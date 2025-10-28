«Η 28η Οκτωβρίου και το θρυλικό “Όχι”, τη λαμπρή επέτειο των οποίων τιμούμε και γιορτάζουμε σήμερα, με μία εντυπωσιακή και συναρπαστική παρέλαση πολιτικών και στρατιωτικών τμημάτων, όπου είχαμε την ευκαιρία να θαυμάσουμε νέα καινοτόμα οπλικά συστήματα, είναι το μέγιστο και έσχατο μάθημα της γενιάς του ’40 προς τη σύγχρονη εποχή μας», δήλωσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας, μετά την ολοκλήρωση της μεγάλης στρατιωτικής παρέλασης στη Θεσσαλονίκη.

Αναλυτικά όλη η δήλωσή του:

«Η 28η Οκτωβρίου και το θρυλικό ΌΧΙ, που λαμπρά τιμούμε και γιορτάζουμε σήμερα, με μία εντυπωσιακή και συναρπαστική παρέλαση πολιτικών και στρατιωτικών τμημάτων όπου είχαμε την ευκαιρία να θαυμάσουμε νέα και καινοτόμα οπλικά συστήματα, είναι το μέγιστο και έσχατο μάθημα της γενιάς του ‘40 προς τη σύγχρονη εποχή μας.

Είναι το έπος του ‘40. Είναι το βορειοηπειρωτικό έπος. Είναι το έπος της γυναίκας της Πίνδου, που πάντα μας συγκινούν και μας συναρπάζουν. Η απόκρουση και η απώθηση της φασιστικής Ιταλίας στο Καλπάκι της Ηπείρου και στα χιονισμένα βουνά της Πίνδου μέχρι βόρεια της Χειμάρρας και έως το Πόγραδετς, είναι η απάντηση η ελληνική στον πανίσχυρο τότε Άξονα και είναι η έλευση της ελπίδας στο συμμαχικό στρατόπεδο.

Η άμυνα του πατρίου εδάφους το ‘40 ένωσε αφάνταστα τους Έλληνες, που ανταποκρίθηκαν στο εθνικό προσκλητήριο με το χαμόγελο στα χείλη.

Το παράδειγμά τους, η φιλοπατρία τους, η αυταπάρνησή τους μας καθοδηγούν, ώστε σήμερα ενωμένοι στα μεγάλα και τα σπουδαία να ανταπεξέλθουμε σε κάθε δυσκολία της εποχής και να φροντίζουμε για μια πατρίδα ισχυρή απέναντι σε κάθε απειλή, για μια πατρίδα σύγχρονη και προοδευμένη, για μια πατρίδα πυλώνα σταθερότητας και ασφάλειας στην ευαίσθητη περιοχή της νοτιοανατολικής Μεσογείου που βρισκόμαστε.

Χρόνια πολλά, ζήτω η 28η Οκτωβρίου, ζήτω το Έθνος και να ξέρετε ότι αυτό το παράδειγμα των πολεμιστών του ‘40 που σήμερα τιμούμε και γιορτάζουμε, αυτό το παράδειγμα ο ελληνικός λαός το έχει στην καρδιά του, δεν το ξεχνάει και τον εμπνέει πάντα.

Χρόνια πολλά!»

Μητσοτάκης : Να μεταλαμπαδεύσουμε το μήνυμα της ενότητας του ’40

Τη σημασία της ενότητας στον Ελλήνων, έτσι όπως αυτή αναδείχθηκε στο Έπος του ’40 και την αναγκαιότητα να τη μεταλαμπαδεύσουμε στις ευθύνες της δικής μας γενιάς, επεσήμανε ο Πρωθυπουργός, στη δήλωσή του μετά την ολοκλήρωση της παρέλασης στη Θεσσαλονίκη.

