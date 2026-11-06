Οι κοινοβουλευτικές διεργασίες που «πυροδότησαν οι έγκαιρες και επίμονες παρεμβάσεις της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, κατά τη διάρκεια της συζήτησης του νομοσχεδίου για τους servicers», βρέθηκαν στο επίκεντρο της εβδομαδιαίας ενημέρωσης των διαπιστευμένων συντακτών στον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ την Πέμπτη.

Στην ενημέρωση που συμμετείχαν ο γραμματέας Οργανωτικού, Γιάννης Μπουλέκος, ο εκπρόσωπος τύπου και Επικοινωνίας, Γιώργος Παναγιωτόπουλος, ο εκπρόσωπος τύπου, Δημήτρης Μελίδης, το μέλος του Οργανωτικού Θρασύβουλος Σταυριδόπουλος και από τη ΠΓ, ο Κώστας Γεωργιάδης, υπογραμμίστηκε ότι η πίεση που άσκησε ο ΣΥΡΙΖΑ είχε αποτέλεσμα δύο «στρατηγικές ήττες» της κυβέρνησης, η οποία απέσυρε το άρθρο 23 και αναγκάστηκε να διευρύνει τη λίστα άρθρων για ονομαστική ψηφοφορία.

«Στο Κοινοβούλιο, μια ομάδα 12 βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, που σύντομα θα είναι 21, έχει καταφέρει να κάνει τον κ. Μητσοτάκη να χάσει τον ύπνο του», είπε χαρακτηριστικά ο Γιώργος Παναγιωτόπουλος και εξήγησε: «Πρώτον, «παίρνοντας από το χέρι το κοινωνικό αίτημα των δικηγορικών συλλόγων, την απαίτηση να παρθεί πίσω το άρθρο 23, όπως και έγινε τελικά με τη στήριξη και άλλων προοδευτικών κοινοβουλευτικών δυνάμεων. Αυτή ήταν η πρώτη στρατηγική ήττα της κυβέρνησης.

Δεύτερον, με την πρόταση για διεξαγωγή ονομαστικής ψηφοφορίας για τα άρθρα 22, 24 και 30, τα οποία ήταν εξίσου προστατευτικά για τα funds και επιβαρυντικά για την κοινωνία και τους δανειολήπτες. Εκεί ο ΣΥΡΙΖΑ των 12 βουλευτών μάζεψε όχι μόνο τις 15 υπογραφές που απαιτούνταν, αλλά 19. Έτσι θα δει ο ελληνικός λαός ποιοι υποθάλπουν αυτούς τους εγκληματίες, που ήρθαν με “1000” ευρώ και πήραν 20 δισ. εγγυήσεις από το κράτος».

Στην τρίτη κοινοβουλευτική παρέμβαση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, αναφέρθηκε εκτενώς ο εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος, Δημήτρης Μελίδης: «Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ είναι το μόνο κόμμα, εντός και εκτός Βουλής, που πριν ακόμη προκύψει το θέμα με το άρθρο 23, έθεσε ζήτημα σύστασης Εξεταστικής Επιτροπής, για την περίοδο από το 2015 μέχρι σήμερα -δεν έχουμε να κρύψουμε τίποτα- που αφορά τις τιτλοποιήσεις κόκκινων δανείων και την λειτουργία των funds και των servicers. Στο επίκεντρο βρίσκονται οι κρατικές εγγυήσεις ύψους 16 δισ. ευρώ για τα funds και τους servicers, οι ενδεχόμενες δημοσιονομικές επιπτώσεις, οι όροι μεταβίβασης και διαχείρισης των απαιτήσεων, η εποπτεία των εταιρειών – τεράστιο ζήτημα, το λένε οι πολίτες δεν ακούει κανείς- και βέβαια η προστασία των δανειοληπτών. Λέμε λοιπόν ότι πρέπει να διερευνηθεί ποιοι ωφελήθηκαν, ποιοι ανέλαβαν τους κινδύνους και ποιες υποχρεώσεις δημιουργήθηκαν για το ελληνικό Δημόσιο». Στην ενημέρωση εκτιμήθηκε ότι θα βρεθούν οι απαραίτητες 120 ψήφοι στο κοινοβούλιο για τη σύσταση της Εξεταστικής.

Ο Δημήτρης Μελίδης, αναφερόμενος στο άρθρο 23 επεσήμανε ακόμη ότι ο πυρήνας του αποτέλεσε μέρος πρότασης από τα πιο ακραία νεοφιλελεύθερα στελέχη, κυρίως από το ΔΝΤ, την περίοδο των σκληρών μνημονίων. Κι αυτό που τότε απορρίφθηκε εν μέσω ασφυκτικών πιέσεων έγινε πρόταση πολλά χρόνια μετά και χωρίς υποχρέωση, από την κυβέρνηση της ΝΔ, κατέληξε ο εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Δημήτρης Μελίδης.

Ο Γιάννης Μπουλέκος κάλεσε επίσης, αναδεικνύοντας το ζήτημα ότι έχει θεσπιστεί ακατάσχετο λογαριασμών για τους servicers, να ερωτηθεί η διοίκηση του ΕΦΚΑ πόσα λεφτά χρωστάνε από εργοδοτικές ασφαλιστικές εισφορές τα funds και οι servicers.

Ο γραμματέας Οργανωτικού του κόμματος, τόνισε ότι πέρα από την ισχυρή πολιτική παρουσία του, «ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ είναι πλέον παρών και οργανωτικά». Σημείωσε ότι σε πανελλαδικό επίπεδο η συγκρότηση των ψηφοδελτίων έχει ξεπεράσει το 65%.

Απαντώντας σε δημοσιογραφική ερώτηση, αναφορικά με την τελευταία παρατήρηση του Αλέξη Τσίπρα για τον ΣΥΡΙΖΑ και την κρατική χρηματοδότηση που λαμβάνει, ο Γιάννης Μπουλέκος τόνισε: «Την κρατική του επιχορήγηση την έχει γυρίσει πίσω στην ελληνική κοινωνία. Ξέρετε πώς; Στηρίζοντας δύο μέσα ενημέρωσης τα οποία προσφέρουν ανεξαρτησία δημοσιογραφίας. Δεν θα βρείτε έναν συνάδελφό σας που να δουλεύει στην “Αυγή” και στο “Κόκκινο” που να του έχουμε πει “κάνε στρατευμένη δημοσιογραφία”. Επίσης, στηρίζει δομές αλληλεγγύης σε χιλιάδες κοινωνικά παντοπωλεία και ευάλωτους συμπολίτες μας και πλέον ξεκινάει και έχει δωρεάν νομική υποστήριξη σε ευάλωτους συμπολίτες μας, οι οποίοι χάνουν τα σπίτια τους κάθε μέρα. Τι σημαίνει αυτό; Ότι εμείς, έστω και το 1 ευρώ που παίρνουμε από τον ελληνικό λαό, το γυρίζουμε πίσω στον ελληνικό λαό με τον τρόπο μας».