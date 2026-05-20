Το Σάββατο 6 Ιουνίου θα συνεδριάσει, σύμφωνα με πληροφορίες, η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ.

Νωρίτερα θα έχει συγκληθεί και η Πολιτική Γραμματεία του κόμματος. Το είχε προαναγγείλει ο πρόεδρος Σωκράτης Φάμελλος ότι οι συνεδριάσεις θα γίνουν μετά τις ανακοινώσεις του κόμματος Τσίπρα, ώστε να υπάρχουν όλα τα δεδομένα.

Ο πρώην Πρωθυπουργός, Αλέξης Τσίπρας, αναμένεται να ανακοινώσει το νέο κόμμα την Τρίτη 26 Μαΐου, στις 8 το βράδυ, στην πλατεία του Θησείου.

Σε ότι αφορά τον ΣΥΡΙΖΑ και τις συνεδριάσεις των κομματικών του οργάνων, ένα ερώτημα είναι εάν θα συμμετάσχει σε αυτές ο Παύλος Πολάκης, καθώς υπάρχει διάσταση απόψεων για το εάν μετά την διαγραφή του από την Κοινοβουλευτική Ομάδα έχει χάσει και τη θέση του στα κομματικά όργανα, όπως ανέφερε δημοσίως ο Σωκράτης Φάμελλος.

