Προπαρασκευαστική σύσκεψη για την αντιμετώπιση του προβλήματος της λειψυδρίας στην Αττική, πραγματοποιήθηκε σήμερα (24/10) στο Μέγαρο Μαξίμου, υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

Σύμφωνα με κυβερνητικά στελέχη, με βάση τα τελευταία υδρολογικά δεδομένα και με αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα την προστασία του δημόσιου αγαθού για όλους τους πολίτες, συζητήθηκε η λήψη άμεσων πρωτοβουλιών για την αντιμετώπιση των επικείμενων κινδύνων.

Σχετικές ανακοινώσεις θα υπάρξουν στις επόμενες εβδομάδες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το σχέδιο θα αφορά διακριτά στάδια και θα έχει ως απόλυτη προτεραιότητα την αντιμετώπιση της λειψυδρίας στα μεγάλα αστικά κέντρα και δη στο λεκανοπέδιο της Αττικής.

Στις τελευταίες συσκέψεις στο Μέγαρο Μαξίμου – μία τέτοια πραγματοποιήθηκε – με τη συμμετοχή μεταξύ άλλων του Αντιπροέδρου, Κωστή Χατζηδάκη και του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρου Παπασταύρου «κλείδωσαν» συγκεκριμένες παρεμβάσεις:

Η δημιουργία μιας μονάδας αφαλάτωσης στην Ανατολική Αττική και συγκεκριμένα στον Μαραθώνα, η υπόγεια σύνδεση Ευήνου – Κρεμαστών, η οποία, πάντως, πρόκειται να ολοκληρωθεί ύστερα από δύο χρόνια, καθώς και η πραγματοποίηση γεώτρησης στην Κωπαίδα

