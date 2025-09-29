Σήμερα, Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου, δόθηκαν στη δημοσιότητα οι δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης των πολιτικών προσώπων για τα έτη 2023 και 2024, που αφορούν τη χρήση των οικονομικών ετών 2022 και 2023 αντίστοιχα. Τα στοιχεία δημοσιοποιούνται υπό την ευθύνη της Επιτροπής Πόθεν Έσχες, η οποία πραγματοποίησε και τους απαραίτητους ελέγχους.

Στα Πόθεν Έσχες περιλαμβάνονται και οι αρχικές δηλώσεις όσων εξελέγησαν για πρώτη φορά στις βουλευτικές εκλογές του 2023.

Οι δηλώσεις αφορούν τον πρωθυπουργό, τους αρχηγούς των πολιτικών κομμάτων, τα μέλη του υπουργικού συμβουλίου, τους βουλευτές, τους ευρωβουλευτές, τους περιφερειάρχες, τους δημάρχους, καθώς και τα πρόσωπα που έχουν την ευθύνη διαχείρισης των οικονομικών των κομμάτων.

Δείτε παρακάτω τα «Πόθεν Έσχες» των οκτώ πολιτικών αρχηγών:

Κυριάκος Μητσοτάκης

Περιουσιακή κατάσταση Κυριάκου Μητσοτάκη Χρήση 2022 και Χρήση 2023

Στο πόθεν έσχες για το 2023 (χρήση 2022), ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης δηλώνει συνολικά εισοδήματα 81.369 ευρώ, εκ των οποίων 11.202 ευρώ προέρχονται από αξιοποίηση ακινήτων.

Το χαρτοφυλάκιό του σε μετοχές και ομόλογα παραμένει σταθερό σε σχέση με το προηγούμενο έτος και περιλαμβάνει επενδυτικά ασφαλιστικά συμβόλαια (ισόβια ασφάλεια ζωής) αξίας περίπου 2.500 ευρώ και μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων της BNP Paribas αξίας περίπου 27.000 ευρώ. Ο πρωθυπουργός διαθέτει 10 τραπεζικούς λογαριασμούς, με τη μεγαλύτερη κατάθεση να ανέρχεται σε 848.049 ευρώ.

Το 2022 αγόρασε οικόπεδο 660 τ.μ. στο Ζαγόρι με κόστος 74.558 ευρώ, ενώ η αντικειμενική αξία του ακινήτου υπολογίζεται σε 10.405 ευρώ. Διατηρεί επίσης ποσοστό 8,33% σε βοσκότοπο 369 τ.μ. στη Θερίσο. Στις δανειακές υποχρεώσεις του εμφανίζεται οφειλή 7.496 ευρώ από αρχικό δάνειο 35.700 ευρώ και οφειλή 150.000 ευρώ από δάνειο της Αλεξάνδρας Gourdain.

Η σύζυγός του, Μαρέβα Γκραμπόφσκι-Μητσοτάκη, δήλωσε εισοδήματα 43.050 ευρώ από ακίνητα και 100.000 ευρώ από άλλες πηγές, όπως διάθεση περιουσιακών στοιχείων, δάνεια, δωρεές ή κληρονομιές. Το χαρτοφυλάκιό της παραμένει αμετάβλητο, ενώ οι τραπεζικές καταθέσεις ξεπερνούν τις 540.000 ευρώ και 177.305 δολάρια. Στις δανειακές της υποχρεώσεις περιλαμβάνεται οφειλή 900.000 ευρώ προς την Intrum Hellas με υπόλοιπο 819.486 ευρώ, καθώς και υπόλοιπο 31.878 ευρώ από αρχικό δάνειο 68.222 ευρώ.

Στο πόθεν έσχες για το 2024 (χρήση 2023), ο πρωθυπουργός εμφανίζει εισοδήματα 70.275 ευρώ. Το χαρτοφυλάκιό του αυξήθηκε με την αγορά 500.000 ομολόγων Hellenic T-Bill αξίας 490.575 ευρώ, που χρηματοδοτήθηκε από παλαιότερες αποταμιεύσεις, με συνέπεια οι τραπεζικές καταθέσεις να μειωθούν σε περίπου 110.000 ευρώ.

Για το ίδιο έτος, η κυρία Γκραμπόφσκι δήλωσε εισοδήματα 315.207 ευρώ, ενώ οι τραπεζικές της καταθέσεις ξεπερνούν τις 700.000 ευρώ.

