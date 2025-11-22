Ο Υπ. Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος μίλησε στην εκπομπή «Σαββατοκύριακο από τις 5» στο ΕΡΤnews για τα ναυπηγεία της Ελευσίνας, την Ανεξάρτητη Αρχή Προστασίας του Καταναλωτή και Εποπτείας της Αγοράς.

«Μας ενδιαφέρει απολύτως ο παραγωγικός μετασχηματισμός της ελληνικής οικονομίας και η στήριξη κλάδων οι οποίοι μπορούν να συμβάλλουν σοβαρά στην ανταγωνιστικότητα της οικονομίας μας. Ένας από αυτούς είναι η ναυπηγική βιομηχανία», εξήγησε ο ίδιος αρχικά.

Ο κ. Θεοδωρικάκος δήλωσε πως: «Γι’ αυτό το λόγο πριν από τέσσερα χρόνια με δράσεις της δικής μας κυβέρνησης, Υπουργός Ανάπτυξης τότε ήταν ο κ. Γεωργιάδης, και με την πολύ καθοριστική συνδρομή των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, με 125 εκατομμύρια ευρώ ομολογιακό δάνειο της Κρατικής τους Αναπτυξιακής Τράπεζας προς την ΟΝΕΧ που ανέλαβε την επιχείρηση των ναυπηγείων της Ελευσίνας, αναγεννήθηκε το ναυπηγείο και εκεί και στη Σύρο και χιλιάδες άνθρωποι οι οποίοι ήταν στην απόλυτη αβεβαιότητα, δεν πληρώνονταν, δεν υπήρχε δουλειά, Ξαναβρήκαν το δρόμο τους».

Όπως τόνισε: Έχω επισκεφθεί το ναυπηγείο πολλές φορές. Έχω συζητήσει με τους εργαζόμενους. Το κλίμα είναι εξαιρετικό και εκεί και στη Σύρο. Και μιλάμε πλέον για μία επιχείρηση που δίπλα στα υπόλοιπα ναυπηγεία της χώρας ξαναδίνει μία νέα δυναμική στην ναυπηγική μας βιομηχανία. Έρχεται λοιπόν τώρα αυτή η επιχείρηση και λέει στον “χώρο που μου έχετε παραχωρήσει γιατί έχει παραχωρηθεί χώρος 650 στρεμμάτων βάσει νόμου του κράτους, θέλουμε να μπορούμε να αναπτύξουμε εκτός απ’ τη ναυπηγική δραστηριότητα και λιμενική δραστηριότητα, εφοδιαστική, ενεργειακή».

Και πρόσθεσε πως, «έτσι, με νομοθετική του παρέμβαση το Υπουργείο Ανάπτυξης, δίνει αυτή την δυνατότητα στην ΟΝΕΧ να μπορεί να αναπτύξει τέτοιου είδους δραστηριότητες βάσει σύμβασης παραχώρησης. Και φυσικά αυτό είναι κάτι το οποίο όπως αντιλαμβάνεστε ενδιαφέρει πάρα πολύ και τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής.

Η διαχείριση υπάρχει στην εταιρεία ΟΝΕΧ. Όλο αυτό το σχήμα μετέχει και στο Θριάσιο Εμπορευματικό Κέντρο νούμερο 2. Μερικά χιλιόμετρα πιο πάνω υπάρχει διασύνδεση ανάμεσα στο ναυπηγείο και στις δραστηριότητες που έχει το ναυπηγείο και στο κέντρο Logistics Center που αναπτύσσεται ορισμένα χιλιόμετρα παραπάνω. Αυτό δίνει μια ισχυρή αναπτυξιακή προοπτική και δυναμική σε αυτό τον χώρο, στον ευρύτερο χώρο της Ελευσίνας και της Δυτικής Αττικής, που είναι προφανές ότι προχωρώντας θα σημάνει νέες επενδύσεις και πολλές ποιοτικές νέες θέσεις εργασίας, που νομίζω ότι αυτό είναι το ζητούμενο», είπε.

Και κατέληξε: «Άρα είναι το δικό μας εθνικό συμφέρον, το συμφέρον της ελληνικής οικονομίας, της ελληνικής κοινωνίας, των εργαζομένων και της υγιούς επιχειρηματικότητας να προχωρήσει αυτό το σχέδιο. Και εμείς αυτή τη στιγμή νομοθετούμε τη δυνατότητα να γίνει».

«Σε ό, τι αφορά τη συζήτηση που αναπτύχθηκε και διάφορες ανακοινώσεις που έγιναν. Είναι απολύτως ξεκάθαρο ότι η Ελλάδα, η Ελληνική Δημοκρατία, ως μια υπεύθυνη, σοβαρή χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τηρεί όλες τις συμφωνίες και τηρεί απαρέγκλιτα τη νομιμότητα. Δεν υπάρχει το παραμικρό θέμα για το λιμάνι του Πειραιά», εξήγησε.

Παράλληλα, πρόσθεσε πως: «Η συζήτηση που είχα με την κ. Πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής αφορούσε την προσέλκυση αμερικανικών επενδύσεων στην Ελλάδα και την ευρύτερη οικονομική μας συνεργασία και θέματα που αφορούν την συγκεκριμένη περιοχή, καθώς όπως εξήγησα, υπάρχει η αμερικανική συμμετοχή ούτως ή άλλως εκεί πέρα. Είναι γνωστό ότι με τις Ηνωμένες Πολιτείες η Ελλάδα επί δεκαετίες έχει ισχυρή στρατηγική σχέση, την οποία ενδιαφερόμαστε να την κάνουμε ακόμη καλύτερη. Είναι ήδη σε πάρα πολύ υψηλό επίπεδο και στα χρόνια της δικής μας κυβέρνησης. Και είναι προς το δικό μας συμφέρον, αυτές οι σχέσεις να ενισχυθούν και να έχουν αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα για την οικονομική ανάπτυξη του χώρου, την ασφάλεια και τη σταθερότητα».

Μια ανεξάρτητη Αρχή με 300 ελεγκτές και σύγχρονα ψηφιακά μέσα

Σχετικά με τη νέα ανεξάρτητη αρχή προστασίας του καταναλωτή και εποπτείας της αγοράς, είπε πως, «δίνουμε λύση στα εξής θέματα: τον έλεγχο και την εποπτεία της αγοράς δεν θα την έχει πλέον ένας κυβερνητικός μηχανισμός που εξαρτάται από τους πολιτικούς κύκλους και την παρουσία της εκάστοτε κυβέρνησης, αλλά μια ανεξάρτητη αρχή στο πρότυπο της ΑΑΔΕ, ισχυρή, με διοικητή ο οποίος θα έχει θητεία 5 ετών. Συνεπώς δεν θα αλλάζει και δεν θα εναλλάσσεται ανάλογα με τις κυβερνήσεις. Με τρεις υποδιοικητές ο ένας από αυτούς θα εκπροσωπεί την ανεξάρτητη αρχή του Συνηγόρου του Καταναλωτή(…). Ο δεύτερος υποδιοικητής θα είναι επικεφαλής της ΔΗΜΕΑ του ελεγκτικού μηχανισμού και ο τρίτος τα οικονομικά και τα διοικητικά της Αρχής».

Όπως τόνισε «ο πολίτης θα γνωρίζει ότι για οποιοδήποτε θέμα έχει σχέση με εμπορικές συναλλαγές θα απευθύνεται μόνο σε αυτή την Αρχή. Συνεπώς, είναι μια εφαρμογή μιας ευρωπαϊκής βέλτιστης πρακτικής, γιατί και οι άλλες χώρες της Ευρώπης έχουν τέτοιου είδους μηχανισμούς ελέγχου, οι οποίοι συνήθως δουλεύουν θετικά. Εμείς θα προικίσουμε τη νέα ανεξάρτητη αρχή με τριακόσιους ελεγκτές και με νέα, ισχυρά ψηφιακά μέσα προκειμένου να κάνει τη δουλειά της. Και θα επιδιώξουμε και επιδιώκουμε αυτή η αλλαγή, αυτή η μεταρρύθμιση να έχει ευρύτερη αποδοχή».

Μάλιστα δήλωσε πως, «θα ήθελα να καλέσω και όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης να υποστηρίξουν και να ψηφίσουν την ίδρυση αυτής της Αρχής».

Παράλληλα είπε πως τηρείται πλήρως το χρονοδιάγραμμα για τον Αναπτυξιακό νόμο.

«Παράταση δύο ετών στη δημοσιοποίηση των εκθέσεων βιωσιμότητας για τις εταιρείες»

Ο ίδιος γνωστοποίησε επίσης «Με ευρωπαϊκή οδηγία δίνεται παράταση δύο ετών στη δημοσιοποίηση των εκθέσεων βιωσιμότητας (ESG) για τις εταιρείες, συνεπώς, όλη η αγορά πρέπει να γνωρίζει ότι το Υπουργείο Ανάπτυξης θα παρέμβει νομοθετικά το αμέσως επόμενο διάστημα. Παραμένει βέβαια η υποχρεώση για τις μεγάλες εισηγμένες επιχειρήσεις στο Χρηματιστήριο που έχουν περισσότερους από 500 εργαζόμενους και τζίρο πάνω από 50 εκατ. ευρώ».