νικήτα Κακλαμάνη. Οι συνεχείς αυτές απώλειες αναδιαμορφώνουν ριζικά τον κοινοβουλευτικό χάρτη της χώρας.

Από Τομεάρχης Εργασίας στην πλήρη ρήξη

Ο κ. Γαβρήλος είχε ενεργό ρόλο εντός του ΣΥΡΙΖΑ, έχοντας διατελέσει στο παρελθόν τομεάρχης Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Αν και παλαιότερα είχε επιλέξει να παραιτηθεί από τη θέση του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου διατηρώντας τη βουλευτική του έδρα εντός του κόμματος, η σημερινή του κίνηση σφραγίζει την οριστική και πλήρη ρήξη του με την Κοινοβουλευτική Ομάδα.

Η νέα αυτή απώλεια αλλάζει δραματικά τις δυνάμεις στο Κοινοβούλιο, ενώ όλα τα βλέμματα είναι πλέον στραμμένα στις επόμενες κινήσεις τόσο του ίδιου του βουλευτή Αργολίδας, όσο και άλλων στελεχών που φέρονται να βρίσκονται σε απόσταση ασφαλείας από την ηγεσία του κόμματος.