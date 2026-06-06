Νέο σκηνικό διαμορφώνεται στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ. Με μια συντονισμένη παρέμβαση, ο Παύλος Πολάκης μαζί με ακόμη 36 μέλη της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος κατέθεσαν ένα κοινό κείμενο προτάσεων, το οποίο θέτει ξεκάθαρους όρους για την επόμενη μέρα της παράταξης.

Στο επίκεντρο της πολιτικής τους πρότασης βρίσκεται η κατεύθυνση που πρέπει να ακολουθήσει το κόμμα ενόψει των επόμενων εθνικών καλπών, αναλόγως με την πορεία των ευρύτερων διεργασιών στον χώρο.

Με το κείμενο τους οι 37 καλούν και άλλα μέλη της Κ.Ε. να συνυπογράψουν το κείμενο κόντρα στην «απαξίωση του κόμματος», για τον σχηματισμό μιας νέας πλειοψηφίας.

«Σήμερα βάζουμε τέλος στη ρευστοποίηση του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ», αναφέρουν και εξηγούν: «Στόχος μας ένα ενωτικό ψηφοδέλτιο των προοδευτικών δυνάμεων, όπου ο ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ θα συμμετέχει ως κόμμα και όχι «δανείζοντας» στελέχη μετά από ατομικές συμφωνίες».

Στην περίπτωση δε, που δεν ευοδωθούν οι προσπάθειες για ενωτικό σχήμα, τότε οι «37» προτείνουν τη συμμετοχή του κόμματος στις εκλογές «με τις προοδευτικές δυνάμεις και τα πρόσωπα που συνεκτιμούν την αναγκαιότητα και το επιθυμούν».

Ο Παύλος Πολάκης και οι άλλοι 36 σύντροφοί του επισημαίνουν ότι «πολιτική είναι η τέχνη της οριοθέτησης, όχι η διαχείριση της ρευστοποίησης» και επικρίνουν όλους εκείνους, βουλευτές και στελέχη, που «λειτουργούν ως εν αναμονή υποψήφιοι ενός άλλου κόμματος».

Το κείμενο προτείνει να συγκροτηθεί επιτροπή ψηφοδελτίων, επιτροπή προγράμματος και εκλογική οργανωτική επιτροπή.

Σημειώνεται ότι η Κ.Ε. του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ απαρτίζεται από 276 μέλη περίπου, δεδομένου ότι έχουν υπάρξει και αποχωρήσεις της τελευταίας στιγμής.