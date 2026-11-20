Νέα σημαντική εξέλιξη καταγράφεται στη δικαστική διερεύνηση της τραγωδίας των Τεμπών.

Όπως έγινε γνωστό, ο πρώην υπουργός Μεταφορών και Υποδομών Κώστας Αχ. Καραμανλής καλείται σε απολογία την επόμενη Παρασκευή για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος.

Ο αρεοπαγίτης ανακριτής Ηλία Γιαρένης, ο οποίος χειρίζεται την έρευνα για το σκέλος της τραγωδίας των Τεμπών που αφορά στα έργα εκσυγχρονισμού του σιδηροδρομικού δικτύου, απέστειλε κλήση σε απολογία στον πρώην υπουργό, ο οποίος ελέγχεται για παράβαση καθήκοντος, αδίκημα που είναι σε βαθμό πλημμελήματος.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο δικαστικός λειτουργός έχει ολοκληρώσει το ανακριτικό έργο σε ό,τι αφορά τις καταθέσεις των μαρτύρων και άλλα στοιχεία που έχει ζητήσει από τις αρμόδιες αρχές και πλέον εισέρχεται στις απολογίες.

Η κλήση στον πρώην υπουργό, προσδίδει πλέον στις έρευνες για τους υπευθύνους στο πεδίο της πολιτικής για τα Τέμπη άλλη διάσταση.

Υπενθυμίζεται πως ο Κώστας Αχ. Καραμανλής έχει παραπεμφθεί στον ανακριτή του δικαστικού συμβουλίου του Ειδικού Δικαστηρίου, μετά την ποινική δίωξη που έχει ασκήσει η Βουλή για το πλημμέλημα της παράβασης καθήκοντος.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, η χρονική περίοδος για την οποία εγκαλείται ο πρώην Υπουργός αφορά τη θητεία του στο Υπουργείο από 9/7/2019 έως και 1/3/2023 και σχετίζεται με παραλείψεις αναφορικά με τη λειτουργία του σιδηροδρομικού δικτύου.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο πρώην υπουργός θα ζητήσει και θα λάβει προθεσμία για να απολογηθεί και το πιθανότερο είναι η απολογία του να ληφθεί ενδεχομένως και μετά τις γιορτές.