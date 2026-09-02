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Σκληρή επίθεση προς την κυβέρνηση εξαπολύει ο ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, ζητώντας εξηγήσεις για το παρασκήνιο της απόρρητης επίσκεψης του διοικητή της τουρκικής MIT, Ιμπραήμ Καλίν, στην Αθήνα.

Η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ:

«Ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ

Με ποια ατζέντα ήρθε ο αρχηγός της ΜΙΤ στην Ελλάδα;

Μείζονα ερωτήματα, για τα οποία η κυβέρνηση Μητσοτάκη οφείλει απαντήσεις, προκύπτουν από την επίσκεψη στη χώρα μας του αρχηγού των τουρκικών μυστικών υπηρεσιών, Ιμπραήμ Καλίν.

Η επίσκεψη που έγινε υπό άκρα μυστικότητα αποκαλύφθηκε από την εφημερίδα «Τα Νέα» (2.9.26), σύμφωνα με την οποία ο «άνθρωπος ειδικών αποστολών» του Ταγίπ Ερντογάν, φέρεται να είχε επαφές με τον Έλληνα ομόλογό του, διοικητή της ΕΥΠ Θεμιστοκλή Δεμίρη, αλλά και με άλλους παράγοντες στην Αθήνα.

Η κυβέρνηση πρέπει να απαντήσει:

Οι συναντήσεις στις οποίες αναφέρεται το δημοσίευμα όντως πραγματοποιήθηκαν;

Για ποιο λόγο δεν ενημερώθηκε σχετικά η Βουλή και η  αντιπολίτευση;

Ποιο ήταν το αντικείμενο των συναντήσεων; Διατυπώθηκε η θέση της Τουρκίας για τα ζητήματα που έχουν ανακύψει το τελευταίο διάστημα;

Ποιο ήταν το επίδικο της συνάντηση εν μέσω κλιμάκωσης της τουρκική προκλητικότητας;

Σχετίζονται αυτές οι συναντήσεις με τη συστηματική προώθηση, εκ μέρους της Τουρκίας, του παράνομου, αναθεωρητικού δόγματος της «Γαλάζιας Πατρίδας» που αμφισβητεί τα κυριαρχικά δικαιώματα της πατρίδας μας;

Η κυβέρνηση Μητσοτάκη οφείλει να δώσει εξηγήσεις για την παρουσία του κ. Καλίν στη χώρα μας, την ώρα που εδώ και 7 χρόνια εκκρεμεί η εκπόνηση συνεκτικής εθνικής στρατηγικής της χώρας μας έναντι της Τουρκίας.

Μέχρι πότε η κυβέρνηση θα συνεχίζει τη μυστική διπλωματία;

Μοιάζει σα να μην πέρασε μια μέρα από το 2020 όταν οι Έλληνες πολίτες ενημερώνονταν από τον … κ. Καλίν, τότε σύμβουλο του Προέδρου Ερντογάν, για την έγγραφη ελληνοτουρκική συμφωνία του Βερολίνου τον Ιούλιο του 2020, σε συνάντηση των δύο ηγετών, Ερντογάν και Μητσοτάκη, με πρωτοβουλία της τότε καγκελαρίου Μέρκελ.»

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