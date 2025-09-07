“Η κυβέρνηση της ΝΔ υλοποιεί τη μεγαλύτερη φορολογική αφαίμαξη της Μεταπολίτευσης, και όχι μια γενναία μεταρρύθμισή της. Σε κάθε του παρουσία ο κ. Μητσοτάκης επιβεβαιώνει την ανάγκη να φύγει το συντομότερο δυνατό”, αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία, σε ανακοίνωσή του για τη συνέντευξη Τύπου του Πρωθυπουργού στην 89η ΔΕΘ.

Κι αυτό γιατί, όπως σημειώνει:

– “Απάντησε ότι δεν γνωρίζει τις ευρωπαϊκές οδηγίες για το ΦΠΑ, 2022/542 και 2020/285, τις οποίες και ψήφισε και αρνείται να εφαρμόσει.

-Δήλωσε ότι αγνοεί τις προειδοποιητικές επιστολές για παραπομπή στο ευρωπαϊκό δικαστήριο, που έλαβε η Ελλάδα στις 30 Ιανουαρίου, την ώρα που οι πολίτες και η αγορά υποφέρουν από τον υψηλό ΦΠΑ, που το 2024, σε σχέση με το 2023, επιβάρυνε κατά 2,62 δισ. περισσότερο νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

-Δεν μας είπε τους λόγους για τους οποίους δεν επεκτείνει τη μείωση του ΦΠΑ σε όλα τα νησιά και δεν εφαρμόζει μέτρα αντιμετώπισης της ακρίβειας στα τρόφιμα και στα φάρμακα, όπως κάνουν επιτυχημένα άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

-Χρησιμοποίησε ως ψεύτικη δικαιολογία ένα όριο δαπανών, που ο ίδιος συμφώνησε και εφαρμόζει, αντί να βάλει “κόφτη” στα δισεκατομμύρια υπερκέρδη των καρτέλ και στα δισεκατομμύρια της υπερφορολόγησης, που ο ίδιος επιβάλλει”.

“Ο κ. Μητσοτάκης είναι φανερά, πλέον, ένας αυταρχικός, απερχόμενος και απονομιμοποιημένος Πρωθυπουργός. Και για αυτό απαιτείται άμεσα η παραίτησή του και πολιτική αλλαγή. Για μια Προοδευτική Ελλάδα. Για ένα άλλο παραγωγικό μοντέλο. Για μια νέα προοδευτική πρόταση διακυβέρνησης”, υπογραμμίζει ο ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ.