Σε σημαντικές εσωκομματικές τροποποιήσεις και ανακατανομή ρόλων προχώρησε ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία, Σωκράτης Φάμελλος, κατά τη διάρκεια της πρόσφατης συνεδρίασης της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του κόμματος.

Η κίνηση αυτή σηματοδοτεί μια προσπάθεια ανανέωσης και επανακαθορισμού της επικοινωνιακής και κοινοβουλευτικής στρατηγικής του κόμματος, με την τοποθέτηση νέων στελεχών σε θέσεις-κλειδιά για την προβολή των θέσεων του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

Η πιο κομβική αλλαγή, αφορά τη θέση του Εκπροσώπου Τύπου του Κόμματος, την οποία αναλαμβάνει πλέον επίσημα ο βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης, Χρήστος Γιαννούλης, ένα πρόσωπο με μακρά πορεία στον χώρο της ενημέρωσης.

Παράλληλα, ο Πρόεδρος του Κόμματος εισηγήθηκε μια νέα δομή και στην εκπροσώπηση εντός του Κοινοβουλίου, προτείνοντας τον βουλευτή Δράμας Θεόφιλο Ξανθόπουλο και τον βουλευτή Πρέβεζας Κωνσταντίνο Μπάρκα για τις θέσεις των κοινοβουλευτικών εκπροσώπων.

Κλείνοντας τις εργασίες της Συνεδρίασης, ο Σωκράτης Φάμελλος θέλησε να ευχαριστήσει δημόσια τον Κώστα Ζαχαριάδη και τον Νίκο Παππά για τη μέχρι τώρα συνεργασία τους, αναγνωρίζοντας τη σημαντική προσφορά και τη συμβολή τους στο παραχθέν έργο, από τις θέσεις που κατείχαν μέχρι σήμερα.