Ένας πολυετής κύκλος για την ελληνική οικονομία ολοκληρώνεται με την επίσημη υποβολή του τελευταίου αιτήματος πληρωμής από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης, σφραγίζοντας την υλοποίηση του εθνικού σχεδίου «Ελλάδα 2.0».

Με αφορμή τη συμπλήρωση του οροσήμου αυτού, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης πραγματοποίησε επίσκεψη στα γραφεία της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης στην οδό Πανεπιστημίου, εκφράζοντας τις θερμές ευχαριστίες του προς τα στελέχη για τη συμπλήρωση ενός «τιτάνιου έργου».

Από την πλευρά του, ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Νίκος Παπαθανάσης, αποκάλυψε ότι το τελικό αίτημα αφορά 123 ορόσημα που ξεκλειδώνουν 6,75 δισ. ευρώ, εκτοξεύοντας τη συνολική ευρωπαϊκή χρηματοδότηση για τη χώρα στα 35,95 δισ. ευρώ.

Η επίσκεψη Μητσοτάκη στην Ειδική Υπηρεσία και η ιστορική αναδρομή

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από τα γραφεία της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης, όπου μετέβη για να σηματοδοτήσει την ολοκλήρωση των αιτημάτων πληρωμής του προγράμματος «Ελλάδα 2.0», έκανε δηλώσεις απευθυνόμενος στο έμψυχο δυναμικό της Υπηρεσίας.

Ο Πρωθυπουργός εξήρε την αφοσίωση και τη σκληρή δουλειά των στελεχών τα τελευταία χρόνια, υπογραμμίζοντας ότι κατάφεραν να ανταπεξέλθουν σε ασφυκτικές και ιδιαίτερα αυστηρές ευρωπαϊκές προθεσμίες.

Κάνοντας μια ιστορική αναδρομή, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στις σκληρές διαπραγματεύσεις πέντε ημερών που διεξήχθησαν στις Βρυξέλλες το καλοκαίρι του 2020 για τη δημιουργία του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (RRF), υπενθυμίζοντας ότι η Ελλάδα πέτυχε μια αναλογικά τεράστια χρηματοδοτική στήριξη σε σχέση με το μέγεθος της οικονομίας της.

Όπως τόνισε, αμέσως μετά τη συμφωνία ακολούθησε η απαιτητική φάση του σχεδιασμού και της συγκρότησης της ειδικής υπηρεσίας, χωρίς την προετοιμασία της οποίας θα ήταν αδύνατον να επιτευχθούν οι σημερινοί στόχοι.

Παράλληλα, σημείωσε ότι η τεχνογνωσία που αποκτήθηκε στη δημόσια διοίκηση αποτελεί μια εξαιρετικά σημαντική παρακαταθήκη για τη διαχείριση των μελλοντικών ευρωπαϊκών κονδυλίων, καταλήγοντας με τη φράση:

«Είμαστε, λοιπόν, σήμερα στη θέση να πατήσουμε το κουμπί».

Τα αριθμητικά δεδομένα του «Ελλάδα 2.0» και το τελευταίο αίτημα

Τις λεπτομέρειες της τελικής φάσης του προγράμματος εξειδίκευσε ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Νίκος Παπαθανάσης.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε, το τελευταίο αίτημα, περιλαμβάνει την αξιολόγηση 123 οροσήμων και στόχων, η εκπλήρωση των οποίων ανοίγει τον δρόμο για την άμεση εκταμίευση 6,75 δισ. ευρώ.

Με την ολοκλήρωση συνολικά 376 οροσήμων και στόχων, που αντιστοιχούν σε 176 εμβληματικές επενδύσεις και μεταρρυθμίσεις, το πρόγραμμα «Ελλάδα 2.0» εισρέει συνολικά 35,95 δισ. ευρώ ευρωπαϊκής χρηματοδότησης στη χώρα, ενώ μέσω των εργαλείων του δανειακού πυλώνα του Ταμείου Ανάκαμψης κινητοποιούνται συνολικά 46 δισ. ευρώ προς την ιδιωτική οικονομία και τις επιχειρήσεις μέσω χαμηλότοκων δανείων.