Νίκος Ανδρουλάκης

Περιουσιακή κατάσταση του Νίκου Ανδρουλάκη Χρήση 2022 και Χρήση 2023

Ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, δήλωσε εισοδήματα ύψους 128.610,73 ευρώ για το 2023, εκ των οποίων 21.000 ευρώ προέρχονται από ακίνητα. Στις τραπεζικές του καταθέσεις εμφανίζει 940.778,6 ευρώ σε λογαριασμό στο Βέλγιο και 135.571 ευρώ σε ελληνικές τράπεζες.

Η ακίνητη περιουσία του παραμένει αμετάβλητη και περιλαμβάνει δύο διαμερίσματα, έξι καταστήματα, ένα οικόπεδο και τρεις αποθήκες στο Ηράκλειο, δύο διαμερίσματα στην Αθήνα και ένα στο Βέλγιο.

Ο κ. Ανδρουλάκης διαθέτει ένα Ι.Χ. του 1992. Το 2023 προχώρησε στο άνοιγμα ατομικής επιχείρησης, διατηρώντας παράλληλα τη συμμετοχή του στη Βιοτεχνική Εταιρεία “ΜΑΝΙ”. Σημειώνεται ότι δεν έχει δανειακές υποχρεώσεις.

Σωκράτης Φάμελλος

Περιουσιακή κατάσταση του Σωκράτη Φάμελου Χρήση 2022 και Χρήση 2023

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος, δήλωσε για το οικονομικό έτος 2022 (πόθεν έσχες 2023) εισοδήματα ύψους 88.180 ευρώ, εκ των οποίων 42.758 ευρώ προέρχονται από βουλευτική αποζημίωση, 7.347 ευρώ από συμμετοχή σε επιτροπές και 1.537 ευρώ από ακίνητα στην Ελλάδα και τη Γερμανία.

Στην ίδια δήλωση καταγράφηκαν οκτώ τραπεζικοί λογαριασμοί με συνολικά 85.522 ευρώ, τα οποία αφορούν κυρίως εισοδήματα προηγούμενων ετών. Ο κ. Φάμελλος διαθέτει μερίδιο σε επτά ακίνητα: δύο διαμερίσματα σε Θέρμη και Φολέγανδρο, δύο μονοκατοικίες σε Πύργο Ηλείας και Φολέγανδρο, τρία αγροτεμάχια στον Πύργο Ηλείας και πλήρη κατοχή ενός διαμερίσματος στη Γερμανία.

Δηλώνει επίσης ένα ΙΧ 1.398 κ.ε. προς εκποίηση και ατομική επιχείρηση που ξεκίνησε το 1991. Στις δανειακές υποχρεώσεις εμφανίζεται οφειλή 7.500 ευρώ σε πιστωτική κάρτα, δάνειο 62.000 ευρώ στο όνομα Εμμανουήλ Φάμελλος και στεγαστικό δάνειο 93.000 ευρώ για αναβάθμιση ακινήτου.

Για το οικονομικό έτος 2023 (πόθεν έσχες 2024), τα εισοδήματά του μειώθηκαν στα 70.570,69 ευρώ και οι τραπεζικές του καταθέσεις σε 57.841 ευρώ. Η ακίνητη περιουσία παραμένει αμετάβλητη, ενώ απέκτησε νέο ΙΧ 1.560 κ.ε. του 2016 αξίας 8.000 ευρώ. Οι δανειακές υποχρεώσεις συνεχίζουν να εξυπηρετούνται κανονικά.

Δημήτρης Κουτσούμπας

Περιουσιακή κατάσταση του Δημήτρη Κουτσούμπα Χρήση 2022 και Χρήση 2023

Ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, δήλωσε στο «πόθεν έσχες» που δημοσιεύτηκε σήμερα για τη χρήση του 2023, εγγραφές σε δύο ακίνητα.

Ο κ. Κουτσούμπας καταγράφει στο πόθεν έσχες του καταθέσεις σε 4 τραπεζικούς λογαριασμούς, συνολικού ύψους άνω των 10.000 ευρώ. Το συνολικό του εισόδημα από τον βουλευτικό του μισθό (και πρόσθετες αμοιβές) ανέρχεται στα 38.996 ευρώ, ενώ λαμβάνει και εισοδήματα 27.161 ευρώ που εξαιρούνται από τον φόρο.

Δεν εμφανίζει καμία συμμετοχή σε επιχειρήσεις, ή κατοχή μετοχών, ομολόγων και άλλων χρηματοοικονομικών προϊόντων.

Κυριάκος Βελόπουλος

Περιουσιακή κατάσταση του Κυριάκου Βελόπουλου Χρήση 2022 και Χρήση 2023

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, στη δήλωση περιουσιακής κατάστασης του 2024 (χρήση 2023) περιλαμβάνει [σε παρένθεση η δήλωση του 2023/χρήση 2022]:

Έσοδα: 60.640 ευρώ (2023: 199.415 ευρώ)

Μετοχές/Ομόλογα: 15.016 ευρώ (2023: 13.983 ευρώ)

Δύο θυρίδες στη Eurobank

Καταθέσεις: 268.849 ευρώ (2023: 231,128 ευρώ)

Ακίνητα: 4 εγγραφές σε Μαγνησία, Χαλκιδική και Πέλλα, εκ των οποίων μία μονοκατοικία 148τμ στις Μηλιές Μαγνησίας.

Οχήματα: Δεν διαθέτει (2023: εκποίησε ΙΧ 1990κε έναντι 40.000 ευρώ)

Συμμετοχές σε επιχειρήσεις: Εταίρος στην «ΟΛΓΑ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ & ΣΙΑ ΕΠΕ»

Δάνεια: Δεν έχει οφειλές.

Χαρίτσης Αλέξανδρος

Περιουσιακή κατάσταση του Αλέξανδρου Χαρίτση Χρήση 2022 και Χρήση 2023

Ο επικεφαλής της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης, στη δήλωση περιουσιακής κατάστασης του 2024 (χρήση 2023) περιλαμβάνει: [σε παρένθεση η δήλωση του 2023/χρήση 2022].

Έσοδα: 72.897 ευρώ (2023: 85.159 ευρώ)

Μετοχές/Ομόλογα: 85.959 ευρώ (2023: 67.143 ευρώ)

Θυρίδες: δεν διαθέτει

Καταθέσεις: 136.481 ευρώ (2023: 164.468 ευρώ)

Ακίνητα: 2 εγγραφές (καταστήματα) στη Μεσσηνία

Οχήματα: – (2023: το 33% ενός ΙΧ 796κε)

Δεν συμμετέχει σε επιχειρήσεις:

Δάνεια: πιστωτικές κάρτες οφειλή 780 ευρώ (2023: 171 ευρώ)

Νατσιός Δημήτρης

Περιουσιακή κατάσταση του Δημήτρη Νατσιού Χρήση 2023

Ο πρόεδρος του Δημοκρατικού Πατριωτικού Λαϊκού Κινήματος «Νίκη», στη δήλωση περιουσιακής κατάστασης του 2024 (χρήση 2023) περιλαμβάνει [σε παρένθεση η δήλωση του 2023/χρήση 2022]:

Έσοδα: 22.632 ευρώ (2023: 20.660 ευρώ)

Μετοχές: Δεν διαθέτει

Θυρίδες: Δεν διαθέτει

Καταθέσεις: 1.978 ευρώ (2023: 524 ευρώ)

Ακίνητα: 5 εγγραφές στην Πιερία και το Κιλκίς, εκ των οποίων ένα διαμέρισμα 119 τμ 1ου ορόφου στην Πέτρα Πιερίας και ένα διαμέρισμα 145τμ 1ου ορόφου στο Κιλκίς

Οχήματα: ένα ΙΧ 1248κε

Δεν συμμετέχει σε επιχειρήσεις

Δάνεια: Οφειλή 107.841 ευρώ (2023: οφειλή: 107.961 ευρώ).

Ζωή Κωνσταντοπούλου

Περιουσιακή κατάσταση της Ζωής Κωνσταντοπούλου Χρήση 2022 και Χρήση 2023

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, στη δήλωση περιουσιακής κατάστασης του 2024 (χρήση 2023) περιλαμβάνει: (Σε παρένθεση η δήλωση του 2023/χρήση 2022)

– Έσοδα: 102.553 ευρώ (2023: 41.504 ευρώ).

– Μετοχές/Ομόλογα: 121 ευρώ (2023: 99 ευρώ).

– Θυρίδες: Δεν διαθέτει.

– Καταθέσεις: 4.355 ευρώ (2023: 20.293 ευρώ)

– Ακίνητα: 8 εγγραφές στην Αιδηψό Ευβοίας και την Αγία Παρασκευή Αττικής, εκ των οποίων ένα ισόγειο διαμέρισμα 159 τμ στην Αιδηψό και ένα διαμέρισμα 5ου ορόφου 111 τμ στην Αγία Παρασκευή.

– Οχήματα: 1 ΙΧ 1.595 κε.

– Συμμετοχές σε επιχειρήσεις: Το 50% στη δικηγορική εταιρεία με τον πατέρα της Νίκο Κωνσταντόπουλο.

– Δάνεια: 1.952 ευρώ (2023: 9.651,83 ευρώ).