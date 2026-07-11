H ακύρωση της στήριξης του κόμματος ΕΛ.Α.Σ. του Αλέξη Τσίπρα, η αυτόνομη κάθοδος του ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές, η ανάκληση της διαγραφής του Παύλου Πολάκη από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του Κόμματος, αλλά και η συνέχιση των εργασιών το ερχόμενο Σαββατοκύριακο (18-19/7), ήταν οι ομόφωνές αποφάσεις που λήφθηκαν κατά τη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, την οποία συγκάλεσε η εσωκομματική αντιπολίτευση.

Η σχετική ανακοίνωση που εκδόθηκε μετά τη λήξη της συνεδρίασης αναφέρει τα ακόλουθα: «Η έκτακτη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής της 11ης Ιουλίου στο όνομα της ενότητας της συνέχειας και της ανάκαμψης του κόμματος υπερψήφισε ομόφωνα τα παρακάτω.

Πρώτον, αποφασίζει τη συνέχιση των εργασιών της για το Σαββατοκύριακο 18 και 19 Ιουλίου του 2026.

Δεύτερον, διαπιστώνει ότι η απόφαση της 6ης Ιουνίου περί πολιτικής στήριξης άλλου κόμματος έχει εκ των πραγμάτων καταστεί κενή περιεχομένου μετά και τις σχετικές δημόσιες δηλώσεις των στελεχών και του Προέδρου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Ως εκ τούτου, ο ΣΥΡΙΖΑ επιταχύνει άμεσα την προετοιμασία του για τις επερχόμενες εκλογές και την οικοδόμηση μιας εκλογικής συμμαχίας με όσες και όσους επιθυμούν, με όσες και όσους μπορούν να συμβάλουν σε αυτή την προοπτική.

Τρίτον, καλεί την πολιτική γραμματεία, σύμφωνα με το καταστατικό, να εισηγηθεί άμεσα τον οδικό χάρτη της εκλογικής προετοιμασίας.

Τέταρτον, διαπιστώνει την πολιτική αναγκαιότητα της ανάκλησης της διαγραφής του Παύλου Πολάκη από την κοινοβουλευτική ομάδα».