Με την οριακή απαραίτητη απαρτία, σύμφωνα με τους διοργανωτές, ξεκίνησε η συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος, Θεόφιλος Ξανθόπουλος πρότεινε ως λύση αποκλιμάκωσης της έντασης, την αναβολή της συνεδρίασης μέχρι το επόμενο Σάββατο προκειμένου να υπάρξει μεγαλύτερη συμμετοχή και να προηγηθεί συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας.

Δείτε εικόνες από την συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος:

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«Η σημερινή συνεδρίαση πραγματοποιείται επειδή ακριβώς αυτό επιβάλλει το Καταστατικό. Όχι επειδή το επέλεξε κάποιος. Αλλά επειδή έτσι λειτουργεί ένα δημοκρατικό κόμμα. Η σύγκληση της Κεντρικής Επιτροπής δεν ήταν ζήτημα διακριτικής ευχέρειας, αλλά καταστατική υποχρέωση. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι εδώ. Δεν αναστέλλει τη λειτουργία του. Δεν διαλύεται. Δεν παραιτείται από τον πολιτικό του ρόλο».

«Ο Αλέξης Τσίπρας έκανε σαφές ότι δεν επιθυμεί συνεργασία με οργανωμένα κόμματα. Και ότι αν κάποιος θέλει να τον συναντήσει, μπορεί να το κάνει μόνο μέσω της προσωπικής διαπραγμάτευσης», είπε για το νέο κόμμα του πρώην προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ.

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«Ρωτάτε και ευλόγως τι θα γίνει σήμερα και σας απαντώ ότι χάρη στη συμβολή σπουδαίων συντρόφων και συντροφισσών με αγώνες δεκαετιών, έχουμε ένα καταστατικό που δεν επιτρέπει αδιέξοδα. Λυπάμαι βέβαια γιατί το τελευταίο χρονικό διάστημα δημιουργήθηκαν τεχνητά αδιέξοδα και πιστεύω ότι με συλλογικότητα και βάζοντας το συλλογικό πάνω από το προσωπικό, με συνέπεια και σοβαρότητα είναι πολύ κοντά ο καιρός που ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία θα ανταποκριθεί στην αγωνία χιλιάδων μελών, που τους ζητώ συγγνώμη, και ψηφοφόρων. Μα πάνω απ’ όλα θα ανταποκριθεί στις ανάγκες μιας κοινωνίας που χειμάζεται από την επταετία του κυρίου Μητσοτάκη. Ευχαριστώ πολύ», είπε στους δημοσιογράφους που ήταν συγκεντρωμένοι στο ξενοδοχείο Wyndham, όπου διεξάγεται η συνεδρίαση.