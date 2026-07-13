Σε κατάσταση απόλυτου πολιτικού εκτροχιασμού και βαθιάς εσωκομματικής κρίσης βρίσκεται ο ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία. Η προγραμματισμένη μεσημεριανή συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας της Δευτέρας (13/7) μετατράπηκε γρήγορα σε πεδίο μαζικών αποχωρήσεων, επιβεβαιώνοντας τις εκτιμήσεις ότι το κόμμα οδεύει προς μια νέα, επώδυνη διάσπαση.

Πιο συγκεκριμένα, η «θύελλα» ξέσπασε όταν στελέχη που ανήκουν στην «προεδρική» ομάδα υπέβαλαν ομαδικά τις παραιτήσεις τους από το ανώτατο καθοδηγητικό όργανο, καταθέτοντας σχετικό κείμενο υπογραφών.

Το «κύμα» των αποχωρήσεων

Πρώτη το βήμα έκανε η αναπληρώτρια γραμματέας του κόμματος, Αναστασία Σαπουνά. Η κ. Σαπουνά ήταν το πρόσωπο που είχε σηκώσει το μεγαλύτερο βάρος της εσωκομματικής αντιπαράθεσης με τη λεγόμενη «αντιπολίτευση» των διαφωνούντων, ειδικά μετά την πρόσφατη παραίτηση του Σωκράτη Φάμελλου από την προεδρία.

Μαζί με την κ. Σαπουνά, την παραίτησή τους υπέβαλαν επισήμως και άλλα πέντε κορυφαία στελέχη του οργάνου:

Ο γραμματέας της Νεολαίας ΣΥΡΙΖΑ, Πάνος Λαμπρινίδης Στάχτος .

. Η γραμματέας οργανωτικού, Ελένη Συμεωνίδου .

. Τα μέλη της Πολιτικής Γραμματείας, Σταματία Τσουμέα και Αγγελική Βισβίκη .

και . Η Δέσποινα Σίνου.

Παράλληλα, την παραίτησή του υπέβαλε και ο διευθυντής ανθρώπινου δυναμικού του κόμματος, Κώστας Μορφίδης.

Βάζουν «πλώρη» για γενική έξοδο

Οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές, καθώς στο εσωτερικό της Κουμουνδούρου διακινείται κείμενο υπογραφών, σύμφωνα με το οποίο τα παραιτηθέντα στελέχη δεν αποχωρούν απλώς από την Πολιτική Γραμματεία, αλλά πρόκειται να δηλώσουν την πλήρη αποχώρησή τους και από την Κεντρική Επιτροπή του κόμματος.

Η κίνηση αυτή έρχεται ως άμεση απάντηση στην επεισοδιακή συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του περασμένου Σαββάτου από την πλευρά των «διαφωνούντων», η οποία είχε προκαλέσει σφοδρές αντιδράσεις. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι το κλίμα στις τάξεις της κοινοβουλευτικής ομάδας είναι βαρύ, ενώ θεωρείται πολύ πιθανό το κύμα των παραιτήσεων να αγγίξει άμεσα και βουλευτές του κόμματος, ανοίγοντας τον ασκό του Αιόλου για την επόμενη ημέρα.