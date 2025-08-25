Με μία σκληρή ανακοίνωση απάντησε ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, στις σημερινές δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου, Παύλου Μαρινάκη για την κυβέρνηση ΣΥΙΡΖΑ.

Στην ανακοίνωση αναφέρει: «Η σημερινή τοποθέτηση του κ. Μαρινάκη δίνει νέα διάσταση στον ορισμό του υπερθετικού βαθμού της χυδαιότητας και της τοξικότητας. Από σήμερα η κλιμάκωση θα είναι χυδαίος, χυδαιότερος, Παύλος Μαρινάκης και τοξικός, τοξικότερος, Παύλος Μαρινάκης».

Ακολούθως υποστηρίζει: «Την ώρα που η κυβέρνηση είναι στριμωγμένη με την πλάτη στον τοίχο για τα σκάνδαλα διαφθοράς, την ώρα που όλη η χώρα συζητάει για τη διαφθορά και την σήψη του επιτελικού κράτους, την ώρα που ο κ. Μητσοτάκης προστατεύει με κοινοβουλευτικό στραγγαλισμό τους υπουργούς του από το να λογοδοτήσουν στη Δικαιοσύνη, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επιτίθεται στην κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και τον Αλέξη Τσίπρα.

Δύο λαϊκές παροιμίες ταιριάζουν σε αυτή την περίσταση:

1. Φωνάζει ο κλέφτης για να φοβηθεί ο νοικοκύρης

2 Εκεί που μας χρωστάγανε μας πήραν και το βόδι».