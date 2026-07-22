Ραγδαίες είναι οι πολιτικές εξελίξεις στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, καθώς ο βουλευτής Λάρισας, Βασίλης Κόκκαλης, υπέβαλε την παραίτησή του από το βουλευτικό αξίωμα.

Με επιστολή που απέστειλε προς τον Πρόεδρο της Βουλής, ο κ. Κόκκαλης γνωστοποίησε την απόφασή του να αποχωρήσει από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, προκαλώντας νέους τριγμούς στην αξιωματική αντιπολίτευση.

Εξηγώντας τους λόγους της απόφασής του, ο Λαρισαίος πολιτικός υπογράμμισε χαρακτηριστικά στην επιστολή του:

«Η απόφαση αυτή δεν ήταν εύκολη. Είναι, όμως, καθαρή και συνειδητή, καθώς οι πολιτικές συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί δεν μου επιτρέπουν να συνεχίσω στη Βουλή προσποιούμενος ότι τίποτε δεν έχει αλλάξει».

Στον Ιωάννη Καριπίδη η έδρα

Μετά την παραίτηση του Βασίλη Κόκκαλη, η κοινοβουλευτική έδρα της Λάρισας πηγαίνει στον πρώτο επιλαχόντα του ψηφοδελτίου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Ιωάννη Καριπίδη, ο οποίος αναμένεται να κληθεί για την ορκωμοσία του τις επόμενες ημέρες.

Ο Βασίλης Κόκκαλης αποτελούσε ένα από τα κεντρικά στελέχη της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ με έντονη δραστηριότητα, ιδιαίτερα σε θέματα που αφορούσαν τον πρωτογενή τομέα και την περιφέρεια της Θεσσαλίας.

Η αποχώρηση αυτή προστίθεται στη σειρά ανακατατάξεων και εσωκομματικών αναταράξεων που καταγράφονται το τελευταίο διάστημα, μεταβάλλοντας εκ νέου τους συσχετισμούς και τη δύναμη των κομμάτων εντός του Κοινοβουλίου.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά τα επόμενα πολιτικά βήματα του Λαρισαίου πολιτικού, ενώ αναμένονται οι επίσημες αντιδράσεις από την Κουμουνδούρου.