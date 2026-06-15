Ερώτηση προς τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη κατέθεσαν έντεκα βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, σχετικά με τον αριθμό των αποφυλακίσεων αλλοδαπών κρατουμένων βάσει του πρόσφατου νόμου 5275(άρθρο 59).

Σύμφωνα με την διάταξη, όσοι αλλοδαποί εκτίουν ποινή φυλάκισης απολύονται, με διάταξη του εισαγγελέα πλημμελειοδικών, υπό τον όρο της απομάκρυνσής τους από την ελληνική επικράτεια.

Αν η απομάκρυνση του αλλοδαπού από την ελληνική επικράτεια δεν ολοκληρωθεί, ο αλλοδαπός κρατείται εκ νέου σε Σωφρονιστικό Κατάστημα, για την έκτιση του υπολοίπου της ποινής του.

«Καθώς ο θεσμός της υφ΄όρον απόλυσης είναι εξαιρετικά σημαντικός και έως σήμερα, δεν υπάρχει πληροφόρηση για τον τρόπο και την έκταση εφαρμογής της ως άνω διάταξης, οι βουλευτές, εκτός από τον αριθμό όσων απολύθηκαν από τις φυλακές, ζητούν να μάθουν επίσης, ποιές ποινές εξέτιαν και για ποιά εγκλήματα, ποιά εθνικότητα είχαν και πόσοι από αυτούς επέστρεψαν στα Σωφρονιστικά καταστήματα, λόγω μη ολοκλήρωσης της απομάκρυνσής τους» αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση.

Ολόκληρη η Ερώτηση προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη

Θέμα: «Αποφυλακίσεις αλλοδαπών κρατουμένων-Εφαρμογή άρθρου 59 ν. 5275/2025».

Σύμφωνα με το άρθρο 59 του ν. 5275/2025 όσοι αλλοδαποί εκτίουν ποινή φυλάκισης σε Σωφρονιστικό Κατάστημα, απολύονται, με διάταξη του εισαγγελέα πλημμελειοδικών, υπό τον όρο της απομάκρυνσής τους από την ελληνική επικράτεια. Αν η απομάκρυνση του αλλοδαπού από την ελληνική επικράτεια δεν ολοκληρωθεί, ο αλλοδαπός κρατείται εκ νέου σε Σωφρονιστικό Κατάστημα, για την έκτιση του υπολοίπου της ποινής του.

Επειδή δεν υπάρχει πληροφόρηση για τον τρόπο και την έκταση εφαρμογής της ως άνω διάταξης,

Επειδή ο θεσμός της υφ’ όρον απόλυση είναι εξαιρετικά σημαντικός.

Ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:

Πόσοι αλλοδαποί κρατούμενοι απολύθηκαν από τα Σωφρονιστικά Καταστήματα, κατ’ εφαρμογήν του άρθρου 59 ν. 5275/2025;

Ποιες ποινές εξέτιαν (ύψος) οι ως άνω απολυθέντες κρατούμενοι και για ποια εγκλήματα; Ποιο μέρος της επιβληθείσας ποινής είχαν ήδη εκτίσει οι απολυθέντες;