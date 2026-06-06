Κορυφώνεται η εσωκομματική κόντρα στον ΣΥΡΙΖΑ, όπου σήμερα αναμένεται να συνεδριάσει η Κεντρική Επιτροπή του κόμματος.

Η αντιπαράθεση που προηγήθηκε χθες, Παρασκευή 5 Ιουνίου, μεταξύ Φάμελλου και Πολάκη ήταν σφοδρή στην συνεδρίασης της Πολιτικής Γραμματείας.

Η πλευρά του προέδρου του κόμματος προέκρινε πολιτική στήριξη στο νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, ΕΛ.Α.Σ ενώ το απέναντι στρατόπεδο Πολάκη – Παππά επέμεινε σε αυτόνομη κάθοδο στις εκλογές.

Ο Σωκράτης Φάμελλος, στην εισήγησή του στην Πολιτική Γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ επισήμανε ότι η πολιτική αλλαγή δεν θα προκύψει από μοναχικές πορείες.

«Στην προσπάθεια να φύγει αυτή η διεφθαρμένη και επικίνδυνη κυβέρνηση και να έχουμε προοδευτική κυβέρνηση, δεν περισσεύει κανείς. Θα ήταν στρατηγικό λάθος η αντιπαράθεση με την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Στεκόμαστε δίπλα σε αυτή την πρωτοβουλία, τη στηρίζουμε, δεν την βλέπουμε ανταγωνιστικά, αλλά συντροφικά», υπογράμμισε ο Σωκράτης Φάμελλος.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Όλγα Γεροβασίλη και ο εκπρόσωπος του κόμματος Κώστας Ζαχαριάδης κινήθηκαν στο ίδιο μήκος κύματος με τον πρόεδρο του κόμματος.

Ο κ. Ζαχαριάδης ανέφερε ότι «είναι αδιανόητο να κατέβει αντιπαραθετικά ψηφοδέλτιο στις εκλογές», σημειώνοντας, μάλιστα, πως «πρέπει να παρακολουθήσουμε με θετικό τρόπο τις ανασυνθετικές διαδικασίες που συντελούνται δίπλα μας. Και να συμβάλουμε θετικά σ’ αυτές. Και που παλέψαμε πολύ γι’ αυτές»

Ωστόσο, από την πλευρά του, ο Παύλος Πολάκης τόνισε ότι «αν δεν υπάρξει συνεννόηση, θα προχωρήσουμε με αυτούς που θέλουν και μπορούν. Δεν μπορούμε με μια δημοσκοπική εικόνα του 1, 5% να κάνουμε ότι δεν συμβαίνει τίποτα».

Σύμφωνα με πληροφορίες για τη σημερινή κατάσταση του κόμματος έκανε τις παρακάτω εκτιμήσεις και προτάσεις, ο κ. Πολάκης:

«Επειδή η τακτική της διαρκούς και χωρίς τέλους αναμονής οδηγεί στη σταδιακή απαξίωση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και νομοτελειακά στη διάλυση του, καλώ όλες και όλους σε μια πολιτική απόφαση που θα διατρανώνει δημόσια ότι:

Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ θα είναι και αύριο εδώ, πιστός στο όραμα της Αριστεράς για έναν καλύτερο και πιο δίκαιο κόσμο. Βάζουμε τέλος στη ρευστοποίηση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ. Στόχος μας ένα ενωτικό ψηφοδέλτιο των προοδευτικών δυνάμεων, όπου ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ θα συμμετέχει ως κόμμα και όχι “δανείζοντας” στελέχη μετά από ατομικές συμφωνίες. Αν οι προσπάθειες μας για ενωτικό σχήμα δεν ευοδωθούν, ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ θα συμμετέχει στις εκλογές με τις προοδευτικές δυνάμεις και τα πρόσωπα που συνεκτιμούν την αναγκαιότητα και το επιθυμούν.

Η ελπίδα και οι προσπάθειες μας για το σχηματισμό ενός ενωτικού ψηφοδελτίου δεν σημαίνει ότι στο μεταξύ μπαίνουμε σε “χειμερία νάρκη”. Σήμερα αποφασίζουμε την αναδιάταξη όλων των κομματικών δυνάμεων σε θέση εκλογικής μάχης και από αύριο κιόλας ξεκινάμε την εκλογική μας προετοιμασία κάνοντας ότι είναι απαραίτητο για να εξασφαλίσουμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ σε κάθε περίπτωση θα δώσει ισχυρό παρόν και στην επόμενη βουλή.

Αυτό συγκεκριμένα σημαίνει ότι αύριο στην Κ.Ε. προχωράμε στη:

α. Συγκρότηση επιτροπής ψηφοδελτίων, διεύρυνσης και συγκρότησης προοδευτικού πόλου

β. ⁠Συγκρότηση επιτροπής προγράμματος

γ. ⁠Συγκρότηση εκλογικής οργανωτικής επιτροπής».

Η τοποθέτηση για μη αυτόνομη κάθοδο στις εκλογές προκαλεί τις αντιδράσεις στελεχών που θέλουν σε κάθε περίπτωση ο ΣΥΡΙΖΑ να δώσει την εκλογική μάχη ακόμη και εάν δεν ευοδωθούν οι προσπάθειες προσέγγισης και κοινής καθόδου.