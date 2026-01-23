«Οι πρακτικές νομοθέτησης, με βάση τα αιτήματα ισχυρών υπουργών και παραγόντων, θυμίζουν τριτοκοσμική χώρα. Δεν αξίζουν στην Ελλάδα, δεν αξίζουν σε μια ευρωπαϊκή χώρα», αναφέρει σε ανακοίνωση του ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

Ακολούθως εξηγεί: «Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ είχε ταχθεί κατά του λεγόμενου νόμου Τσιάρα για τη συνεπιμέλεια των τέκνων. Δεν μπορεί ωστόσο να μην στηλιτεύσει την πρακτική της φωτογραφικής διάταξης που χρησιμοποίησε η κυβέρνηση για να εξυπηρετήσει την υπουργό κα Κεφαλογιάννη.

Το γεγονός αυτό συνιστά εργαλειακή χρήση του Κοινοβουλίου και πλήττει ευθέως την αξιοπιστία των θεσμών. Η κυβέρνηση οφείλει άμεσα εξηγήσεις. Ντροπή!».

Νωρίτερα, η υπουργός Τουρισμού, Όλγα Κεφαλογιάννη, δημοσίευσε μια ανάρτηση με την οποία απαντάει στις αναφορές περί χρήσης ρύθμισης του υπουργείου Δικαιοσύνης που έγινε από μέρους της και αφορά την επιμέλεια των παιδιών της.

Η κα Κεφαλογιάννη υποστηρίζει ότι ως μητέρα, αλλά και ως υπουργός, πιστεύει ότι δεν έχει λιγότερα δικαιώματα από οποιονδήποτε πολίτη λόγω της ιδιότητάς της και σημειώνει ότι «οι οικογενειακές υποθέσεις, και ιδίως όταν αφορούν ανήλικα παιδιά, δεν προσφέρονται για εκβιασμούς ή πολιτική εκμετάλλευση».

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