Tην ανάγκη μιας μεγάλης προοδευτικής εκλογικής συνεργασίας, υπογραμμίζει η απόφαση της σημερινής Πολιτικής Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και προσθέτει: «Για να έχει όμως θετικά -και όχι τα αντίστροφα- αποτελέσματα χρειάζονται άμεσα πρωτοβουλίες σε τρία επίπεδα, που θα χτίσουν σχέσεις εμπιστοσύνης και θα σφυρηλατήσουν ανθεκτικούς πολιτικούς δεσμούς:

Κοινοβουλευτική συμπόρευση στη βάση σαφών προγραμματικών δεσμεύσεων

Φόρουμ προγραμματικού διαλόγου ευρύτερων δυνάμεων του προοδευτικού χώρου

Συνεργασία και κοινή δράση στα κινήματα».

Αναπτύσσει την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για πολιτική αλλαγή και συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων. Συγκεκριμένα αναφέρει: «Η Προοδευτική Ελλάδα δεν είναι απλά ένα όραμα, επιδιώκουμε να γίνει σχέδιο προοδευτικής διακυβέρνησης της χώρας. Και για να γίνει αυτό εφικτό, είναι αναγκαία η συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων. Ο σημερινός κατακερματισμός του προοδευτικού χώρου δεν μπορεί να συνεχιστεί, διότι από το πολιτικό αδιέξοδο ο μόνος που θα επωφεληθεί στο τέλος είναι η ακροδεξιά, όπως έχουμε δει να συμβαίνει σε όλο και περισσότερες χώρες της ΕΕ και στις ΗΠΑ. Το αίτημα για πολιτική αλλαγή γίνεται όλο και πιο επιτακτικό. Η χώρα πρέπει άμεσα να γυρίσει σελίδα».

H απόφαση κάνει αναφορά στην αναβολή της συνάντησης Μητσοτάκη-Ερντογάν υποστηρίζοντας ότι «είχαμε χθες ένα τεράστιο και πρωτοφανές φιάσκο. Η αναβολή -λίγες μόλις ώρες πριν από την πραγματοποίηση- της συνάντησης του Έλληνα Πρωθυπουργού με τον Τούρκο Πρόεδρο, ύστερα από αίτημα της τουρκικής πλευράς, φέρνει στο προσκήνιο ξανά την περιθωριοποίηση της Ελλάδας, στην οποία έχει οδηγήσει η αποτυχημένη στρατηγική του δεδομένου και προβλέψιμου συμμάχου, που έχει επιλέξει αυτά τα έξι χρόνια η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Προφανώς, για τον κατά τα άλλα δήθεν «απομονωμένο» Ερντογάν, η συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη ήταν ήσσονος σημασίας, η οποία θα μπορούσε να παρακαμφθεί, ενόψει πιο σημαντικών συναντήσεων. Την ίδια ώρα, η εμπρηστική ομιλία Ερντογάν, για μια ακόμα χρονιά, από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης, που αμφισβήτησε ξανά τα κυριαρχικά μας δικαιώματα στο Αιγαίο και μίλησε για δύο κράτη στην Κύπρο, παραμένει χωρίς απάντηση, με την ελληνική κυβέρνηση να μένει απλός παρατηρητής των τουρκικών προκλήσεων».

Τέλος η απόφαση αναφέρει τον προγραμματισμό του κόμματος για το επόμενο διάστημα:

Πραγματοποιούμε καμπάνια σε όλη τη χώρα για την προώθηση της πρότασης για την Προοδευτική Ελλάδα που παρουσιάσαμε στην 89η ΔΕΘ.

Η συνεδρίαση της ΚΕ θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 4 Οκτωβρίου. Στη συνεδρίαση της ΚΕ θα οριστούν συντονιστές/συντονίστριες και αναπληρωτές/αναπληρώτριες συντονιστές/συντονίστριες των Τμημάτων της ΚΕ, θα οριστεί το οργανωτικό γραφείο και θα διαμορφωθεί ο οδικός χάρτης για τις εκλογές των περιφερειακών οργάνων και των συντονιστικών των ΝΕ και των ΟΜ με στόχο να έχουν ολοκληρωθεί εντός Νοεμβρίου όλες οι διαδικασίες.

Τις επόμενες ημέρες θα γίνει πανελλαδική σύσκεψη των συντονιστών των ΝΕ με τον Γραμματέα και την Αναπληρώτρια Γραμματέα της ΚΕ, προκειμένου να διαμορφωθούν σχέδια δράσης του κόμματος σε όλη τη χώρα.

Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στηρίζει, συμμετέχει και καλεί μαζικά στη μεγάλη πανελλαδική απεργία των ΓΣΕΕ – ΑΔΕΔΥ, την Τετάρτη 1 Οκτωβρίου, ενάντια στο νέο αντεργατικό νομοσχέδιο της κυβέρνησης Μητσοτάκη.