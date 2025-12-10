Έκτακτη σύσκεψη για τη διαχείριση των αγροτικών μπλόκων πραγματοποιείται αυτή τη στιγμή στο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

Στη σύσκεψη συμμετέχουν οι Κωστής Χατζηδάκης, Κώστας Τσιάρας, Γιώργος Πιτσιλής και Γιάννης Καββαδάς από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ωστόσο, επισήμως το αντικείμενο της σύσκεψης είναι οι πληρωμές του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Η κυβέρνηση αντιμετωπίζει με αστυνομικές δυνάμεις τα μπλόκα αυτή τη στιγμή ενώ ταυτόχρονα καλεί τους αγρότες σε διάλογο. Ο Πρωθυπουργός χθες άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο και δικής του συνάντησης με τους αγρότες.

Τέλος, το Μαξίμου θέτει ως όρο διαλόγου να λυθούν τα μπλόκα και να έρθει μία ενιαία αντιπροσωπεία αγροτών με τα ακριβή αιτήματα τους.

Μαρινάκης για αγρότες

Παράλληλα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, μίλησε στο Action24 και τόνισε πως μόλις οι αγρότες ορίσουν ονομαστικά εκπροσώπους και έρθουν με συγκεκριμένα αιτήματα, θα γίνει συνάντηση με την κυβέρνηση.

Δείτε το βίντεο:

Ο κ. Μαρινάκης αναγνώρισε ότι η κατάσταση των μπλόκων δημιουργεί προβλήματα στην κοινωνία και στην αγορά των Χριστουγέννων, όμως απηύθυνε έκκληση στους αγρότες να ορίσουν συγκεκριμένη αντιπροσωπεία εκπροσώπησης. Διαβεβαίωσε ότι την επόμενη ημέρα θα γίνει συνάντηση σε υψηλό επίπεδο, χωρίς να αποκλείει το ενδεχόμενο να συναντηθούν οι εκπρόσωποι των αγροτών ακόμα και με τον πρωθυπουργό, εφόσον οριστούν ονομαστικά εκπρόσωποι των αγροτών και προσέλθουν με συγκεκριμένη ατζέντα αιτημάτων.

Τσιάρας για αγροτικά μπλόκα

Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστας Τσιάρας μίλησε σε εκπομπή του ΣΚΑΙ για τα ζητήματα που απασχολούν τον αγροτικό κόσμο.

Ο κ. Τσιάρας τόνισε ότι: «Το ζήτημα βρίσκεται στο τραπέζι του διαλόγου και είμαστε ανοιχτοί να το συζητήσουμε».

Για τις κινητοποιήσεις που περιλαμβάνουν κλείσιμο λιμανιών, τελωνείων ή αεροδρομίων, ο Υπουργός σημείωσε πως «ο νόμος πρέπει να εφαρμόζεται και η άσκηση πιέσεων δεν μπορεί να παραβιάζει βασικές λειτουργίες του κράτους και της οικονομίας».

Δείτε βίντεο: