Σε κατάσταση διαρκούς αναταραχής βρίσκεται ο ΣΥΡΙΖΑ με τη σημερινή συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας να αποτελεί κρίσιμο σταθμό, καθώς τα μέλη της καλούνται να εκλέξουν νέο γραμματέα. Η διαδικασία αυτή διεξάγεται υπό τη σκιά της ηχηρής παραίτησης του Γιώργου Μπάκη, αλλά και του Φοίβου Τσικλιά, από τη θέση του διευθυντή της ΚΟ. Στην επιστολή του, ο κ. Μπάκης άφησε αιχμές για επικράτηση «προσωπικών στρατηγικών» έναντι της συλλογικότητας, δηλώνοντας αδυναμία να υπηρετήσει πλέον τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

Την ίδια ώρα, η Μυρτώ Κοροβέση ορκίστηκε βουλευτής στη θέση του Γιώργου Καραμέρου, ωστόσο επέλεξε να παραμείνει ανεξάρτητη, δεδομένου ότι κατέχει τη θέση της αντιπροέδρου στο κόμμα «Δημοκράτες – Προοδευτικό Κέντρο» του Στέφανου Κασσελάκη.

Μετωπική σύγκρουση Πολάκη – Γιαννούλη

Οι εσωτερικές ισορροπίες δοκιμάζονται έντονα μετά τη δημόσια αντιπαράθεση του Παύλου Πολάκη με τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο, Χρήστο Γιαννούλη. Η σπίθα άναψε όταν ο κ. Γιαννούλης δήλωσε πως θα αποχωρήσει από το κόμμα σε περίπτωση εκλογής του κ. Πολάκη στην προεδρία.

Ο βουλευτής Χανίων σήκωσε το γάντι, καλώντας τον ειρωνικά να πάει «στο καλό», με τον κ. Γιαννούλη να ανταπαντά ότι «κακομοιριά είναι να είσαι στον πυρήνα των προβλημάτων του ΣΥΡΙΖΑ και μετά να τα καταγγέλλεις». Η κόντρα επεκτάθηκε και στο ενδεχόμενο υποψηφιότητας της Ρένας Δούρου, με τον Παύλο Πολάκη να αμφισβητεί ανοιχτά τη δυνατότητά της να φέρει ένα αξιοπρεπές ποσοστό στις εκλογές, εισπράττοντας νέα πυρά από τον κ. Γιαννούλη για υποτίμηση των συνυποψηφίων του.

Παρέμβαση Φάμελλου και κύμα φυγής

Στις εξελίξεις παρενέβη με αιχμηρό τρόπο ο πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος, στην πρώτη του δημόσια τοποθέτηση μετά την παραίτησή του. Ο κ. Φάμελλος έκανε λόγο για επιλογές που προσβάλλουν την Αριστερά, τα μέλη και το καταστατικό του κόμματος.

Παράλληλα, η αποδυνάμωση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας συνεχίζεται με γοργούς ρυθμούς. Μετά τους Ανδρέα Παναγιωτόπουλο και Γιώργο Γαβρίλο, την ανεξαρτητοποίησή του ανακοίνωσε και ο βουλευτής Μαγνησίας, Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος. Σχολιάζοντας αυτό το κύμα φυγής, ο Νίκος Παππάς τόνισε πως δεν είναι ηθικό κάποιοι να προσπαθούν να διαμορφώσουν τις εξελίξεις και την ηγεσία του κόμματος και στη συνέχεια να αποχωρούν.

Επιτάχυνση των εσωκομματικών διαδικασιών

Μέσα σε αυτό το εκρηκτικό κλίμα, η Κουμουνδούρου επιχειρεί να τρέξει τις διαδικασίες για την ανασυγκρότηση και την εξασφάλιση της αυτόνομης καθόδου του κόμματος στις επόμενες εκλογές.

Μετά τη σημερινή εκλογή γραμματέα της ΚΟ, το Σάββατο θα συγκληθεί η Κεντρική Επιτροπή, ενώ την επόμενη εβδομάδα προγραμματίζεται νέα συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας για την εκλογή νέου προέδρου της.