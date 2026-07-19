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Με την ολοκλήρωση των εργασιών της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία ακολούθησε συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας. Στη συνεδρίαση εγκρίθηκε ομόφωνα η συγκρότηση της Εκλογικής Επιτροπής με κατανομή αρμοδιοτήτων.
Την Εκλογική Επιτροπή στελεχώνουν (αλφαβητικά) :
1. Γκαρά Αναστασία – Αναπληρώτρια Γραμματέας Κεντρικής Επιτροπής
2. Δούρου Ρένα – Πρόεδρος Κοινοβουλευτικής Ομάδας
3. Λαμπρίδης Χρήστος – Πολιτικός Σχεδιασμός
4. Μελίδης Δημήτρης – Εκπρόσωπος Τύπου
5. Μπουλέκος Γιάννης – Γραμματέας Οργανωτικού
6. Παναγιωτόπουλος Γιώργος – Εκπρόσωπος Τύπου και Επικοινωνίας
7. Παππάς Νίκος – Γραμματέας Κεντρικής Επιτροπής
8. Πολάκης Παύλος – Στρατηγικός Σχεδιασμός
9. Χατζησάββας Μάρκος – Ανθρώπινο Δυναμικό και Δίκτυα