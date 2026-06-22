Ανακοίνωση για το ένταλμα σύλληψης του Δημήτρη Αβραμόπουλου και την καταδίκη της Άννας Μισέλ Ασημακούλου, εξέδωσε ο ΣΥΡΙΖΑ.

Σε αυτή αναφέρει: «Σε μία μέρα, με διαφορά λίγων ωρών, η καταδίκη της κ. Ασημακοπούλου για το email-gate και το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης για τον κ. Αβραμόπουλο για το Qatargate επιβεβαιώνουν ότι η περιβόητη “αριστεία” της ΝΔ έχει μόνιμη έδρα στις δικαστικές αίθουσες. Επιβεβαιώνουν και τη σχέση της κυβέρνησης με πρακτικές διαπλοκής. Η Νέα Δημοκρατία δεν είναι πια κόμμα. Είναι πινάκιο δικαστηρίου με γαλάζιο λογότυπο».

Κλείνοντας την ανακοίνωση, διερωτάται: «Όταν έρθει η ώρα, οι κυβερνητικοί βουλευτές θα ψηφίσουν την άρση ασυλίας του κ. Αβραμόπουλου ή θα προχωρήσουν σε άλλη μια επιχείρηση συγκάλυψης;».