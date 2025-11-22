Ο πρώην υφυπουργός Χρήστος Τριαντόπουλος, ο πρώην περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός και έξι συγκατηγορούμενοι πρόκειται να προσέλθουν στο ανακριτικό γραφείο προκειμένου να απολογηθούν το δεύτερο δεκαήμερο του Δεκεμβρίου.

Τα οκτώ αυτά πρόσωπα θα απολογηθούν στο πλαίσιο της έρευνας που αφορά την αλλοίωση του τόπου δυστυχήματος στα Τέμπη.

Όταν η αρεοπαγίτης – ανακρίτρια Φωτεινή Μηλιώνη ολοκλήρωσε την έρευνα της έστειλε κλήσεις προς απολογία σε όλους τους κατηγορουμένους.

Πιο συγκεκριμένα, ο κ. Τριαντόπουλος, ο κ. Αγοραστός και οι υπόλοιποι έξι κατηγορούνται για παράβαση καθήκοντος. Όλοι τους εμφανίστηκαν αυτοπροσώπως στο γραφείο της και ζήτησαν προθεσμία για να προετοιμάσουν την υπεράσπιση τους. Ο κ.Τριαντόπουλος θα κλείσει τον κύκλο των απολογιών, καθώς θα είναι ο τελευταίος που θα δώσει εξηγήσεις.

Παράσταση υποστήριξης της κατηγορίας έχουν δηλώσει πολλοί συγγενείς των 57 θυμάτων οι οποίοι έχουν ζητήσει την ποινική αναβάθμιση της κατηγορίας σε κακούργημα .

Τέλος, η απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου θα καθορίσει την εξέλιξη της υπόθεσης. Θα κρίνει αν θα συγκροτηθεί ή όχι Ειδικό Δικαστήριο.