Μια «κρίσιμη στιγμή για τη Δικαιοσύνη και τη Δημοκρατία», χαρακτηρίζει ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ την έναρξη της δίκης για το έγκλημα των Τεμπών, τρία χρόνια μετά την τραγωδία με τους 57 νεκρούς, σε σχετική ανακοίνωση.

Όπως σημειώνει, «η ελληνική κοινωνία ζητά αλήθεια, πλήρη διερεύνηση και απόδοση ευθυνών, όσο ψηλά και αν φτάνουν, ανεξάρτητη και δίκαιη δίκη, χωρίς απόκρυψη τεκμηρίων, χωρίς καθυστερήσεις και χωρίς διαδικασίες που προσβάλλουν το μέγεθος της τραγωδίας». «Το γεγονός ότι από την πρώτη κιόλας ημέρα αναδείχτηκαν προβλήματα στις συνθήκες διεξαγωγής της δίκης, επιτείνει, αντί να κατευνάζει, το αίσθημα δυσπιστίας της κοινωνίας», επισημαίνει.

«Το έγκλημα των Τεμπών δεν ήταν στιγμιαίο “ατύχημα”, αλλά αποτέλεσμα επιλογών που υποβάθμισαν την ασφάλεια και απαξίωσαν τις δημόσιες υποδομές. Τρία ολόκληρα χρόνια μετά την τραγωδία, η κυβέρνηση δεν κατάφερε να εξασφαλίσει ούτε τα στοιχειώδη για τη διεξαγωγή μιας από τις σημαντικότερες δίκες των τελευταίων δεκαετιών. Συγγενείς θυμάτων και δικηγόροι σε συνθήκες ασφυξίας, ελλείψεις σε υποδομές, αδυναμία κάλυψης από τον Τύπο και μια διαδικασία που ξεκινά με συγγνώμες για τα αυτονόητα», υπογραμμίζει ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και σχολιάζει:

«Αυτές οι εικόνες δεν είναι απλώς ενδεικτικές ανικανότητας. Είναι αποκαλυπτικές μιας πολιτικής που, από την πρώτη στιγμή, αντιμετώπισε το έγκλημα των Τεμπών με όρους υποβάθμισης και συγκάλυψης».

«Ο ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ στέκεται από την πρώτη ημέρα στο πλευρό των οικογενειών των θυμάτων και της κοινωνίας που απαιτεί δικαιοσύνη χωρίς συγκάλυψη, αγωνίζεται για την απόδοση ευθυνών όσο ψηλά κι αν βρίσκονται», καταλήγει η ανακοίνωση.