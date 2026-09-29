Στην πολιτική και οικονομική συγκυρία, καθώς και στον σχεδιασμό των επόμενων πολιτικών και οργανωτικών πρωτοβουλιών του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ επικεντρώθηκε η συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της Κουμουνδούρου, στη συζήτηση επισημάνθηκε ότι «έχει καταρρεύσει στην πράξη το κυβερνητικό επιχείρημα πως τα 2,2 δισ. ευρώ αποτελούσαν το ανελαστικό όριο του δημοσιονομικού χώρου, καθώς λίγες ημέρες μετά τη ΔΕΘ η ίδια η κυβέρνηση της Ν.Δ. άνοιξε τη συζήτηση για πρόσθετα μέτρα σε ό,τι αφορά το πετρέλαιο θέρμανσης».

Τονίστηκε ότι «επιβεβαιώνεται η θέση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ για τις δυνατότητες και τις ευελιξίες του ευρωπαϊκού δημοσιονομικού πλαισίου. Στο ίδιο πλαίσιο, επισημάνθηκε ότι το ΠΑΣΟΚ και το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, που οριοθέτησαν τις οικονομικές προτάσεις τους στα 2,2 δισ. ευρώ, στο όριο που ψευδώς έθεσε η κυβέρνηση, πρέπει να επανεξετάσουν τη στάση τους. Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ συνεχίζει να ανοίγει συγκεκριμένα πολιτικά μέτωπα: 13η σύνταξη, 13ος μισθός, μείωση ΕΦΚ και έμμεσων φόρων, παρέμβαση στα περιθώρια κέρδους της διύλισης, δημόσια ΔΕΗ, δημόσια ΕΛΠΕ και δημόσιος τραπεζικός πυλώνας».

Ιδιαίτερο βάρος δόθηκε στην ανάπτυξη της πρότασης για τον ΕΦΚΑ ως Εθνικό Επενδυτή, με τρεις άξονες: Κοινωνική κατοικία, διαχείριση ιδιωτικού χρέους και παραγωγική αξιοποίηση της περιουσίας των ασφαλισμένων.

Εξάλλου, στο πλαίσιο της οργανωτικής ανασυγκρότησης του κόμματος προχωρά κύκλος οργανωμένων συναντήσεων με εργαζομένους, συνταξιούχους, επιστημονικούς και επαγγελματικούς φορείς, επιμελητήρια και αυτοδιοίκηση, ενώ η πρωτοβουλία θα αναπτυχθεί και στις Περιφέρειες.

Συζητήθηκε, επίσης, το πρόγραμμα περιφερειακής παρουσίας του κόμματος για τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο, με αφετηρία τη Δυτική Μακεδονία και το διήμερο του «Στο Κόκκινο» στις 10 και 11 Οκτωβρίου. Οι περιοδείες θα συνδέονται με συγκεκριμένα τοπικά ζητήματα, συναντήσεις με κοινωνικούς και παραγωγικούς φορείς, ανοιχτές πολιτικές δράσεις και οργανωτικές συσκέψεις. Στην ίδια κατεύθυνση, οι οργανώσεις θα συνδεθούν πιο άμεσα με τις πρωτοβουλίες για ακρίβεια, στέγη, ιδιωτικό χρέος, δημόσια αγαθά και ΕΦΚΑ.

Συζητήθηκε, ακόμη, η επιτάχυνση της συγκρότησης των ψηφοδελτίων, με πλήρη εικόνα ανά εκλογική περιφέρεια, καθώς και η ενεργοποίηση του Ινστιτούτου Νίκος Πουλαντζάς με συγκεκριμένα παραδοτέα πολιτικής και προγραμματικής επεξεργασίας.