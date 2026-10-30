Πρωτόγνωρες καταστάσεις ζει η ελληνική Βουλή μετά από μία παραίτηση και μία άρνηση αποδοχής έδρας στον ΣΥΡΙΖΑ. Ο Γρηγόρης Θεοδωράκης, με συνοπτικές διαδικασίες, επέλεξε να μην αποδεχθεί τη βουλευτική έδρα ως ο πρώτος επιλαχών, μετά την αποχώρηση του Μίλτου Ζαμπάρα από το κόμμα.

Άρρηκτη σύνδεση με τον Αλέξη Τσίπρα

Μέσα από σχετική τοποθέτησή του, ο κ. Θεοδωράκης αιτιολόγησε τη στάση του, υπογραμμίζοντας με σαφήνεια πως:

«Όλη η πολιτική μου διαδρομή, οι αξίες, οι αγώνες, αλλά και οι ελπίδες μου, είναι άρρηκτα συνδεμένες με τον Αλέξη Τσίπρα».

Απόφαση ευθύνης και αρχών

Αναφερόμενος στη συνολική του διαδρομή και στο προσωπικό του αξιακό πλαίσιο, ξεκαθάρισε το σκεπτικό της απόφασής του:

«Στάθηκα στην πρώτη γραμμή από την πρώτη κιόλας στιγμή της ίδρυσης της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης (ΕΛ.Α.Σ.), παραιτούμενος από κάθε κομματικό αξίωμα, γιατί για μένα η πολιτική είναι ζήτημα τιμής και συνείδησης. Η απόφασή μου σήμερα είναι μια απόφαση ευθύνης, συνειδητή, καθαρή και απόλυτα έντιμη».

Ολόκληρη η δήλωση του Γρηγόρη Θεοδωράκη

«Μετά την παραίτηση του Μίλτου Ζαμπάρα από τη βουλευτική έδρα της Αιτωλοακαρνανίας, κλήθηκα και επίσημα από τη Βουλή των Ελλήνων να τον αντικαταστήσω ως πρώτος επιλαχών. Για μένα, η απάντηση δεν χρειάστηκε ούτε δευτερόλεπτο σκέψης. Η καρδιά και η συνείδησή μου είχαν ήδη αποφασίσει. Κοινοποίησα αμέσως την αμετάκλητη απόφασή μου: δεν αποδέχομαι την έδρα.

Όλη η πολιτική μου διαδρομή, οι αξίες, οι αγώνες, αλλά και οι ελπίδες μου, είναι άρρηκτα συνδεμένες με τον Αλέξη Τσίπρα. Όχι από προσωπολατρία, αλλά από μια βαθιά, ακλόνητη πίστη ότι παραμένει ο μοναδικός ηγέτης στον χώρο της προοδευτικής παράταξης που μπορεί να εμπνεύσει αληθινό όραμα, να δώσει ρεαλιστική προοπτική διακυβέρνησης και να εγγυηθεί ένα πράγματι δικαιότερο μέλλον για τον λαό μας.

Ήμουν, είμαι και θα είμαι δίπλα του. Στάθηκα στην πρώτη γραμμή από την πρώτη κιόλας στιγμή της ίδρυσης της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης (ΕΛ.Α.Σ.), παραιτούμενος από κάθε κομματικό αξίωμα, γιατί για μένα η πολιτική είναι ζήτημα τιμής και συνείδησης.

Η απόφασή μου σήμερα είναι μια απόφαση ευθύνης, συνειδητή, καθαρή και απόλυτα έντιμη. Θέλω να εκφράσω, μέσα από τα βάθη της καρδιάς μου, την απέραντη ευγνωμοσύνη μου στους ανθρώπους της Αιτωλοακαρνανίας. Στους συμπολίτες μου που με τίμησαν με την ψήφο και την εμπιστοσύνη τους.

Δεσμεύομαι ότι θα είμαι πάντα εκεί, στην πρώτη γραμμή, μαζί με την ΕΛΑΣ και τον Αλέξη Τσίπρα. Γιατί η πατρίδα μας έχει ανάγκη από ελπίδα και δικαιοσύνη. Θα παλέψουμε μαζί, χέρι-χέρι, για να διορθώσουμε τις μεγάλες κοινωνικές αδικίες, να σταθούμε δίπλα στους αδύναμους, να δώσουμε προοπτική στους νέους μας και να χτίσουμε μια Ελλάδα πιο δυνατή, πιο δίκαιη, πιο ανθρώπινη. Για μια ισχυρή και περήφανη Αιτωλοακαρνανία που της αξίζουν τα καλύτερα.

Η πραγματική μάχη ξεκινάει τώρα. Προχωράμε με ενότητα, αισιοδοξία και αποφασιστικότητα. Μέσα στην κοινωνία. Με την κοινωνία. Για την κοινωνία!»