Ολόκληρη η δήλωση του Πρωθυπουργού έχει ως εξής:

«Στην πραγματικά εντυπωσιακή πολιτική και στρατιωτική παρέλαση της Θεσσαλονίκης αντανακλάται η εικόνα μιας χώρας η οποία σέβεται και τιμά τις ένδοξες στιγμές του παρελθόντος της, ταυτόχρονα όμως είναι σε θέση να ατενίζει το μέλλον με αισιοδοξία και αυτοπεποίθηση.

Πριν από 85 χρόνια οι Έλληνες παραμέρισαν τις διαφορές τους, ενώθηκαν για να πολεμήσουν για την ελευθερία τους και κατήγαγαν μία νίκη περήφανη. Και αυτό το μήνυμα της ενότητας καλούμαστε εμείς να το μεταλαμπαδεύσουμε στις ευθύνες της δικής μας γενιάς.

Ζούμε σε ταραγμένους και δύσκολους καιρούς, όμως η στρατιωτική παρέλαση την οποία παρακολουθήσαμε σήμερα μας κάνει όλους να αισθανόμαστε ήσυχοι ότι οι Ένοπλες Δυνάμεις είναι πάντα εδώ για να υπερασπιστούν αυτή την ελευθερία για την οποία οι πρόγονοί μας αγωνίστηκαν.

Οι Ένοπλες Δυνάμεις βρίσκονται σήμερα σε μία διαδικασία, ίσως του σημαντικότερου μετασχηματισμού στην ιστορία τους, για να μπορέσουν να ανταποκριθούν στις μεγάλες, στις ξεχωριστές προκλήσεις των καιρών.

Και πράγματι αυτή η ημέρα, αυτή η εθνική εορτή της 28ης Οκτωβρίου, είναι πρώτα και πάνω απ’ όλα αφιερωμένη σε αυτές και σε αυτούς που δεν κοιμούνται τα βράδια, 365 ημέρες τον χρόνο, για να μπορούμε όλοι εμείς να απολαμβάνουμε τα αγαθά της ελευθερίας μας.

Χρόνια πολλά στη Θεσσαλονίκη μας. Χρόνια πολλά στις Ελληνίδες και στους Έλληνες απανταχού της γης».

Ανδρουλάκης: Να αγωνιστούμε για μια Ελλάδα με ισχυρή εξωτερική πολιτική και αποτρεπτική δύναμη

«Να αγωνιστούμε για μια Ελλάδα με ισχυρή εξωτερική πολιτική και αποτρεπτική δύναμη για να μπούμε εμπόδιο στα αναθεωρητικά σχέδια της Τουρκίας. Για μια οικονομία ισχυρή, παραγωγική, ανταγωνιστική που θα ανοίξει θέσεις εργασίας για όλα τα Ελληνόπουλα. Aλλά και να πούμε ένα μεγάλο «Όχι» στη διαφθορά, την αδικία, την ατιμωρησία», είναι το μήνυμα που έστειλε ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, μετά την ολοκλήρωση της παρέλασης στη Θεσσαλονίκη.

Ολόκληρη η δήλωση του κ. Ανδρουλάκη έχει ως εξής:

«Η 28η Οκτωβρίου είναι ημέρα μνήμης και εθνικής υπερηφάνειας για όλους τους Έλληνες.

Στα βουνά της Πίνδου γράφτηκαν μερικές από τις πιο ένδοξες σελίδες της νεότερης ελληνικής ιστορίας. Οι ήρωές μας πάλεψαν με αυτοθυσία αποδεικνύοντας στην πράξη τι μπορεί να πετύχει ο λαός μας όταν αγωνίζεται ενωμένος.

Άλλωστε, έχει εγγραφεί στη συλλογική μας μνήμη το μέγεθος των καταστροφών που μπορεί να υποστούμε, όταν επικρατεί η διχόνοια και η μισαλλοδοξία.

Ως γενιά, όμως, έχουμε και εμείς ένα μεγάλο χρέος:

Να αγωνιστούμε για μια Ελλάδα με ισχυρή εξωτερική πολιτική και αποτρεπτική δύναμη για να μπούμε εμπόδιο στα αναθεωρητικά σχέδια της Τουρκίας.

