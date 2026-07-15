Νέες αναταράξεις προκαλεί στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ η επιστροφή του Παύλου Πολάκη στην Κοινοβουλευτική Ομάδα, με τον ίδιο να θέτει πλέον ξεκάθαρους όρους για την επόμενη μέρα του κόμματος, ζητώντας εμμέσως πλην σαφώς τα «ηνία» της κοινοβουλευτικής εκπροσώπησης.

Το «τελεσίγραφο» Πολάκη για την ηγεσία της ΚΟ

Σύμφωνα με πηγές από το στενό περιβάλλον του βουλευτή Χανίων, η μοναδική διέξοδος για να ανακάμψει εκλογικά ο ΣΥΡΙΖΑ και να επανασυνδεθεί με την κοινωνία είναι η ομόφωνη ανάδειξη του Παύλου Πολάκη στη θέση του προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας.

Για να επιτευχθεί αυτό, η πλευρά Πολάκη θέτει δύο συγκεκριμένες προϋποθέσεις:

Πολιτική ανασυγκρότηση: Την άμεση εξειδίκευση της στρατηγικής του κόμματος και την κάλυψη των κενών θέσεων στα καθοδηγητικά όργανα κατά τη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής.

Το «βήμα πίσω» από τη Δούρου: Την οικειοθελή απόσυρση της υποψηφιότητας της Ρένας Δούρου για την προεδρία της ΚΟ, ώστε να ανοίξει ο δρόμος για τον Παύλο Πολάκη μέσα στην επόμενη εβδομάδα.

«Η ανάδειξη του Παύλου Πολάκη σε επικεφαλής της εκλογικής μάχης αποτελεί τη μόνη συνθήκη για τη νικηφόρα πορεία του κόμματος», αναφέρουν χαρακτηριστικά οι ίδιες πηγές.

Μέτωπο κατά Φάμελλου και κατηγορίες για «μικρότητα»

Η επιστροφή του βουλευτή συνοδεύτηκε και από ένα σκληρό ροκ στο εσωκομματικό πεδίο. Ο Παύλος Πολάκης εξαπέλυσε δριμεία επίθεση στον Σωκράτη Φάμελλο, καταλογίζοντάς του «μικρότητα» και «αναξιοπρεπή στάση».

Η κόντρα ξέσπασε με αφορμή τις αντιδράσεις του κ. Φάμελλου, ο οποίος σε τηλεφωνική επικοινωνία με τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο Γιώργο Ξανθόπουλο εξέφρασε την πλήρη αντίθεσή του με τις διαδικασίες που ακολουθούνται.

Ο Σωκράτης Φάμελλος διαφώνησε ανοιχτά με την απόφαση να προηγηθεί η εκλογή του γραμματέα της ΚΟ πριν από την ανάδειξη του νέου προέδρου της.

Μάλιστα, έκανε λόγο για απαράδεκτους τακτικισμούς και μεθοδεύσεις, οι οποίες –κατά τον ίδιο– σχεδιάστηκαν αποκλειστικά για να διευκολύνουν την υποψηφιότητα του Παύλου Πολάκη για την ηγεσία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας.