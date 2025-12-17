Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος, έθεσε εκτός Eυρωομάδας τον Νίκο Παππά μετά από την καταγγελία δημοσιογράφου για επίθεση σε βάρος του στο Στρασβούργο. Κυβέρνηση, αξιωματική αντιπολίτευση και άλλα κόμματα καταδικάζουν, με σχετικές ανακοινώσεις τους, το περιστατικό.

Ο Φάμελλος τον διέγραψε από την Ευρωομάδα

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος, όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση, «έθεσε εκτός Ευρωομάδας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ τον Νίκο Παππά για την απαράδεκτη συμπεριφορά του». Παράλληλα, αιτείται άμεσα στην Επιτροπή Δεοντολογίας τη διαγραφή του από τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ. Για την απόφαση του ο Σωκράτης Φάμελλος ενημέρωσε ήδη τον επικεφαλής της Ευρωομάδας, ευρωβουλευτή Κώστα Αρβανίτη».

ΠΑΣΟΚ: «Τέτοιες συμπεριφορές δεν συνάδουν με τις αρχές και τις αξίες της κοινωνίας μας»

Σε ανακοίνωσή της, η Χαριλάου Τρικούπη τονίζει ότι «τέτοιες επιθετικές συμπεριφορές δεν συνάδουν με τις αρχές και τις αξίες της κοινωνίας μας».

«Καταδικάζουμε τον ξυλοδαρμό και την τραμπούκικη συμπεριφορά του ευρωβουλευτή Νίκου Παππά σε βάρος του δημοσιογράφου Νίκου Γιαννόπουλου», τονίζεται στην ανακοίνωση.

Το ΠΑΣΟΚ, συνεχίζει, υπογραμμίζοντας ότι «πράξεις βίας και επιθετικές συμπεριφορές σε βάρος λειτουργών του Τύπου δεν έχουν καμία θέση στη δημόσια ζωή και δεν συνάδουν με τις αρχές και τις αξίες της κοινωνίας μας».

ΚΚΕ: «Αδιανόητη και αδικαιολόγητη ενέργεια»

«Το ΚΚΕ καταδικάζει τη βίαιη επίθεση του ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Νίκου Παππά κατά του δημοσιογράφου Νίκου Γιαννόπουλου», σημειώνει ο Περισσός, για να προσθέσει ότι «πρόκειται για αδιανόητη και αδικαιολόγητη ενέργεια που τελικά ρίχνει ‘νερό στον μύλο’ εκείνων που θέλουν τους δημοσιογράφους έρμαια πολύμορφων πιέσεων και σκοπιμοτήτων».

Νέα Αριστερά: «Ευθεία επίθεση στην ελευθερία του Τύπου και στη δημοκρατική λειτουργία»

«Η επίθεση που δέχθηκε ο δημοσιογράφος του NEWS 24/7, Νίκος Γιαννόπουλος, στο Στρασβούργο από τον μέχρι πρότινος ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Νίκο Παππά, είναι απολύτως καταδικαστέα και αδιανόητη», υπογραμμίζει η Νέα Αριστερά, για να προσθέσει ότι «η βία απέναντι σε δημοσιογράφο δεν μπορεί να δικαιολογηθεί σε καμία περίπτωση. Αποτελεί ευθεία επίθεση στην ελευθερία του Τύπου και στη δημοκρατική λειτουργία». Κλείνοντας, υπογραμμίζει ότι «Η Νέα Αριστερά στέκεται ξεκάθαρα στο πλευρό του δημοσιογράφου και κάθε ανθρώπου που κάνει τη δουλειά του χωρίς φόβο».

Μαρινάκης: Έπρεπε να χειροδικήσει για να τον διαγράψει ο ΣΥΡΙΖΑ

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, αναφέρθηκε στο γεγονός, αλλά και στην απόφαση του κ. Φάμελλου, λέγοντας: «Χθες το βράδυ ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Νίκος Παππάς, γρονθοκόπησε τον δημοσιογράφο Νίκο Γιαννόπουλο, αφού τον έβρισε χυδαία.

Το περιστατικό αυτό έρχεται σε συνέχεια προηγούμενων απαξιωτικών και επιθετικών συμπεριφορών του εν λόγω ευρωβουλευτή, με πολλά διαφορετικά θύματα, για τις οποίες το κόμμα του ακολούθησε την τακτική της αποσιώπησης και της πολιτικής κάλυψης. Έπρεπε να χειροδικήσει για να αναγκαστεί ο ΣΥΡΙΖΑ να τον διαγράψει. Τώρα, όμως, είναι αργά για… δάκρυα.

Όπως και να έχει, το γεγονός ότι για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα κρατούσαν στο κόμμα τους έναν άνθρωπο με τέτοιες επαναλαμβανόμενες συμπεριφορές, είναι ακόμα μια απόδειξη ότι αυτοί που παριστάνουν τους ιεροκήρυκες της ηθικής και τους τιμητές του κράτους δικαίου είναι στην πραγματικότητα οι μεγαλύτεροι υποκριτές».