Για μια οικονομία ισχυρή, παραγωγική, ανταγωνιστική που θα ανοίξει θέσεις εργασίας για όλα τα Ελληνόπουλα. Αλλά και να πούμε ένα μεγάλο «Όχι» στη διαφθορά, την αδικία, την ατιμωρησία.

Αυτές οι πράξεις αποδεικνύουν έμπρακτα τον σεβασμό σε όσους αγωνίστηκαν για μια ελεύθερη Ελλάδα, αλλά και ανοίγουν δρόμους ελπίδας και αισιοδοξίας για όλες τις Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες.

Χρόνια Πολλά».

Βελόπουλος: Ζήτω το έθνος, ζήτω η Ελλάδα

«Η σημερινή μέρα είναι μια τεράστια ημέρα για το ελληνικό έθνος. Είναι η ημέρα του ΟΧΙ. Είναι ο αγώνας για την ελευθερία, ο αγώνας για την εθνική ανεξαρτησία», δήλωσε ο Κυριάκος Βελόπουλος, για την εθνική επέτειο της 28ης Οκτωβρίου, επισημαίνοντας: «Βέβαια αν δούμε, αν μπορούσαμε να επιστρέψουμε σε εκείνη την περίοδο και μας έβλεπαν αυτοί οι άνθρωποι, θα ένιωθαν ντροπή σήμερα. Εθνική ανεξαρτησία, ελευθερία, δυστυχώς δεν υπάρχουν από τις επιλογές των κυβερνώντων».

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης συμπλήρωσε: «Για εμάς, ως Ελληνική Λύση, είναι πολύ σημαντικό να τονώσουμε το φρόνημα των Ελλήνων, να δημιουργήσουμε προϋποθέσεις αντίστασης απέναντι σε αυτή την κυβέρνηση και σε όλους τους άλλους, που επιβάλλουν λύσεις όπως ψευτο-Μακεδονία, όπως υπαναχωρήσεις στην Τουρκία, όπως και την απώλεια της Βορείου Ηπείρου. Για εμάς το έθνος είναι πάρα πολύ σημαντικό, γι’ αυτό και το φωνάζουμε και το λέμε: Ζήτω το έθνος, ζήτω η Ελλάδα, αντίσταση, ελευθερία και εθνική ανεξαρτησία».

Φάμελλος: Στα περήφανα βουνά της Ελλάδας το 1940, αλλά και μέχρι το 1944, απέκτησε νόημα η λέξη «πατριωτισμός»

«Μια Ελλάδα που σέβεται τα παιδιά της, που έχει δημοκρατία, δικαιοσύνη και πρόοδο για όλους. Αυτό είναι το επίδικο», τόνισε ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, Σωκράτης Φάμελλος, μετά την ολοκλήρωση της παρέλασης στη Θεσσαλονίκη.

Ολόκληρη η δήλωση του κ. Φάμελλου έχει ως εξής:

«Τιμούμε σήμερα όλους και όλες που αγωνίστηκαν στο Ελληνοαλβανικό Έπος, στα ελληνοβουλγαρικά σύνορα, αλλά και στην εποποιία της Εθνικής Αντίστασης, απέναντι στα φασιστικά και ναζιστικά στρατεύματα που επιτέθηκαν στη χώρα μας. Η Θεσσαλονίκη σήμερα γιορτάζει την 28η Οκτωβρίου, τον ηρωικό αγώνα και σε δύο ημέρες γιορτάζει και την απελευθέρωσή της από τις δυνάμεις της Εθνικής Αντίστασης.

Στα περήφανα βουνά της Ελλάδας το 1940, αλλά και μέχρι το 1944, απέκτησε νόημα η λέξη “πατριωτισμός”. Σε αυτό το συλλογικό ανώνυμο θαύμα των Ελλήνων και των Ελληνίδων, στη θυσία του ‘Αγνωστου Στρατιώτη για την ελευθερία της χώρας, οι ευθύνες μας σήμερα παραμένουν μεγάλες, πρώτα απ’ όλα για την ειρήνη, για τη διαρκή μάχη κατά του φασισμού, αλλά και για μια δίκαιη Ελλάδα. Μια Ελλάδα που σέβεται τα παιδιά της, που έχει δημοκρατία, δικαιοσύνη και πρόοδο για όλους. Αυτό είναι το επίδικο σήμερα.

Μπροστά σε αυτό το πλαίσιο, οποιαδήποτε μικροκομματική ή επικοινωνιακή διαχείριση του πατριωτισμού και του Ιερού Μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη πρέπει να υποχωρήσει και να επανασυνδεθούμε με την Ιστορία. Οφείλουμε πολλά στους ήρωες και τις ηρωίδες που έδωσαν τη ζωή τους για την Ελλάδα. Χρόνια πολλά στους απανταχού Έλληνες και τις Ελληνίδες. Χρόνια σας πολλά!»

Νατσιός: Όταν είναι ενωμένοι οι Έλληνες, είναι ανίκητοι

«28 Οκτωβρίου 1940, η μεγάλη, η θαυμάσια ελληνική ώρα. Την ημέρα εκείνη δείξαμε, όπως την ημέρα της Σαλαμίνας, όπως την ημέρα του τελευταίου Κωνσταντίνου στην Κωνσταντινούπολη, όπως την ημέρα της 25ης Μαρτίου, δείξαμε εμείς οι Έλληνες ενώπιον Θεού και ανθρώπων, ποιοι είμαστε. Δείξαμε την εθνική μας ταυτότητα και πήραμε άριστα. “Έλληνας ομοφρονέοντας, χαλεπούς είναι περιγύγνεσθε”, λέει ο αρχαίος ιστορικός Ηρόδοτος, “όταν είναι ενωμένοι οι Έλληνες, είναι ανίκητοι”. Εκείνη την ημέρα, δια στόματος του Ιωάννου Μεταξά, ο ελληνισμός είπε “όχι”», δήλωσε ο Πρόεδρος της «Νίκης» Δημήτρης Νατσιός, μετά τη στρατιωτική παρέλαση στη Θεσσαλονίκη.

«Γιορτάζουμε το “όχι”, γιατί αν γιορτάζαμε τα “ναι”, θα είχαμε κάθε μέρα γιορτή. Και αναφέρομαι στην εξωτερική μας αποτυχημένη πολιτική και στο εσωτερικό της χώρας με τη σήψη και τη διαφθορά που υπάρχει. Καμαρώσαμε σήμερα, γεμίσαμε ελπίδα, γεμίσαμε υπερηφάνεια, βλέποντας τα νιάτα της πατρίδας, το ποτάμι της ζωής, τον ελληνικό στρατό, ο οποίος είναι έτοιμος και πάλι να αντιμετωπίσει οποιοδήποτε κίνδυνο», ανέφερε ο κ. Νατσιός.

«Τα νιάτα της πατρίδας, αν το καλέσει η πατρίδα, δεν θα κρυφτούν στα υπόγεια, όπως γράφουν τα σχολικά βιβλία, αλλά θα αντιμετωπίσουν οποιοδήποτε εχθρό και επίβουλο. Και στους άσπονδους φίλους από Ανατολή και Δύση, ας θυμηθούμε τους στίχους του τραγουδιού της Σοφίας Βέμπο, που έλεγε “Κάνε κουράγιο Ελλάδα μου”, και ό,τι ας λένε οι εχθροί σου, θα τους γράψεις στα παλιά σου τα παπούτσια κατά το ωραίο τραγουδάκι της. Χρόνια πολλά σε όλους τους Έλληνες, χρόνια πολλά σε όλες τις Ελληνίδες, ζήτω το αθάνατο έπος του ’40», είπε ο κ. Νατσιός.

