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Σε κατάσταση κοινοβουλευτικής κατάρρευσης και de facto διάσπασης βρίσκεται ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, ο οποίος μετά από ένα νέο, σαρωτικό κύμα ανεξαρτητοποιήσεων υποχώρησε στη 4η θέση της Βουλής, κάτω από το ΚΚΕ, μένοντας με μόλις 17 βουλευτές.
Μέσα σε αυτό το κλίμα αποσύνθεσης, μόλις επτά βουλευτές συγκεντρώθηκαν για να εκλέξουν τον Γιάννη Αμανατίδη ως νέο Γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας. Η κίνηση αυτή ανοίγει τον δρόμο για τις κάλπες του Σαββάτου 18 Ιουλίου, όπου οι εναπομείναντες βουλευτές θα κληθούν να εκλέξουν νέο Πρόεδρο της ΚΟ ανάμεσα στους δύο «μονομάχους», τον Παύλο Πολάκη και τη Ρένα Δούρου.
Ιστορική υποχώρηση στην 4η θέση και άνοδος του ΚΚΕ
Η Τετάρτη 15 Ιουλίου 2026 θα καταγραφεί ως η ημέρα που ο ΣΥΡΙΖΑ έχασε και επίσημα τα τελευταία κοινοβουλευτικά του ερείσματα.
Μετά από ένα νέο μπαράζ επιστολών προς τον Πρόεδρο της Βουλής, οι βουλευτές Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος, Χάρης Μαμουλάκης και Μαρίνα Κοντοτόλη ανακοίνωσαν την ανεξαρτητοποίησή τους.
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Ο Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος (εκλεγμένος στη Μαγνησία από το 2012) και ο Χάρης Μαμουλάκης (Ηράκλειο) δήλωσαν ότι οι ευρύτερες διεργασίες στην Κεντροαριστερά καθιστούν μονόδρομο την αποχώρησή τους.
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Είχαν προηγηθεί, οι ανεξαρτητοποιήσεις των Ανδρέα Παναγιωτόπουλου, Γιάννη Γαβρήλου και Γιώργου Ψυχογιού, καθώς και οι παλαιότερες αποχωρήσεις των Κατερίνας Νοτοπούλου και Γιώργου Καραμέρου.
Με τις απώλειες αυτές, ο ΣΥΡΙΖΑ περιορίζεται πλέον στους 17 βουλευτές, πέφτοντας στην τέταρτη θέση της κοινοβουλευτικής κατάταξης, κάτω από το ΚΚΕ που διαθέτει 21 βουλευτές.
Παράλληλα, το σώμα των ανεξάρτητων βουλευτών διογκώνεται ιστορικά, φτάνοντας τα 47 μέλη.
Η συνεδρίαση των «7» και η εκλογή Αμανατίδη
Μέσα σε αυτή την ατμόσφαιρα αποσύνθεσης, η Κοινοβουλευτική Ομάδα συνεδρίασε εκτάκτως με τη συμμετοχή μόλις επτά βουλευτών, σε μια προσπάθεια να κρατηθούν ζωντανές οι θεσμικές διαδικασίες. Στη συνεδρίαση συμμετείχαν οι:
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Γιάννης Αμανατίδης
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Ρένα Δούρου
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Έλενα Άκριτα
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Γιώργος Παπαηλιού
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Χρήστος Γιαννούλης (μέσω τηλεδιάσκεψης Zoom)
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Θεόφιλος Ξανθόπουλος
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Νίκος Παππάς
Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, ο Γιάννης Αμανατίδης εξελέγη νέος Γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας.
Στην πρώτη του δήλωση, ο κ. Αμανατίδης έστειλε μήνυμα ανθεκτικότητας λέγοντας πως «ο ΣΥΡΙΖΑ είναι παρών και θα παραμείνει παρών», ενώ έκανε γνωστό ότι η πρώτη του ενέργεια θα είναι η αποστολή επιστολής στον Πρόεδρο της Βουλής για την άμεση επανένταξη του Παύλου Πολάκη στην ΚΟ.
Η μάχη του Σαββάτου: Πολάκης εναντίον Δούρου
Η εκλογή του κ. Αμανατίδη αποτελεί το πρώτο βήμα για την ανάδειξη του νέου Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, ο οποίος στην πράξη θα αναλάβει και τα ηνία της εκπροσώπησης του κόμματος.
Οι κάλπες αναμένεται να στηθούν στη Βουλή το πρωί του Σαββάτου 18 ιουλίου στις 09:00, με δύο πρόσωπα να διεκδικούν την ηγεσία τον Παύλος Πολάκης ο οποίος με ανάρτησή του στα social media, επιβεβαίωσε ότι θα είναι υποψήφιος αμέσως μόλις ολοκληρωθεί η τυπική επανένταξή του στην ΚΟ και τη Ρένα Δούρου που ανακοίνωσε την υποψηφιότητά της αφήνοντας αιχμές για την εσωκομματική κατάσταση των τελευταίων ετών, τονίζοντας πως «τρία χρόνια τώρα έχουμε ταλαιπωρηθεί με τις διαθέσεις κάποιων» και δηλώνοντας έτοιμη να ανταποκριθεί στο κάλεσμα των συντρόφων της.
Συγκεκριμένα ο Παύλος Πολάκης στην ανάρτησή του αναφέρει: