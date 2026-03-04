Στη σημερινή συνεδρίαση της Βουλής, που διεξήχθη στο πλαίσιο της συζήτησης για το νομοσχέδιο του Υπουργείο Εσωτερικών σχετικά με την επιστολική ψήφο των αποδήμων, οι πολιτικοί αρχηγοί επικεντρώθηκαν στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, αποτυπώνοντας διαφορετικές στρατηγικές και πολιτικές προτεραιότητες.

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης παρουσίασε τη στρατηγική της κυβέρνησης, υπογραμμίζοντας ότι η περιοχή παραμένει ιδιαίτερα εύθραυστη και απαιτεί συνετή διαχείριση. Τόνισε ότι η Ελλάδα παρακολουθεί τις εξελίξεις στενά, με στόχο την αποκλιμάκωση των συγκρούσεων μέσω διπλωματικών διαύλων και την προστασία των πολιτών της. Αναφέρθηκε σε μέτρα όπως η ετοιμότητα για οργανωμένο επαναπατρισμό Ελλήνων από τη Μέση Ανατολή και η διατήρηση επικοινωνίας με τις εμπλεκόμενες χώρες.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη στρατιωτική παρουσία της Ελλάδας στην Κύπρο, χαρακτηρίζοντάς την «ειρηνική και αμυντική» και με αποκλειστικό στόχο την προστασία του ελληνισμού και την αποτροπή οποιασδήποτε απειλής. Τόνισε ότι οι ελληνικές δυνάμεις δεν συμμετέχουν σε επιθετικές επιχειρήσεις εκτός ΝΑΤΟϊκού πλαισίου και κάλεσε τη Βουλή να υιοθετήσει μια εθνική στρατηγική υπερβαίνοντας τις μικροπολιτικές σκοπιμότητες.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης τόνισε ότι η Ελλάδα δεν πρέπει να εμπλακεί σε πολεμικές επιχειρήσεις και ότι η στρατιωτική παρουσία στην Ανατολική Μεσόγειο πρέπει να έχει αποκλειστικά αμυντικό χαρακτήρα, προστατεύοντας τον ελληνισμό και ιδιαίτερα τον Κυπριακό ελληνισμό. Υπογράμμισε ότι «καμία πολεμική επιχείρηση δεν πρέπει να εκκινεί από βάσεις που βρίσκονται στην Ελλάδα» και επισήμανε ότι στρατιωτικές ενέργειες των ΗΠΑ ή του Ιράν χωρίς έγκριση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών συνιστούν παραβίαση του διεθνούς δικαίου.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία Σωκράτης Φάμελλος τόνισε ότι η Ελλάδα πρέπει να καταδικάσει την επίθεση στο Ιράν και κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι ακολουθεί πιστά τη στρατηγική συμμάχων όπως το Ισραήλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες, παραβλέποντας το διεθνές δίκαιο. Υπογράμμισε ότι η δημοκρατία στο Ιράν δεν μπορεί να επιβληθεί μέσω στρατιωτικής επέμβασης και ότι η κλιμάκωση της σύγκρουσης έχει προκαλέσει ήδη μεγάλες απώλειες στον λαό της περιοχής.

Ο Αλέξης Χαρίτσης εξέφρασε έντονο προβληματισμό για την έλλειψη ενημέρωσης σχετικά με την αποστολή δυνάμεων στην Κύπρο, επισημαίνοντας ότι ούτε η Ελλάδα ούτε η Κύπρος πρέπει να εμπλακούν στον πόλεμο. Κατηγόρησε τον πρωθυπουργό ότι «αγωνιά για την κριτική από τα δεξιά» και χαρακτήρισε απαράδεκτο το γεγονός ότι η Βουλή ενημερώθηκε «παρεμπιπτόντως». Ζήτησε σαφή διαβεβαίωση ότι «η Σούδα δεν θα χρησιμοποιηθεί για επιχειρήσεις εκτός του ΝΑΤΟϊκού πλαισίου» και τόνισε ότι η επίθεση στο Ιράν παραβιάζει κάθε ηθικό και πολιτικό κανόνα.

Ο Γενικός Γραμματέας της ΚΕ του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας άσκησε σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση για άμεση εμπλοκή της Ελλάδας στον πόλεμο, υπογραμμίζοντας ότι οι εξελίξεις «κάνουν σκόνη τον εφησυχασμό» που καλλιεργούσε η κυβέρνηση και «ξετινάζουν την προπαγάνδα» για την ασφάλεια των αμερικανικών βάσεων. Τόνισε ότι οι βάσεις δεν είναι διακοσμητικές και παίζουν «κομβικό ρόλο για την πραγματοποίηση ιμπεριαλιστικών εγκλημάτων» στην περιοχή. Αναφέρθηκε στις φλεγόμενες αμερικανικές βάσεις στα Εμιράτα, στο Μπαχρέιν και στο Ιράκ, προειδοποιώντας ότι παρόμοιες απειλές μπορεί να υπάρξουν και στη Σούδα, την Αλεξανδρούπολη, τη Λάρισα ή τον Άραξο. Τέλος, επανέλαβε την απαίτηση του ΚΚΕ «εδώ και τώρα να καταγγελθεί η συμφωνία, να κλείσουν οι βάσεις, να ξεκουμπιστούν τελικά οι βάσεις αυτές του θανάτου».

Μητσοτάκης: «Η Ελλάδα είναι παρούσα με ισχύ όπου την καλεί το εθνικό καθήκον»

Ο πρωθυπουργός έστειλε το μήνυμα ότι «η Ελλάδα είναι παρούσα με ισχύ όπου την καλεί το εθνικό καθήκον», διευκρινίζοντας παράλληλα ότι «η αποστολή στην Κύπρο είναι αμυντική και ειρηνική», κατά την παρέμβασή του στη Βουλή στο πλαίσιο της συζήτησης του νομοσχεδίου για την επιστολική ψήφο των αποδήμων.

Παράλληλα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο λήψης «προληπτικών μέτρων για να αποφευχθούν αρνητικές συνέπειες από την κρίση», διευκρινίζοντας ότι «αν απαιτηθεί θα ληφθούν ειδικά μέτρα για τον έλεγχο υπερβολικών ανατιμήσεων». Τόνισε ότι η θέση της Ελλάδας για την κρίση στη Μέση Ανατολή παραμένει σταθερή: «αποκλιμάκωση συγκρούσεων και επιστροφή της διπλωματίας, με σεβασμό στο Διεθνές Δίκαιο».

Ο κ. Μητσοτάκης κάλεσε τα κόμματα να υπερβούν «τα μικρά και κομματικά μπροστά στα μεγάλα και τα εθνικά» και τόνισε ότι «η συναίνεση πρέπει να υπερισχύει έναντι διχαστικών συνθημάτων», προτρέποντας όσους εκφράζουν συνεχώς ανησυχίες για τη θέση της χώρας στο διεθνές πεδίο να κατανοήσουν ότι «η εξωτερική και αμυντική πολιτική δεν ασκείται με ιδεολογικά αλλά με εθνικά κριτήρια».

Στη δευτερολογία του, αναφέρθηκε στους «πατριώτες της φακής», λέγοντας χαρακτηριστικά ότι: «μάλλον ήμουν προσβλητικός με τις φακές».

Ανδρουλάκης: «Καμία πολεμική επιχείρηση δεν πρέπει να εκκινεί από βάσεις που βρίσκονται στην Ελλάδα»

Την κατηγορηματική του διαφωνία με κάθε ενδεχόμενο εμπλοκής της Ελλάδας στη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή διατύπωσε από το βήμα της Βουλής ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, επιχειρώντας να χαράξει σαφή διαχωριστική γραμμή από την κυβερνητική προσέγγιση. Όπως τόνισε, η ελληνική στρατιωτική παρουσία στην Ανατολική Μεσόγειο οφείλει να έχει «αποκλειστικά αμυντικό χαρακτήρα», με προτεραιότητα –όπως είπε– την προστασία του ελληνισμού και ειδικότερα του Κυπριακού ελληνισμού.

«Καμία πολεμική επιχείρηση δεν πρέπει να εκκινεί από βάσεις που βρίσκονται στην Ελλάδα», σημείωσε χαρακτηριστικά, στέλνοντας μήνυμα αποτροπής οποιασδήποτε διευκόλυνσης στρατιωτικών δράσεων από ελληνικό έδαφος. Παράλληλα, αναγνώρισε ότι το καθεστώς του Ιράν έχει διαχρονικά διαδραματίσει αποσταθεροποιητικό ρόλο στην περιοχή, ωστόσο ξεκαθάρισε πως στρατιωτική ενέργεια είτε από τις Ηνωμένες Πολιτείες είτε από το Ιράν χωρίς έγκριση του Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών συνιστά, όπως είπε, κατάφωρη παραβίαση του διεθνούς δικαίου.

Απαντώντας, μάλιστα, στη θέση του πρωθυπουργού Κυριάκος Μητσοτάκης ότι ένας γενικευμένος πόλεμος στη Μέση Ανατολή δεν θα έχει «ούτε νικητές ούτε ηττημένους», ο κ. Ανδρουλάκης σχολίασε με αιχμή: «Συμφωνούμε. Να το πείτε όμως και στους υπουργούς σας που πανηγυρίζουν», ανεβάζοντας το πολιτικό θερμόμετρο εντός της αίθουσας.

Κουτσούμπας: «Η Ελλάδα εμπλέκεται ήδη στον πόλεμο»

Σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση για την πιθανή εμπλοκή της Ελλάδας στον πόλεμο που έχει βυθίσει τη Μέση Ανατολή στις φλόγες άσκησε από το βήμα της Βουλής ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας.

«Κύριοι της κυβέρνησης, οι εξελίξεις μιλάνε από μόνες τους και κάνουν σκόνη τον εφησυχασμό που καλλιεργούσατε τόσο καιρό, επιβεβαιώνοντας ταυτόχρονα τις επίμονες προειδοποιήσεις του ΚΚΕ», ανέφερε χαρακτηριστικά, κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου για την ψήφο των αποδήμων.

Σχολιάζοντας τα πρόσφατα χτυπήματα στις αμερικανικές βάσεις σε διάφορες χώρες της Μέσης Ανατολής και τις εξελίξεις στην Κύπρο, τόνισε ότι «ξετινάζουν την προπαγάνδα που έλεγε ότι οι βάσεις αυτές αποτελούν εγγύηση ασφαλείας, ότι όσο είναι εδώ οι Αμερικάνοι δεν θα μας πειράζει κανείς και άλλα τέτοια φαιδρά». Σύμφωνα με τον κ. Κουτσούμπα, τα γεγονότα αποδεικνύουν ότι «θα μας πειράξουν, ακριβώς επειδή είναι εδώ οι Αμερικάνοι» και ότι «καμιά αξία δεν έχουν ούτε οι διαβεβαιώσεις οι δικές σας ότι η Ελλάδα δεν εμπλέκεται με κανένα τρόπο στον πόλεμο, ούτε οι παραινέσεις άλλων κομμάτων του ευρωατλαντισμού να μην εμπλακούμε και να μην χρησιμοποιηθούν οι βάσεις. Γιατί το πρόβλημα είναι ότι εμπλεκόμαστε ήδη».

Ο ΓΓ του ΚΚΕ επεσήμανε ότι «οι βάσεις δεν είναι διακοσμητικές, ούτε υπάρχουν για να τονώνουν τις τοπικές οικονομίες, όπως γυρίζουν και λένε τα τοπικά στελέχη σας». Υπογράμμισε ότι «όσοι αποσυνδέετε το ρόλο των βάσεων από την ίδια την παρουσία τους στη χώρα μας, επειδή την έχετε στηρίξει αυτή την παρουσία, είστε υποκριτές και ψεύτες», καθώς, όπως τόνισε, «οι βάσεις παίζουν κομβικό ρόλο για την πραγματοποίηση των ιμπεριαλιστικών εγκλημάτων των ΗΠΑ, του ΝΑΤΟ, του Ισραήλ απέναντι στους λαούς του Ιράν, του Λιβάνου, της Παλαιστίνης και ποιος ξέρει ποιος έχει σειρά αύριο».

Ο κ. Κουτσούμπας επανέλαβε ότι «για αυτό και μόνο πρέπει να φύγουν», τονίζοντας ότι «ο ελληνικός λαός δεν ανέχεται να γίνεται η χώρα του θύτης απέναντι σε άλλους λαούς, προκειμένου να αναβαθμίζεται η θέση της άρχουσας τάξης, δηλαδή όλων αυτών που του κλέβουν τον ιδρώτα». Αναφερόμενος στις εικόνες με τις φλεγόμενες αμερικανικές βάσεις στα Εμιράτα, στο Μπαχρέιν, στο Ιράκ και αλλού, χαρακτήρισε αυτές τις εικόνες «αποστομωτικές», ενώ τόνισε ότι η προσοχή πρέπει να εστιάζεται στις συνέπειες για τους λαούς των χωρών που φιλοξενούν τις βάσεις, όπως και για τους Έλληνες που βρίσκονται εκεί, προειδοποιώντας ότι κάτι ανάλογο μπορεί να συμβεί και στη Σούδα, στην Αλεξανδρούπολη, στη Λάρισα ή στον Άραξο «και ίσως όχι μακριά σε χρόνο».

Ο Δημήτρης Κουτσούμπας επανέλαβε την πάγια θέση του ΚΚΕ: «Εδώ και τώρα να καταγγελθεί η συμφωνία, να κλείσουν οι βάσεις, να ξεκουμπιστούν τελικά οι βάσεις αυτές του θανάτου».

Φάμελλος: «Η Ελλάδα να καταδικάσει την επίθεση στο Ιράν»

Την ανάγκη η Ελλάδα να πάρει σαφή θέση καταδίκης απέναντι στην επίθεση στο Ιράν υπογράμμισε από το βήμα της Βουλής ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία Σωκράτης Φάμελλος, παρεμβαίνοντας στη συζήτηση για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

«Είχαμε επισημάνει ότι μία στρατιωτική κλιμάκωση δημιουργεί κινδύνους. Τα προβλήματα από το θεοκρατικό καθεστώς στο Ιράν δεν λύνονται με το να σκοτώνεις αμάχους. Είναι ζήτημα που θα το λύσει ο λαός του Ιράν. Γι’ αυτό καταδικάσαμε από την πρώτη στιγμή την επίθεση στο Ιράν. Η Ελλάδα έπρεπε να λειτουργήσει προληπτικά για την ειρήνη και τη σταθερότητα και ως μη μόνιμο μέλος του ΣΑ του ΟΗΕ», ανέφερε αρχικά.

Επανερχόμενος, επέμεινε ότι «η χώρα πρέπει να καταδικάσει την επίθεση στο Ιράν» και εξαπέλυσε αιχμές κατά της κυβέρνησης: «Πόσο ακόμα θα ακολουθείτε τη λογική του δεδομένου συμμάχου ακολουθώντας ως ουρά του Νετανιάχου και του Τραμπ; Χαρακτηρίζετε ως άμυνα τις επιθέσεις του Ισραήλ. Με ποιο κανόνα πορεύετε η κυβέρνησή σας; Του διεθνούς δικαίου ή του ισχυρού; Μήπως για τους ισχυρούς κάνετε εξαίρεση όπως στη Βενεζουέλα;», ανέφερε, ανεβάζοντας τους τόνους της αντιπαράθεσης.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ τόνισε με έμφαση ότι «ζητήσαμε ξεκάθαρη θέση και απόφαση ότι δεν θα εμπλακεί η χώρα μας και ότι δεν θα χρησιμοποιηθούν οι βάσεις σε στρατιωτικές ενέργειες ή προληπτικές ενέργειες στο Ιράν. Η στήριξη της Ελλάδας προς την Κύπρο είναι αυτονόητη και αδιαπραγμάτευτη. Διαβάζουμε ότι υπάρχει σχέδιο για ένταξη της χώρας μας στη γαλλική πυρηνική ομπρέλα. Μην διανοηθείτε να κάνετε την Ελλάδα στόχο. Όπως και η επιλογή σας να είστε ουρά του ισχυρού αποδεικνύεται επικίνδυνη».

Κάλεσε τον πρωθυπουργό σκωπτικά «σε αυτές τις κρίσιμες στιγμές μην παριστάνετε τον Λουδοβίκο» και επισήμανε το χθεσινό κοινό αίτημα με τον πρόεδρο της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτση, για τη σύγκληση του συμβουλίου των πολιτικών αρχηγών για χάραξη εθνικής στρατηγικής.

Χαρίτσης: «Να δεσμευτεί η κυβέρνηση ότι η Σούδα δεν θα χρησιμοποιηθεί για στρατιωτικές επιθέσεις στο Ιράν»

Από την πλευρά του, ο Αλέξης Χαρίτσης εξέφρασε έντονο προβληματισμό για την έλλειψη ενημέρωσης σχετικά με την αποστολή των ελληνικών δυνάμεων στην Κύπρο. Διερωτήθηκε γιατί η κυβέρνηση δεν είχε ενημερώσει τα κόμματα για την κίνηση αυτή και τόνισε ότι «είναι προφανές πως ούτε η Ελλάδα ούτε η Κύπρος πρέπει να εμπλακούν σε αυτόν τον πόλεμο».

Σχολιάζοντας την τοποθέτηση του πρωθυπουργού, ο κ. Χαρίτσης υπογράμμισε ότι «ο κ. Μητσοτάκης φαίνεται να αγωνιά περισσότερο για την κριτική που θα δεχθεί από τα δεξιά», προσθέτοντας ότι είναι «απαράδεκτο ο πρωθυπουργός να έρχεται στη Βουλή και να μιλά για τον πόλεμο παρεμπιπτόντως». Όπως τόνισε, θα έπρεπε να ξεκαθαρίσει με μία φράση ότι «η Σούδα δεν θα χρησιμοποιηθεί για επιχειρήσεις εκτός του νατοϊκού πλαισίου», παραπέμποντας στο προηγούμενο παράδειγμα της Ισπανίας με τον Σάντσεθ.

Για τις διεθνείς εξελίξεις, επεσήμανε ότι «η επίθεση αυτή παραβιάζει κάθε ηθικό και πολιτικό κανόνα, την ώρα που διεξάγονταν διαπραγματεύσεις» και διερωτήθηκε ποιος πραγματικά επωφελείται από την κλιμάκωση. Υπογράμμισε επίσης ότι, αν και όλοι συμφωνούν στη σημασία της δημοκρατίας στο Ιράν, αυτή δεν μπορεί να επιβληθεί μέσω στρατιωτικής επέμβασης που προωθεί η ακροδεξιά.

Παράλληλα, ο πρόεδρος της Νέα Αριστερά τόνισε ότι η επίκληση του διεθνούς δικαίου δεν αποτελεί «ρομαντική» επιλογή ή απλό όρο, αλλά κρίσιμο μέτρο για να αποφευχθεί η μετατροπή του κόσμου σε «ζούγκλα». Υπενθύμισε δε ότι «στον χάρτη, η επόμενη χώρα μετά την Κύπρο είναι η Ελλάδα», επισημαίνοντας τη γεωστρατηγική ευθύνη της χώρας και επαναλαμβάνοντας πως ούτε η Ελλάδα ούτε η Κύπρος πρέπει να βρεθούν σε εμπλοκή στη σύγκρουση.