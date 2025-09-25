Δικογραφία εις βάρος 28χρονου άνδρα, σχηματίστηκε από τη Διεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος, ο οποίος κατηγορείται ότι απειλούσε και εξύβριζε διαδικτυακά τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, Παύλο Μαρινάκη. Οι κατηγορίες αφορούν «Απειλή κατ’ εξακολούθηση» και «Εξύβριση δημόσια κατ’ εξακολούθηση».

Βάσει των στοιχείων που έχουν προκύψει και σύμφωνα με την καταγγελία, ο νεαρός άνδρας έστελνε συστηματικά μηνύματα υβριστικού αλλά και απειλητικού περιεχομένου στον προσωπικό λογαριασμό που διατηρεί ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στο Instagram.

Η έρευνα διεξήχθη από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών και αφού ταυτοποιήθηκε ο δράστης, σχηματίστηκε εις βάρος του ποινική δικογραφία και η υπόθεση πηγαίνει στην τακτική δικαιοσύνη.

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

«Από τη Διεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος σχηματίσθηκε δικογραφία, σε βάρος 28χρονου ημεδαπού, ο οποίος κατηγορείται για απειλή και εξύβριση δημόσια κατ’ εξακολούθηση, μέσω διαδικτύου, σε βάρος πολιτικού προσώπου. Για τη διερεύνηση της υπόθεσης προηγήθηκε έγκληση του ανωτέρω πολιτικού προσώπου, σύμφωνα με την οποία, άγνωστος χρήστης ιστοσελίδας κοινωνικής δικτύωσης, του απέστειλε τον περασμένο Φεβρουάριο πολυάριθμα μηνύματα με εξυβριστικό και απειλητικό περιεχόμενο στον προσωπικό λογαριασμό που διατηρεί στην εν λόγω ιστοσελίδα. Τα ανωτέρω τέθηκαν υπόψη της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών και παραγγέλθηκε η διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης στο πλαίσιο της οποίας, καθώς και ύστερα από ενδελεχή και εμπεριστατωμένη ψηφιακή έρευνα, αλληλογραφία με τη διαχειρίστρια εταιρεία και εταιρείες παροχής υπηρεσιών διαδικτύου, κατέστη δυνατή η ταυτοποίηση του 28χρονου ως διαχειριστή του λογαριασμού. Η δικογραφία που σχηματίστηκε θα υποβληθεί στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή».