Η Ρένα Δούρου είναι η μοναδική υποψήφια για την προεδρία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία, όπως ανακοίνωσε επίσημα ο γραμματέας της Κ.Ο., Γιάννης Αμανατίδης. Η εξέλιξη έρχεται μετά την απόσυρση της υποψηφιότητας του Παύλου Πολάκη, με αποτέλεσμα η πρώην περιφερειάρχης Αττικής να διεκδικεί χωρίς αντίπαλο τη θέση.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, για την αυριανή διαδικασία ανάδειξης προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας έχει κατατεθεί μία και μοναδική υποψηφιότητα, αυτή της βουλευτή Β2 Δυτικού Τομέα Αθηνών, Ρένας (Ειρήνης) Δούρου. Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί το Σάββατο 18 Ιουλίου, στις 09:00, στη Βουλή.

Η υποψηφιότητα της Ρένας Δούρου είχε προαναγγελθεί τις προηγούμενες ημέρες, ωστόσο η αποχώρηση του Παύλου Πολάκη από την κούρσα διαμορφώνει νέα δεδομένα στο εσωκομματικό τοπίο, καθώς ανοίγει τον δρόμο για την εκλογή της στην ηγεσία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας χωρίς αντίπαλο.

Η εκλογή του νέου προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας πραγματοποιείται σε μια περίοδο εσωκομματικών ανακατατάξεων στον ΣΥΡΙΖΑ, μετά τις πρόσφατες πολιτικές εξελίξεις, με τη νέα ηγεσία της Κ.Ο. να καλείται να διαχειριστεί τον κοινοβουλευτικό συντονισμό και την αντιπολιτευτική στρατηγική του κόμματος το επόμενο διάστημα.