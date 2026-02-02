Σύντομα αναμένεται να ξεκινήσει στη Βουλή η διαδικασία της Συνταγματικής Αναθεώρησης, μετά το μήνυμα του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, το πρωί της Δευτέρας (2/2).

Η διαδικασία εκκινεί και επίσημα με την κατάθεση πρότασης με τουλάχιστον 50 υπογραφές βουλευτών, ενώ θα πρέπει να περιλαμβάνει ποια άρθρα θέτει προς αναθεώρηση, καθώς και την ανάλογη αιτιολογική έκθεση.

Αμέσως μετά, ο Πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, θα στείλει πρόσκληση στις κοινοβουλευτικές ομάδες προκειμένου να ορίσουν τα μέλη που θα συμμετάσχουν στην Επιτροπή Αναθεώρησης, με πρώτο βήμα εκείνο της συγκρότησης Διακομματικού Προεδρείου.

Η διάρκεια των εργασιών της Επιτροπής θα αποφασιστεί κατά πλειοψηφία από την Ολομέλεια. Εισηγητής της κυβερνητικής πλειοψηφίας, θα είναι σύμφωνα με πληροφορίες ο Ευριπίδης Στυλιανίδης, ενώ από την αξιωματική αντιπολίτευση επικρατέστερος εμφανίζεται ο Παναγιώτης Δουδωνής, και από τον ΣΥΡΙΖΑ ο Θεόφιλος Ξανθόπουλος.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή θα πρέπει μέσα στην προθεσμία που θα της δοθεί να υποβάλλει την εισήγησή της στην Ολομέλεια της Βουλής, με τα προτεινόμενα προς αναθεώρηση άρθρα, προκειμένου να διεξαχθούν οι δύο ονομαστικές ψηφοφορίες – που προβλέπονται από το άρθρο 110 – μεταξύ των οποίων παρεμβάλλεται τουλάχιστον ένας μήνας.

Από τη στιγμή που η προτείνουσα Βουλή προχωρήσει στην έγκριση των άρθρων που τίθενται προς αναθεώρηση, το επόμενο βήμα ανήκει στον Πρόεδρο της νέας Βουλής (Αναθεωρητικής), που θα προκύψει στις επόμενες Εθνικές Εκλογές. Ο Πρόεδρος της Βουλής προχωρά στην σύσταση της Επιτροπής Αναθεώρησης που αναλαμβάνει πλέον την επεξεργασία των αναθεωρητέων άρθρων.

Αδιαμφισβήτητα, το κρισιμότερο στάδιο της διαδικασίας είναι εκείνο των πλειοψηφιών που θα συγκεντρωθούν. Στην πρώτη φάση – εκείνη της προτείνουσας Βουλής – διεξάγονται 2 ονομαστικές ψηφοφορίες. Εγκρίνονται οι διατάξεις που θα λάβουν αυξημένη πλειοψηφία 180 βουλευτών, αρκεί στην επόμενη Βουλή (αναθεωρητική) να συγκεντρώσουν απλή πλειοψηφία 151 ψήφων. Αντιστρόφως, αν στην προτείνουσα Βουλή ένα άρθρο συγκεντρώσει απλή πλειοψηφία (151), τότε θα πρέπει να λάβει 180 ψήφους στη δεύτερη φάση.

Σημειώνεται ότι στη φάση της προτείνουσας Βουλής, τα άρθρα που στην πρώτη ψηφοφορία δεν συγκεντρώσουν 151 ψήφους, δεν προκρίνονται στη δεύτερη.

Επιπλέον, αν ένα άρθρο λάβει πάνω από 151 ψήφους και στις δύο ψηφοφορίες της προτείνουσας, τότε λαμβάνεται ως «έγκυρο» το χαμηλότερο από τα δύο αποτελέσματα.

Η Συνταγματική Αναθεώρηση ολοκληρώνεται στη Βουλή που θα προκύψει μετά τις Εθνικές Εκλογές, με τις αναθεωρούμενες διατάξεις να τίθενται σε μία και μόνη ονομαστική ψηφοφορία.