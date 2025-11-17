Στεφάνι στο μνημείο για την εξέγερση στο Πολυτεχνείο, κατέθεσε νωρίς το πρωί της Δευτέρας, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας.

«Υπεύθυνη, λαϊκή και διαρκής διεκδίκηση της δημοκρατίας και της ελευθερίας»

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας στις δηλώσεις του επεσήμανε ότι η εξέγερση του 1973 αποτελεί «υπεύθυνη, λαϊκή και διαρκής διεκδίκηση της δημοκρατίας και της ελευθερίας», μέσα σε συνθήκες δικτατορίας και αυταρχισμού.

Ο κύριος Τασούλας υπογράμμισε ότι 52 χρόνια μετά, το μήνυμα του Πολυτεχνείου αφορά στην «υπεύθυνη λαϊκή και διαρκή προστασία της ελευθερίας και της δημοκρατίας μέσα σε συνθήκες κοινοβουλευτισμού». Αυτό συνιστά συνταγματική επιταγή και αποδεικνύει ότι η δημοκρατία παραμένει «το καλύτερο από τα εφικτά πολιτεύματα», όταν οι πολίτες συμφωνούν στη διαφύλαξή της, πρόσθεσε.

«Φωνή που ταρακούνησε τη δικτατορία»

Αναφερόμενος στο ιστορικό σύνθημα «Ψωμί, Παιδεία, Ελευθερία», ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, σημείωσε ότι πρόκειται για «φωνή που ταρακούνησε τη δικτατορία», επισημαίνοντας ότι σήμερα μετατρέπεται σε χρέος για μια δημοκρατική πολιτεία με προκοπή, μόρφωση και στέρεους θεσμούς.

Κλείνοντας, ο κύριος Τασούλας υπογράμμισε ότι όσο πολίτες και ηγεσία παραμένουν ενωμένοι και προσηλωμένοι σε αυτό το καθήκον, «η πατρίδα θα πηγαίνει μπροστά», δικαιώνοντας το Πολυτεχνείο και διαφυλάσσοντας τη δημοκρατία από τις απειλές που αντιμετωπίζει.