Κουτσούμπας: Οι νέες λαμπρές σελίδες της ιστορίας θα γραφτούν και πάλι από τον οργανωμένο λαό που ορθώνει το ανάστημά του

«Οι νέες λαμπρές σελίδες της ιστορίας θα γραφτούν και πάλι από τον οργανωμένο λαό που ορθώνει το ανάστημά του, υπερασπίζεται τη ζωή και τις ανάγκες του και παλεύει με κάθε τρόπο για να επιβάλει το δίκιο του», δήλωσε για την 28η Οκτωβρίου, ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας.

Κωνσταντοπούλου : Να παλεύουμε για Ελευθερία και Δημοκρατία, αψηφώντας το κόστος και τους συσχετισμούς δυνάμεων

«Να παλεύουμε για Ελευθερία και Δημοκρατία, αψηφώντας το κόστος και τους συσχετισμούς δυνάμεων», τονίζει σε ανάρτησή της για την εθνική επέτειο της 28ης Οκτωβρίου, η Πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Αναλυτικά η ανάρτηση:

«28 Οκτωβρίου 1940-28 Οκτωβρίου 2025

85 χρόνια μετά,

το ηρωικό ΟΧΙ των Ελλήνων και των Ελληνίδων μας γεμίζει περηφάνια και αίσθημα ευθύνης.

Το ΟΧΙ και το Έπος του ´40 που ακολούθησε, η Αντίσταση και ο ηρωισμός των προγόνων μας, είναι γραμμένα ανεξίτηλα στην συλλογική μας μνήμη, ως κομμάτι της ύπαρξής μας, ως στάση ζωής και ως καθήκον:

Να παλεύουμε για Ελευθερία και Δημοκρατία,

Αψηφώντας το κόστος και τους συσχετισμούς δυνάμεων.

Τα δικά μας ΟΧΙ, η δική μας στάση ζωής είναι που γράφουν την συνέχεια της ιστορίας για τις σημερινές και τις επόμενες γενιές.

Σήμερα λέμε ξανά

ΟΧΙ στον φασισμό

ΟΧΙ στην ανελευθερία

ΟΧΙ στην αδικία

ΟΧΙ στην συγκάλυψη

Και βέβαια λέμε

ΟΧΙ στη βία και την προπαγάνδα μιας φοβισμένης, πανικόβλητης εξουσίας, που απέρχεται, και προσπαθεί να τρομοκρατήσει τους πολίτες.

Σήμερα θα καταθέσω στεφάνι στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη μαζί με την Αλεξάνδρα Σάντα, κόρη του εθνικού μας ήρωα, Λάκη Σάντα, που μαζί με τον Μανώλη Γλέζο, κατέβασαν την Σβάστικα από την Ακρόπολη και με αυτόν τον «απαράδεκτο ακτιβισμό», όπως θα τον χαρακτήριζαν κάποιοι σήμερα, γέμισαν ελπίδα τους Έλληνες και έδωσαν μήνυμα Αντίστασης στην κατεχόμενη Ελλάδα και στον κόσμο.

2 νεαρά παιδιά, ήρωες για πάντα …

Μετά θα παρακολουθήσω την παρέλαση των μαθητών μας μαζί με τους πολίτες, όπως αρμόζει σε μια δημοκρατία. Αρνούμαι να παρευρεθώ σε «Εξέδρες επισήμων», φρουρούμενες από την Αστυνομία, την ώρα που το επίσημο Κράτος αμφισβητεί τα πιο θεμελιώδη δικαιώματα κι ελευθερίες των πολιτών κι εργαλειοποιεί την αστυνομία για να καταστείλει τους πολίτες.

Χρόνια πολλά, πατρίδα μου

Να είμαστε αντάξιοι του ΟΧΙ που γενναία είπαν οι πρόγονοί μας και της Ελευθερίας για την οποία Πολέμησαν, Αντιστάθηκαν κι έδωσαν τη ζωή τους.

Αθάνατοι

#ΟΧΙ

#28_Οκτωβρίου

#Ελευθερία

#πατρίδα

#δημοκρατία

#Σύνταγμα

#’Αγνωστος_στρατιώτης».

