Την πλήρη στήριξή του στον διεθνή στόλο Global Sumud Flotilla που βρίσκεται πλέον 75 μίλια μακριά από τη Γάζα υπενθύμισε με ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ, το βράδυ της Τετάρτης 01/10.

«Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, από την πρώτη στιγμή, στήριξε και στηρίζει ολόπλευρα την αποστολή του διεθνούς στόλου αλληλεγγύης στον λαό της Παλαιστίνης”Global Sumud Flotill”», αναφέρει αρχικά ενώ ζήτησε από την ελληνική κυβέρνηση «να πάρει μία ξεκάθαρη θέση εναντίον του καθεστώτος Νετανιάχου και των απειλών και των εκβιασμών που εξαπολύει».

Στην ανακοίνωση του αναφέρει ακόμη: «Ο βάρβαρος και απάνθρωπος αποκλεισμός της Γάζας από το Ισραήλ παραβιάζει κάθε έννοια διεθνούς δικαίου και, ως εκ τούτου, είναι παράνομος. Η τοποθέτηση του υπουργού Εξωτερικών, Γιώργου Γεραπετρίτη, αποτελεί ξεκάθαρη υποχώρηση στον εκβιασμό που εξαπολύει το καθεστώς Νετανιάχου και στη συνέχιση του ναυτικού αποκλεισμού της Γάζας. Η ελληνική κυβέρνηση οφείλει να πάρει όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε η αποστολή να φτάσει στον προορισμό της με ασφάλεια.

Η ανοχή στο έγκλημα Νετανιάχου πρέπει να λάβει τέλος άμεσα. Σε αυτές τις κρίσιμες ώρες, όλοι και όλες πρέπει να αναλάβουν το μερίδιο της ευθύνης που τους αναλογεί. Φτάνει πια η ταύτιση με τον Νετανιάχου, κύριε Μητσοτάκη και κύριε Γεραπετρίτη. Είναι η ώρα να σπάσει ο αποκλεισμός, είναι η ώρα να σταματήσει η γενοκτονία».