Τις συγκεκριμένες δεσμεύσεις της Πολιτείας για την αντιμετώπιση των ζημιών σε κτήρια της Κυψέλης από τη διάνοιξη της σήραγγας της Γραμμής 4 του Μετρό της Αθήνας επανέλαβε τη Δευτέρα στη Βουλή ο υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Νίκος Ταχιάος, απαντώντας σε δύο επίκαιρες ερωτήσεις. Ο Υφυπουργός έκανε σαφές ότι το ζήτημα αντιμετωπίζεται σε δύο άξονες: την πλήρη αποκατάσταση των κτηρίων που έχουν θιγεί και την ασφαλή επανεκκίνηση του έργου.

Όπως ανέφερε ο κ. Ταχιάος, αμέσως μόλις ενημερώθηκε για το πρόβλημα συναντήθηκε ο ίδιος με τους εκπροσώπους των κατοίκων, παρουσία της διοίκησης της Ελληνικό Μετρό, και συμφωνήθηκαν τρία πράγματα:

· Δεν θα υπάρξει επανέναρξη των εργασιών του μετροπόντικα (TBM) αν προηγουμένως δεν ενημερωθούν οι κάτοικοι για τον τρόπο με τον οποίο θα γίνει και αν δεν διασφαλιστεί ότι δεν θα προκληθεί κανένα νέο πρόβλημα, ούτε στα κτίρια κάτω από τα οποία βρίσκεται σήμερα το μηχάνημα, ούτε σε αυτά που ακολουθούν στη χάραξη.

· Όλες οι ζημιές θα αποκατασταθούν εν όλω, με δαπάνες του αναδόχου, όπως προβλέπει η σύμβαση. «Κανένας, μα κανένας, δεν θα χρεωθεί για την αποκατάσταση», ανέφερε χαρακτηριστικά.

· Για την αντικειμενική καταγραφή των βλαβών, η Ελληνικό Μετρό συνάπτει προγραμματική σύμβαση με το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, με δικές της δαπάνες, ώστε οι πραγματογνωμοσύνες για κάθε κτίριο να είναι απολύτως ανεξάρτητες και τεκμηριωμένες.

Η εικόνα για την ασφάλεια των κτηρίων

Ο κ. Ταχιάος ενημέρωσε τη Βουλή ότι από τους μακροσκοπικούς ελέγχους των μηχανικών που έχουν πραγματοποιήσει αυτοψίες προκύπτει ότι δεν υπάρχει κίνδυνος για κανένα κτήριο, ώστε να χρειαστεί να εγκαταλειφθεί, και ότι οι βλάβες είναι ανατάξιμες. Διευκρίνισε ότι έχουν διαπιστωθεί βλάβες από διαφορικές καθιζήσεις, οι οποίες όμως, με βάση τις αυτοψίες, δεν ενέχουν κίνδυνο για την ασφάλεια των ενοίκων. Η ομάδα των πραγματογνωμόνων δεν περιορίστηκε στον μακροσκοπικό έλεγχο, αλλά προχωρά σε καταγραφές με ραντάρ και σε αναλυτικές τεχνικές εκθέσεις. Ο Υφυπουργός δεν απέκλεισε ότι θα απαιτηθούν παρεμβάσεις στατικής ενίσχυσης σε κτίρια που έχουν θιγεί, κάτι που θα προκύψει από τις πραγματογνωμοσύνες του ΤΕΕ και θα γίνει χωρίς καμία επιβάρυνση των κατοίκων.

Ο κ. Ταχιάος διευκρίνισε επίσης, σε ό,τι αφορά τους χαρακτηρισμούς «κόκκινο» και «κίτρινο» που είδαν το φως της δημοσιότητας, ότι πρόκειται για εσωτερικές κατηγοριοποιήσεις των μελετών τρωτότητας, οι οποίες εκπονούνται για κάθε κτίριο χωριστά πριν και κατά τη διάρκεια της κατασκευής και καθορίζουν τα επόμενα βήματα ελέγχου, και δεν έχουν καμία σχέση με τους αντίστοιχους χαρακτηρισμούς που αποδίδει η Πολιτεία σε κτίρια πληγέντα από σεισμό ή πυρκαγιά. Γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο τα εξειδικευμένα στοιχεία διαβιβάστηκαν, μέσω του Δήμου Αθηναίων, στους πανεπιστημιακούς εμπειρογνώμονες που όρισε ο Δήμος έπειτα από αίτημα των κατοίκων: «Ο εμπειρογνώμονας μπορεί να τα αξιολογήσει σωστά. Ο κάτοικος που διαβάζει “κόκκινο” καταλαβαίνει ότι πέφτει το σπίτι του και αυτό δεν ισχύει, γι’ αυτό μπήκε η ρήτρα εμπιστευτικότητας. Για να μην υπάρχει παρανόηση».

