Η «κραυγαλέα αποτυχία των κυβερνητικών πολιτικών» κατέστησε την Ελλάδα πρώτη στην παιδική υλική στέρηση το 2024, καταγγέλλει ο ΣΥΡΙΖΑ.

Με ερώτηση που κατέθεσε στη Βουλή επικαλείται τα «επίσημα στοιχεία της Eurostat, για το έτος 2024, που δείχνουν ότι το 33,6% των παιδιών, κάτω των 16 ετών, στην Ελλάδα (ένα στα τρία παιδιά) βρέθηκε σε υλική στέρηση, δηλαδή στερήθηκε τουλάχιστον τρία (από τα δεκαεπτά) βασικά αγαθά ή υπηρεσίες». Το ποσοστό αυτό, αναφέρουν οι βουλευτές με επικεφαλής την Έλενα Ακρίτα, φέρνει την Ελλάδα στην πρώτη θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μακριά από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο (13,6%), πάνω ακόμη και από βαλκανικές χώρες, όπως η Ρουμανία και η Βουλγαρία. Μάλιστα, σε σχέση με το 2021, τα στοιχεία για την Ελλάδα είναι σχεδόν αμετάβλητα (33,9%) ενώ της Ρουμανίας και της Βουλγαρίας παρουσιάζουν σημαντική πτώση».

Οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ απευθύνουν την ερώτηση στους Υπουργούς Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και τους καλούν να απαντήσουν:

1. Ποια συγκεκριμένα μέτρα προτίθεται να λάβει άμεσα η Κυβέρνηση για την αντιμετώπιση της παιδικής φτώχειας, πέρα από αόριστες υποσχέσεις, και πώς θα εξασφαλίσει την αναγκαία αύξηση των κοινωνικών δαπανών; Ποια πρόβλεψη υπάρχει ειδικά για τις πιο ευάλωτες οικογένειες, μονογονεϊκές και πολύτεκνες;

2. Γιατί η Κυβέρνηση δεν έχει εφαρμόσει ουσιαστικές πολιτικές στήριξης, όπως η αύξηση του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος για οικογένειες με παιδιά, η επέκταση των παιδικών σταθμών και των σχολικών γευμάτων, η μείωση κόστους στέγασης, η μείωση έμμεσων φόρων και η ρύθμιση των τιμών βασικών αγαθών, επιτρέποντας την επιδείνωση του προβλήματος;

3. Προτίθεται η Κυβέρνηση να υιοθετήσει στοχευμένες πολιτικές πρόληψης και ενημέρωσης, σε συνεργασία με ΟΤΑ, Σχολεία και Κέντρα Κοινότητας, ώστε να εντοπίσει και στηρίξει τα παιδιά που βιώνουν υλική στέρηση;

4. Τι χρονοδιάγραμμα έχει θέσει και ποιοι είναι οι ποσοτικοί στόχοι για τη μείωση του ποσοστού παιδικής υλικής στέρησης έως το 2026 ή το 2027;