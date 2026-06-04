Τη στρατηγική σημασία της συνεργασίας Ελλάδας και Γαλλίας στους τομείς της ναυτιλίας, των μεταφορών, των υποδομών και της απανθρακοποίησης ανέδειξε ο υπουργός Μεταφορών της Γαλλίας, Φιλίπ Ταμπαρό, κατά την επίσκεψή του στην Ελλάδα, με αφορμή και τη διεθνή έκθεση «Ποσειδώνια».

Ο Γάλλος υπουργός χαρακτήρισε την Ελλάδα και τη Γαλλία «πραγματικούς φίλους», σημειώνοντας, με αφορμή την κρίση στα στενά του Ορμούζ, ότι «στις δύσκολες στιγμές φαίνεται η αλληλεγγύη μεταξύ των δύο χωρών», ενώ υπογράμμισε πως τα «Ποσειδώνια» αποτελούν «σύμβολο του κόσμου της ναυτιλίας σε παγκόσμιο επίπεδο».

Όπως ανέφερε, η ναυτιλία αποτελεί μείζον στοιχείο τόσο της ελληνικής όσο και της γαλλικής πραγματικότητας, επισημαίνοντας ότι η Ελλάδα παραμένει «η νούμερο ένα δύναμη στη ναυτιλία παγκοσμίως», με ποσοστό που αντιστοιχεί περίπου στο 60% του ευρωπαϊκού στόλου.

«Η σχέση Ελλάδας και Γαλλίας δεν είναι σχέση ανταγωνισμού, αλλά συμπληρωματικότητας», δήλωσε ο κ. Ταμπαρό, τονίζοντας ότι οι δύο χώρες έχουν σημαντικό ρόλο να διαδραματίσουν και σε διεθνές επίπεδο, συμπεριλαμβανομένου του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (IMO).

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στην ανάγκη απανθρακοποίησης των μεταφορών, τόσο για περιβαλλοντικούς λόγους όσο και για λόγους ενεργειακής και γεωπολιτικής κυριαρχίας. Αναφερόμενος στις επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης, σημείωσε ότι η Ελλάδα βιώνει ήδη τις συνέπειες της κλιματικής απορρύθμισης με αυξανόμενο αριθμό πυρκαγιών, ενώ υπογράμμισε πως «δεν μπορούμε πλέον να εξαρτόμαστε από τα ορυκτά καύσιμα και από χώρες που δεν είναι πλέον σταθεροί σύμμαχοι».

Ο Γάλλος υπουργός αναφέρθηκε ακόμη στη συνεργασία Ελλάδας και Γαλλίας στις υποδομές και τις μεταφορές, κάνοντας ειδική μνεία στις γαλλικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στο οδικό δίκτυο, στο μετρό Θεσσαλονίκης και στον σιδηρόδρομο.

Για το ελληνικό σιδηροδρομικό δίκτυο, ο κ. Ταμπαρό σημείωσε ότι το δυστύχημα των Τεμπών «έχει εγγραφεί στη συλλογική μνήμη των Ευρωπαίων» και τόνισε πως η Γαλλία είναι έτοιμη να συμβάλει περαιτέρω στον εκσυγχρονισμό του ελληνικού σιδηροδρόμου.

Όπως είπε, η Γαλλία επενδύει σήμερα 3 δισ. ευρώ ετησίως για τη συντήρηση των 28.000 χιλιομέτρων του σιδηροδρομικού της δικτύου, ενώ μέσω νέου νομοσχεδίου οι επενδύσεις αυτές θα αυξηθούν στα 4,5 δισ. ευρώ ετησίως. Παράλληλα, ανέφερε ότι η SNCF Réseau διαθέτει την τεχνογνωσία για τον εκσυγχρονισμό δικτύων σε όλη την Ευρώπη, ενώ και άλλες γαλλικές εταιρείες μπορούν να συμμετάσχουν σε έργα μέσω ΣΔΙΤ.

Αναφορά έκανε και στον τομέα των αερομεταφορών και ειδικότερα στον εναέριο έλεγχο, επισημαίνοντας ότι η γαλλική εταιρεία Thales διαθέτει τεχνολογία νέας γενιάς και προηγμένα συστήματα που μπορούν να ανταποκριθούν στις ανάγκες της Ελλάδας.

«Η Γαλλία μπορεί να προσφέρει την κατάλληλη λύση», ανέφερε χαρακτηριστικά, εκφράζοντας αισιοδοξία για τις δυνατότητες των γαλλικών εταιρειών στον συγκεκριμένο τομέα.

Ο κ. Ταμπαρό υπογράμμισε ακόμη ότι για 7η συνεχόμενη χρονιά η Γαλλία παραμένει πρώτη χώρα στην Ευρώπη στις άμεσες ξένες επενδύσεις, κάνοντας λόγο για ισχυρή πολιτική βούληση και για τη στρατηγική «Choose France», που -όπως είπε- έχει ενισχύσει την ελκυστικότητα της χώρας σε επίπεδο υποδομών και ενέργειας.

Παράλληλα, εξέφρασε την ικανοποίησή του για τη στάση της ελληνικής κυβέρνησης απέναντι στις γαλλικές επενδύσεις, σημειώνοντας ότι «ο Έλληνας πρωθυπουργός υπήρξε πάντα ανοιχτός στις γαλλικές εταιρείες και στην τεχνογνωσία τους».

Πέραν της συνάντησής του με τον υπουργό Ναυτιλίας Βασίλη Κικίλια, ο Γάλλος υπουργός αναμένεται να έχει συναντήσεις με τον υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Χρίστο Δήμα, τον αναπληρωτή υπουργό Μεταφορών Κωνσταντίνο Κυρανάκη, καθώς ο ίδιος διατηρεί τα χαρτοφυλάκια της ναυτιλίας, των υποδομών και των μεταφορών.

Πηγή: ΑΜΠΕ