Ο υφυπουργός αναφέρθηκε και στις «τερατολογίες» που ακούστηκαν το προηγούμενο διάστημα. Τα υγρά και οι αφροί που εμφανίστηκαν στην Κυψέλη προήλθαν από παλιό πηγάδι που είχε μετατραπεί σε βόθρο, από το οποίο βρήκαν δίοδο προς την επιφάνεια. Δεν γίνεται καμία έγχυση τσιμέντου από τον μετροπόντικα, ούτε «διαλύεται ο αθηναϊκός σχιστόλιθος». Το υλικό που χρησιμοποιείται στο μέτωπο κάτω από τα κτίρια είναι ο μπεντονίτης, ορυκτό υλικό που δημιουργεί ένα φιλμ ακριβώς για να σταθεροποιεί το πέτρωμα και να αποτρέπει περαιτέρω καθίζηση. «Ακούστηκαν τέρατα. Απορώ πώς όσοι είπαν ότι διαλύεται ο σχιστόλιθος επειδή περνάει το TBM εξακολουθούν να διατηρούν το πτυχίο του γεωλόγου, και πώς τόλμησαν να το πουν χωρίς να έχουν καν εικόνα του τι βγαίνει στην επιφάνεια. Πάρα πολλοί τρόμαξαν τους κατοίκους. Η εμπιστοσύνη πρέπει να είναι αμφίδρομη: δεν αφορά μόνο όσους ασκούν δημόσια εξουσία, αφορά και όσους θέλουν σώνει και καλά να εκφέρουν δημόσιο λόγο και στο τέλος σπέρνουν πανικό. Το θέμα δικαιολογημένα προκαλεί ανησυχία, αλλά πριν φτάσουμε στον χαρακτηρισμό “καταστροφή” πρέπει να έχουμε όλα τα στοιχεία».

Εμπιστοσύνη στην Ελληνικό Μετρό και στο ΤΕΕ

Ο υφυπουργός αναφέρθηκε στους θεσμικούς φορείς που διαχειρίζονται το ζήτημα. «Η Ελληνικό Μετρό είναι δημόσια επιχείρηση, με τη μεγαλύτερη τεχνογνωσία στη διάνοιξη σηράγγων στην Ελλάδα. Οι μηχανικοί της δεν επρόκειτο ποτέ να καλύψουν οτιδήποτε δεν εκτελείται σύμφωνα με τους κανόνες της επιστήμης και της τέχνης, εφόσον διαπίστωναν κάτι τέτοιο». Για το ΤΕΕ, του οποίου διετέλεσε επί 7,5 χρόνια μέλος της διοίκησης, όπως υπενθύμισε, σημείωσε ότι πρόκειται για τον θεσμικό σύμβουλο της Πολιτείας και ότι «δεν υπάρχει κανένας που να διακινδυνεύσει την επιστημονική του επάρκεια και την ακεραιότητά του για να κρύψει ένα πρόβλημα».

Σε ό,τι αφορά την πολιτική διάσταση που επιχείρησαν να δώσουν στο ζήτημα οι ερωτώντες βουλευτές, ο κ. Ταχιάος δήλωσε ότι δεν πρόκειται να τους ακολουθήσει στην πολιτικολογία και τη σκανδαλοθηρία. Υπενθύμισε ότι η μελέτη του φακέλου δημοπράτησης εκπονήθηκε, ο διαγωνισμός της Γραμμής 4 προκηρύχθηκε και η κοινοπραξία κρίθηκε επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, με βάση το ευρωπαϊκό δίκαιο, και ότι η αποζημίωση των ζημιών καλύπτεται από τη σύμβαση και την ασφάλιση αστικής ευθύνης του αναδόχου, όπως η ίδια σύμβαση προβλέπει. Ξεκαθάρισε, ωστόσο, ότι δεν πρόκειται να κάνει πολιτική σπέκουλα πάνω σε αυτό: «Θεωρώ ότι και τότε και τώρα η Ελληνικό Μετρό κάνει πολύ καλά τη δουλειά της. Πιθανότατα να υπάρχουν αστοχίες, πιθανώς και απρόβλεπτες συνθήκες που δημιούργησαν το πρόβλημα. Δεν υπάρχει καμία κυβέρνηση, κανενός κόμματος, που να θέλει να αφήσει ανθρώπους με ρωγμές στα σπίτια τους. Πρόκειται για τεχνικό ζήτημα και ως τέτοιο θα λυθεί, όχι για πολιτικό ζήτημα προς εκμετάλλευση». Και πρόσθεσε: «Το πρόβλημα είναι εδώ και θα το αντιμετωπίσουμε. Δεν θα αφήσουμε κανέναν εκτεθειμένο. Όχι μόνο στο πρόβλημα, αλλά και στην πολιτική σπέκουλα που επιχειρείται πάνω σε αυτό».

«Η εμπιστοσύνη κρίνεται στην πράξη»

Κλείνοντας, ο Νίκος Ταχιάος επεσήμανε ότι το έργο εξελίσσεται στον πυρήνα της Αθήνας, σε μια περιοχή με καταγεγραμμένα γεωλογικά προβλήματα, και ότι το πρόβλημα που παρουσιάστηκε θα αντιμετωπιστεί. «Όλα γίνονται στο φως, ακόμη κι αν πρόκειται για υπόγειο έργο», είπε χαρακτηριστικά. «Δεν ζητώ από κανέναν να μείνει στη διαβεβαίωση ενός υπουργού», πρόσθεσε και έθεσε ως κριτήριο το αποτέλεσμα: «Η εμπιστοσύνη αποκαθίσταται στην πράξη, όταν ολοκληρωθεί η πλήρης αποκατάσταση των κτιρίων και όταν ο μετροπόντικας ξεκινήσει ξανά χωρίς να δημιουργήσει κανένα περαιτέρω πρόβλημα. Καταλαβαίνω απόλυτα την ανησυχία και την οργή όποιου βλέπει ρωγμές στο σπίτι του. Οι άνθρωποι της Κυψέλης δεν πρόκειται να μείνουν εκτεθειμένοι».