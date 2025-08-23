Λίγο μετά τις 10:00 το πρωί του Σαββάτου έφτασε στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου, στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας, η σορός του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, Απόστολου Βεσυρόπουλου, ο οποίος έφυγε από τη ζωή την Πέμπτη έπειτα από ανακοπή καρδιάς. Η εξόδιος ακολουθία τελείται σήμερα στις 12:00 το μεσημέρι.

Στην κηδεία σύμφωνα με το thestival.gr αναμένεται να παραστούν, μεταξύ άλλων, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, υπουργοί και βουλευτές της ΝΔ, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλος, εκπρόσωποι της Αυτοδιοίκησης Ημαθίας, τοπικοί παράγοντες και πλήθος πολιτών που θέλουν να αποχαιρετήσουν τον βουλευτή.

Η είδηση του θανάτου του σκόρπισε θλίψη στον πολιτικό κόσμο, με σύσσωμα τα κόμματα να εκφράζουν συλλυπητήρια στις ανακοινώσεις τους.

Η οικογένεια του εκλιπόντος, η σύζυγος και τα δύο παιδιά του, σε ανακοίνωσή τους ζήτησαν αντί στεφάνων να κατατεθούν χρήματα σε κοινωνικούς φορείς και φιλανθρωπικά ιδρύματα.

«Αντί στεφάνων όσοι το επιθυμούν θα θέλαμε να ενισχύσουν κοινωνικούς φορείς και φιλανθρωπικά ιδρύματα στη μνήμη του Απόστολου Βεσυρόπουλου που τόσο αναπάντεχα έφυγε από κοντά μας. Αυτό θα ήθελε και ο αγαπημένος μας Απόστολος που σε όλη του τη διαδρομή στάθηκε δίπλα σε αυτούς που είχαν ανάγκη και χρειάζονταν βοήθεια», αναφέρει το μήνυμα της οικογένειας.

Η τραγική ειρωνεία με τους απινιδωτές

Ο μάχιμος πολιτικός είχε βοηθήσει να αποκτήσουν απινιδωτές 2.000 σημεία και δομές της χώρας μας ενώ τελικά ο ίδιος φαίνεται πώς έφυγε από τη ζωή ακριβώς επειδή δεν βρέθηκε μία τέτοια συσκευή κοντά του την στιγμή που τη χρειάστηκε.