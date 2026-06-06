Με μια ευρεία πλειοψηφία, που άγγιξε το 75%, το συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ ενέκρινε την πρόταση του προέδρου του κόμματος, Σωκράτη Φάμελλου, επισφραγίζοντας την πολιτική συμπόρευση με τη νέα πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα για την ανασύνθεση του προοδευτικού χώρου. Η απόφαση αυτή, η οποία είχε λάβει νωρίτερα και τη μεγάλη πλειοψηφία της Κεντρικής Επιτροπής επί της αρχής, επιβεβαιώνει πλήρως τη γραμμή της κομματικής ηγεσίας.

Κατά την τοποθέτησή του, ο Σωκράτης Φάμελλος έθεσε με απόλυτο τρόπο το κρίσιμο διακύβευμα για το μέλλον του κόμματος: «Είμαστε δίπλα ή απέναντι στο εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα;». Δίνοντας ο ίδιος την απάντηση, ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει κανένα περιθώριο για εναλλακτικά σχέδια.

«Δίπλα είναι η απάντηση, δίπλα όπως θέλουν οι προοδευτικοί πολίτες. Δίπλα όπως είναι ο αριστερός προοδευτικός τρόπος σκέψης. Σας καλώ να αποφασίσουμε σήμερα ότι στεκόμαστε δίπλα στην πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα, τη στηρίζουμε, δεν την βλέπουμε ανταγωνιστικά αλλά συντροφικά».

Ο κ. Φάμελλος αναγνώρισε ότι η αποχώρηση του Αλέξη Τσίπρα και η ίδρυση της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης έφεραν τεκτονικές αλλαγές και μεγάλη δυναμική στο πολιτικό σκηνικό. Σημείωσε ότι στόχος της συμπαράταξης αυτής είναι να εκφράσει στις επόμενες βουλευτικές εκλογές την ιστορική συνέχεια της ριζοσπαστικής και ανανεωτικής Αριστεράς, δίνοντας παράλληλα μια καθαρή αρνητική απάντηση σε σενάρια αυτοδιάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

Αιχμές για εσωκομματική αντιπολίτευση

Κατά τη δευτερολογία του στο συνέδριο, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ απέρριψε το σύνολο των τροπολογιών που κατατέθηκαν, τονίζοντας ότι οι βασικές προτάσεις έχουν ήδη ενσωματωθεί στο τελικό κείμενο.

Ο κ. Φάμελλος δήλωσε ότι συμφωνεί επί της ουσίας με την τροπολογία της ομάδας των «8», αλλά δεν την έκανε δεκτή σημειώνοντας πως η τελική απόφαση πρέπει να είναι πιο ρηξικέλευθη. «Πρέπει να είμαστε πιο τολμηροί», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, εμφανίστηκε ιδιαίτερα αιχμηρός απέναντι στην κοινή πρόταση των Πολάκη, Παππά και Δούρου, οι οποίοι ζητούσαν μια πιο συντεταγμένη διαδικασία συνεργασιών και εξέφραζαν την αντίθεσή τους σε σενάρια διάλυσης. Ο κ. Φάμελλος αναρωτήθηκε γιατί επαναφέρεται ένα σχέδιο που είχε ήδη απορριφθεί από την Κεντρική Επιτροπή τον περασμένο Μάρτιο, αφήνοντας σαφείς αιχμές ότι η κίνηση αυτή ανοίγει εμμέσως ζήτημα ηγεσίας. «Δεν υπάρχει χώρος για plan B», υπογράμμισε, επιμένοντας ότι ο εγκεκριμένος οδικός χάρτης καλύπτει πλήρως την επόμενη μέρα.

Τα βέλη σε ΠΑΣΟΚ, Νέα Αριστερά και το «μέτωπο» κατά Μητσοτάκη

Στο πλαίσιο της ανασύνθεσης του προοδευτικού χώρου, ο Σωκράτης Φάμελλος δεν παρέλειψε να ασκήσει κριτική στις υπόλοιπες δυνάμεις της αντιπολίτευσης. Χαρακτήρισε «ιστορικό λάθος» την επιλογή του ΠΑΣΟΚ για αυτόνομη κάθοδο, ενώ στράφηκε και κατά της Νέας Αριστεράς, καταλογίζοντάς της ότι αδικαιολόγητα απέρριψε την πρόταση για κοινή συμπόρευση εντός και εκτός Κοινοβουλίου.

Κλείνοντας, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, περιγράφοντας μια ζοφερή πραγματικότητα για τους πολίτες λόγω της ακρίβειας, της αισχροκέρδειας, της στεγαστικής κρίσης και της απαξίωσης της δημόσιας υγείας και παιδείας.

«Όσο ανίκανη είναι η κυβέρνηση Μητσοτάκη να υπερασπιστεί τα συμφέροντα των πολλών, τόσο “άριστη” είναι στο να εγγυάται τα δισεκατομμύρια των υπερκερδών των καρτέλ, να ταΐζει τις γαλάζιες ακρίδες και να υπηρετεί τη διαφθορά», δήλωσε, κάνοντας λόγο για ένα καθεστώς που λειτουργεί με πρακτικές μαφίας και παρακράτους.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η μόνη αυθεντικά προοδευτική επιλογή είναι η ανάληψη των πολιτικών πρωτοβουλιών που εγκρίθηκαν στο συνέδριο, με τελικό σκοπό την ανατροπή της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη και τη διαμόρφωση μιας νέας, πλειοψηφικής εναλλακτικής πρότασης.