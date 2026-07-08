Έντονες αντιδράσεις και κύμα οργής προκάλεσαν στα τουρκικά μέσα ενημέρωσης οι δηλώσεις του Έλληνα πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, κατά τη δεύτερη ημέρα της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα.

Το τουρκικό τηλεοπτικό δίκτυο A Haber εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση κατά του έλληνα πρωθυπουργού, χαρακτηρίζοντας τις τοποθετήσεις του ως «υπέρβαση ορίων» και «σκανδαλώδεις δηλώσεις» που έχουν ως στόχο να ανεβάσουν την ένταση στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, ενώ παράλληλα η εφημερίδα Sabah έκανε λόγο για «αλαζονικά σχόλια». Το A Haber σχολίασε μάλιστα με δεικτικό ύφος πως ο Έλληνας πρωθυπουργός «ήταν φιλοξενούμενος και χρησιμοποίησε σκληρή γλώσσα εναντίον μας».

Στο επίκεντρο το casus belli και τα F-35

Η κυριότερη αναφορά που προκάλεσε την έκρηξη των τουρκικών μέσων ήταν η αποστροφή του Κυριάκου Μητσοτάκη ότι «η χώρα μου εξακολουθεί να βρίσκεται αντιμέτωπη με μια ανοικτή απειλή πολέμου από την Τουρκία». Ο σχολιαστής του A Haber έσπευσε να απαντήσει ότι τυχόν επέκταση των επέκταση των χωρικών υδάτων της Ελλάδας αποτελεί «κόκκινη γραμμή» για την Άγκυρα, επικαλούμενος την απόφαση της τουρκικής Εθνοσυνέλευσης του 1995 για το casus belli.

Παράλληλα, τα τουρκικά ΜΜΕ κατέγραψαν «ενόχληση» της ελληνικής πλευράς για την ενδυνάμωση της τουρκικής αμυντικής βιομηχανίας, καθώς και για τις επαφές Ερντογάν και Τραμπ.

Το τουρκικό δίκτυο υπογράμμισε ότι ο Έλληνας πρωθυπουργός απέφυγε να σχολιάσει τη συνομιλία των δύο ηγετών για πιθανό «ξεπάγωμα»στις πωλήσεις των F-35 από τις ΗΠΑ στην Τουρκία, σημειώνοντας πως οι δηλώσεις αυτές γίνονται σε μια περίοδο έντονων διπλωματικών διεργασιών για την αναβάθμιση της αμυντικής ικανότητας της Τουρκίας.