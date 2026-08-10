Με αφορμή τη νέα αμυντική σύμπραξη μεταξύ Τουρκίας, Σαουδικής Αραβίας και Πακιστάν, ο ΣΥΡΙΖΑ ζητά την άμεση απόσυρση της ελληνικής πυραυλικής συστοιχίας Patriot από τη Σαουδική Αραβία.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ:

«Λίγες μέρες μετά την ενεργοποίηση των ελληνικών Patriot στη Σαουδική Αραβία, ήρθε η υπογραφή αμυντικής συμφωνίας μεταξύ Τουρκίας, Σαουδικής Αραβίας και Πακιστάν για να αναδείξει για μια ακόμα φορά το στρατηγικό αδιέξοδο και τους κινδύνους της Ι.Χ. εξωτερικής πολιτικής Μητσοτάκη. Αλήθεια, τι άλλο πρέπει να γίνει για να αντιληφθεί η ελληνική κυβέρνηση ότι θα πρέπει να αποσυρθούν οι Patriot από τη Σαουδική Αραβία;

Η ελληνική πυροβολαρχία και οι Έλληνες στρατιωτικοί πρέπει άμεσα να επιστρέψουν στη χώρα μας και να μην έχουν καμία εμπλοκή στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.

Είναι αναγκαία η επιστροφή σε μια ενεργητική και πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική, που θα υπηρετεί τα συμφέροντα της χώρας και θα προωθεί την ειρήνη και τη σταθερότητα, όπως αυτή που υλοποίησε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ».