Την παραίτησή του από βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και την συμπόρευσή του με τον Αλέξη Τσίπρα στο νέο του κόμμα, γνωστοποίησε μέσω ανάρτησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Συμεών Κεδίκογλου.

Μάλιστα, ο ίδιος, έκανε γνωστό ότι πρόκειται μέσα στις επόμενες ημέρες να παραδώσει την έδρα του στη βουλή.

«Λόγοι συνέπειας και προσωπικής αξιοπρέπειας»

Στο δημόσιο μήνυμά του, ο κ. Κεδίκογλου υπογραμμίζει ότι η απόφαση αυτή δεν ήταν ούτε εύκολη, ούτε χωρίς προσωπικό και πολιτικό κόστος. Είναι όμως μια πράξη επιβεβλημένη από τις αρχές και τις αξίες που διέπουν την πορεία του.

Όπως εξήγησε ο ίδιος, η κίνησή του να παραδώσει το βουλευτικό αξίωμα αποτελεί δείγμα πολιτικού πολιτισμού, καθώς θεωρεί ανήθικο να κρατήσει την έδρα μετακινούμενος σε άλλο κόμμα, αλλά και να συμμετέχει σε εσωκομματικές ψηφοφορίες για το μέλλον ενός πολιτικού φορέα από τον οποίο έχει ήδη πάρει «διαζύγιο».

Το προσκλητήριο του 2023 και η «ΕΛΑΣ»

Ο Συμεών Κεδίκογλου θύμισε, μέσω της ανάρτησής του, το χρονικό της ένταξής του στον ΣΥΡΙΖΑ, σημειώνοντας ότι το 2023 ανταποκρίθηκε στο κάλεσμα που είχε απευθύνει ο Αλέξης Τσίπρας στο πλαίσιο της τότε μεγάλης προοδευτικής διεύρυνσης.

Με την ίδρυση της ΕΛΑΣ από τον πρώην πρωθυπουργό, ο κ. Κεδίκογλου θεωρεί φυσική εξέλιξη τη στράτευσή του στις γραμμές του νέου φορέα:

«Δε θα μπορούσα λοιπόν να απουσιάζω από το νέο εγχείρημα της ΕΛΑΣ με την οποία συντάσσομαι για να συμβάλλω κι εγώ με τις δυνάμεις μου σε μια προοδευτική πατριωτική κατεύθυνση -τώρα που η ελπίδα ξαναγεννιέται!»

Σύμφωνα με τον παραιτηθέντα βουλευτή, το νέο αυτό εγχείρημα φιλοδοξεί να αποτελέσει το εφαλτήριο για τη δημιουργία μιας πραγματικά «κυβερνώσας παράταξης» που θα μπορεί να διεκδικήσει με αξιώσεις τα δίκαια αιτήματα των πολιτών.

Παράδοση της έδρας τις προσεχείς ημέρες

Ο κ. Κεδίκογλου κατέστησε σαφές ότι οι διαδικασίες θα προχωρήσουν άμεσα και με απόλυτο θεσμικό σεβασμό.

Μέσα στις επόμενες ημέρες πρόκειται να επισκεφθεί το Μέγαρο της Βουλής προκειμένου να παραδώσει προσωπικά στον Πρόεδρο του Σώματος την επίσημη επιστολή της παραίτησής του.

Ολόκληρη η ανάρτηση του Συμεών Κεδίκογλου:

«Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι,

απευθύνομαι σε σας που έχουμε σφυρηλατήσει μια σχέση εμπιστοσύνης, που με στηρίζετε και λογοδοτώ όλα αυτά τα χρόνια.

Σας ενημερώνω για την πρόθεση μου να παραιτηθώ από το βουλευτικό αξίωμα, πράξη όχι εύκολη, όχι χωρίς σκέψη και όχι χωρίς προσωπικό κόστος, απαραίτητη όμως με βάση τις αρχές και τις αξίες με τις οποίες πορεύομαι όλα αυτά τα χρόνια. Λόγοι συνέπειας και προσωπικής αξιοπρέπειας έκαναν αυτονόητη αυτή μου την απόφαση. Σε όλη μου τη διαδρομή παλεύω στον προοδευτικό χώρο, με όλους εσάς, για μια καλύτερη, δικαιότερη και έντιμη Ελλάδα. Σ αυτήν πορεία ανταποκρίθηκα το ´23 στα πλαίσια της διεύρυνσης στο κάλεσμα του Αλέξη Τσίπρα. Δε θα μπορούσα λοιπόν να απουσιάζω από το νέο εγχείρημα της ΕΛΑΣ με την οποία συντάσσομαι για να συμβάλλω και γω με τις δυνάμεις μου σε μια προοδευτική πατριωτική κατεύθυνση -τώρα που η ελπίδα ξαναγεννιέται! Άλλωστε, είχα δηλώσει εξ αρχής και με τρόπο ξεκάθαρο και εμφατικό τις προθέσεις μου. Επιπλέον δε θεωρώ σωστό να ψηφίζω για αποφάσεις που αφορούν το μέλλον ενός κόμματος από το οποίο έχω αποφασίσει να αποχωρήσω.

Η παραίτηση έτσι φαντάζει σαν το εφαλτήριο για να μπορώ αύριο να διεκδικήσουμε με δυνατότερη φωνή τα δίκαια αιτήματα των συμπολιτών μας, αφού συμβάλλει στη δημιουργία κυβερνώσας παράταξης.

Μέσα στις προσεχείς ημέρες θα παραδώσω στον Πρόεδρο της Βουλής την επιστολή παραίτησης με τον προσήκοντα σεβασμό στο κοινοβούλιο και τις διαδικασίες.

Ακούγοντας τις ανάγκες των καιρών και τις δικές σας προτροπές ανταποκρίνομαι και σας καλώ να αγωνιστούμε μαζί, πιστεύοντας και ελπίζοντας ότι η Ιθάκη των προσδοκιών μας αχνοφαίνεται ήδη στον ορίζοντα!»