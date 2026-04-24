Με αφορμή τη συμπλήρωση των 111 ετών από τη Γενοκτονία των Αρμενίων, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας, προχώρησε σε μία δήλωση, που αποτίει φόρο τιμής στα θύματα, ενός από τα πιο σκοτεινά κεφάλαια της παγκόσμιας ιστορίας.

Υπογράμμισε τη σημασία της διατήρησης της ιστορικής συνείδησης, ιδιαίτερα σε μια εποχή διεθνών εντάσεων και αβεβαιότητας, επισημαίνοντας την ανάγκη ενίσχυσης της ειρήνης και της συνεργασίας, μεταξύ των λαών.

Ακολουθεί η δήλωση του προέδρου της Δημοκρατίας

«Σήμερα, στην 111η επέτειο της Γενοκτονίας των Αρμενίων από την Οθωμανική Αυτοκρατορία, ενός από τα πλέον αποτρόπαια εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, τιμούμε τη μνήμη του ενάμισι εκατομμυρίου θυμάτων.

Η μνήμη αυτή αποτελεί αδιαπραγμάτευτο χρέος, τόσο απέναντι στα θύματα όσο και απέναντι στην ιστορική αλήθεια, ώστε η λήθη να μη μετατρέπεται σε αιτία αναθεωρητισμού, βίας και μισαλλοδοξίας.

Ελλάδα και Αρμενία συνδέονται με διαχρονικούς δεσμούς, σφυρηλατημένους μέσα από κοινές δοκιμασίες, αλλά και μέσα από μια σταθερή σχέση αλληλεγγύης, φιλίας και αμοιβαίου σεβασμού.

Στη σημερινή διεθνή συγκυρία, που χαρακτηρίζεται από κρίσεις, συγκρούσεις και αβεβαιότητες, καθίσταται ακόμη πιο επιτακτική η προσήλωση στην ειρήνη, στη συνεννόηση και στη συνεργασία των λαών. Η ιστορική μνήμη επιβάλλει διαρκή εγρήγορση, ώστε τα τραγικά γεγονότα της Ιστορίας να μην επαναληφθούν ποτέ».