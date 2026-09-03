Για πρώτη φορά έπειτα από πολλά 24ωρα, ο τουρκικός Τύπος επιβεβαίωσε τη συνάντηση στην Αθήνα του επικεφαλής των τουρκικών μυστικών υπηρεσιών Ιμπραήμ Καλίν με τον διοικητή της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, Θεμιστοκλή Δεμίρη.

Όπως αναφέρουν τα τουρκικά Μέσα Ενημέρωσης, (όπως η Ηurriyet και η Habertürk), «Ο διοικητής της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών της Τουρκίας (MİT), Ιμπραήμ Καλίν, μετέβη στην Αθήνα, την πρωτεύουσα της Ελλάδας και συναντήθηκε με τον διοικητή της Ελληνικής Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών (ΕΥΠ), Θεμιστοκλή Δεμίρη. Οι δύο άνδρες συμφώνησαν στην ενίσχυση της συνεργασίας των υπηρεσιών σε περιφερειακά ζητήματα».

Ο τουρκικός τύπος προσθέτει επίσης πως «Σύμφωνα με πληροφορίες από πηγές ασφαλείας, ο Ιμπραήμ Καλίν πραγματοποίησε συνάντηση με τον Θεμιστοκλή Δεμίρη την περασμένη εβδομάδα στην Αθήνα. Στη συνάντηση συζητήθηκαν οι διμερείς σχέσεις και οι περιφερειακές εξελίξεις. Ο Καλίν και ο Δεμίρης εξέτασαν τα βήματα που μπορούν να ληφθούν για την επίλυση των προβλημάτων».

Και συνεχίζει:

«Στη συνάντηση υπογραμμίστηκε η κρίσιμη σημασία των σχέσεων των δύο χωρών στους τομείς του Αιγαίου και της Ανατολικής Μεσογείου, της ασφάλειας του ΝΑΤΟ, της συνεργασίας των υπηρεσιών πληροφοριών, της καταπολέμησης της τρομοκρατίας, του οργανωμένου εγκλήματος, της παράνομης μετανάστευσης και της διακίνησης μεταναστών. Παράλληλα, αξιολογήθηκαν ο πόλεμος ΗΠΑ-Ιράν, η νέα περίοδος στη Συρία, η κατάσταση στη Λιβύη, το Παλαιστινιακό ζήτημα, η κατάσταση στη Γάζα και τη Δυτική Όχθη, καθώς και οι ισραηλινές επιθέσεις κατά της Συρίας και του Λιβάνου».

Σύμφωνα πάντα με τον Τουρκικό Τύπο, «επιτεύχθηκε συμφωνία στο να συνεχιστεί η καταπολέμηση της τρομοκρατίας και του οργανωμένου εγκλήματος μεταξύ των δύο χωρών. Επίσης, ο διοικητής της MİT, και ο διοικητής της ΕΥΠ, συμφώνησαν στην περαιτέρω ενίσχυση της στενής συνεργασίας μεταξύ των υπηρεσιών σε διμερή και περιφερειακά θέματα».