Οι τομείς αιχμής και η παρακαταθήκη για την Ελλάδα του 2030

Όπως επεσήμανε ο κ. Παπαθανάσης, οι πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης διοχετεύθηκαν σε κρίσιμες παρεμβάσεις που μετασχηματίζουν την εικόνα της χώρας.

Οι βασικοί άξονες των έργων περιλαμβάνουν:

Εκσυγχρονισμό υποδομών: Μεγάλα έργα μεταφορών, ενέργειας και περιβάλλοντος. Ενίσχυση της Υγείας και της Παιδείας: Ανακαινίσεις νοσοκομείων, κέντρων υγείας και ψηφιακός εξοπλισμός στα σχολεία. Ψηφιοποίηση του Κράτους: Ψηφιακές υπηρεσίες για τους πολίτες, μεταρρυθμίσεις στη Δικαιοσύνη και τη Δημόσια Διοίκηση. Κοινωνική Συνοχή και Απασχόληση: Προγράμματα κατάρτισης, δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και στήριξη των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων.

Ο αναπληρωτής υπουργός έκανε λόγο για την επιτυχή ολοκλήρωση μιας πολυετούς και απαιτητικής διαδρομής, ευχαριστώντας τα στελέχη της δημόσιας διοίκησης, τους φορείς υλοποίησης και τον ιδιωτικό τομέα, υπογραμμίζοντας ότι το Ταμείο Ανάκαμψης αφήνει πίσω του μια πολύτιμη παρακαταθήκη και ισχυρή βάση για την Ελλάδα του 2030.

«Δεν χάθηκε ούτε ένα ευρώ»

Απευθυνόμενος στα στελέχη της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού, ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι η επιτυχής αυτή διαδρομή ακύρωσε στην πράξη τις επιφυλάξεις που είχαν εκφραστεί αρχικά για την ικανότητα του ελληνικού κράτους να απορροφήσει τόσο μεγάλους πόρους εντός αυστηρών προθεσμιών.«Οι μεγάλοι ωφελημένοι τελικά είναι οι Ελληνίδες και οι Έλληνες, οι οποίοι βλέπουν ότι τελικά δεν χάθηκε ούτε ένα ευρώ», ανέφερε ο πρωθυπουργός.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στην τεχνογνωσία που αποκτήθηκε στη δημόσια διοίκηση. Όπως εξήγησε, η υλοποίηση 376 οροσήμων σε βάθος πενταετίας απαίτησε πρωτοφανή συντονισμό μεταξύ υπουργείων, δημιουργώντας μια εσωτερική τεχνογνωσία που απελευθερώνει το κράτος από την απόλυτη εξάρτηση από εξωτερικούς συμβούλους. Αυτή η αλλαγή διαμορφώνει μια νέα διοικητική κουλτούρα που βασίζεται στη στοχοθεσία, την αξιολόγηση και τη μέτρηση των αποτελεσμάτων, αποτελώντας πολύτιμη παρακαταθήκη για τα επόμενα ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά εργαλεία.

Η μεταρρυθμιστική παρακαταθήκη και η επόμενη ημέρα

Πέρα από τους άμεσους οικονομικούς δείκτες, το κυβερνητικό επιτελείο επισημαίνει ότι η επιτυχής ολοκλήρωση του «Ελλάδα 2.0» αφήνει μια διαρκή αναπτυξιακή προίκα που θα συνεχίσει να τροφοδοτεί την ελληνική οικονομία και μετά το τέλος της περιόδου χρηματοδότησης.

Η σύζευξη των δημόσιων επιχορηγήσεων με τα χαμηλότοκα δάνεια του δανειακού σκέλους κινητοποίησε τεράστια ιδιωτικά κεφάλαια, κατευθύνοντάς τα στην πράσινη μετάβαση, τον ψηφιακό μετασχηματισμό και την εξωστρέφεια των επιχειρήσεων.

Έτσι, η ολοκλήρωση των υποβολών δεν σηματοδοτεί το τέλος της προσπάθειας, αλλά τη μετάβαση σε μια νέα εποχή όπου η κτηθείσα τεχνογνωσία και οι εκσυγχρονισμένες υποδομές θα αποτελέσουν τον επιταχυντή για τη διαρκή σύγκλιση της Ελλάδας με τα ευρωπαϊκά πρότυπα.