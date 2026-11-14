Την οριστική εξάλειψη του ερωτήματος «πότε αλλάζει η ώρα;», που απασχολεί τους Ευρωπαίους πολίτες κάθε Μάρτιο και Οκτώβριο, θέτει ως άμεση προτεραιότητα ο Απόστολος Τζιτζικώστας.

Από την ανάληψη των καθηκόντων του, ο Ευρωπαίος Επίτροπος Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού έθεσε τον συγκεκριμένο φάκελο ψηλά στην ατζέντα του, εκτιμώντας πως έχει πλέον ωριμάσει ο χρόνος ώστε τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να εγκαταλείψουν τη διαδικασία μετακίνησης των δεικτών του ρολογιού.

«Μια ανοησία που ταλαιπωρεί τους πολίτες»

Κατά τη διάρκεια ενημέρωσης Ελλήνων δημοσιογράφων στις Βρυξέλλες, ο κ. Τζιτζικώστας εξήγησε ότι η πρακτική αυτή θεσπίστηκε στο παρελθόν για λόγους εξοικονόμησης ενέργειας, ένας στόχος που στις σημερινές συνθήκες δεν υφίσταται πλέον. Χαρακτήρισε, μάλιστα, τη διαδικασία εναλλαγής μεταξύ θερινής και χειμερινής ώρας ως «μια ανοησία η οποία ταλαιπωρεί τους πολίτες», υπογραμμίζοντας τις σοβαρές αρνητικές συνέπειες που επιφέρει, ιδίως στην ψυχική τους υγεία.

Οι διαβουλεύσεις και οι αντιδράσεις του ευρωπαϊκού Βορρά

Παρά τη μεγάλη προσπάθεια επανεκκίνησης του φακέλου και την ομόφωνη στήριξη που απολαμβάνει η πρωτοβουλία από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το εγχείρημα συναντά εμπόδια. Όπως ανέφερε ο Επίτροπος, ορισμένα κράτη-μέλη του ευρωπαϊκού Βορρά αντιδρούν, καθώς προτιμούν τη διατήρηση του υφιστάμενου συστήματος. Ο ίδιος βρίσκεται ήδη σε απευθείας συζητήσεις σε επίπεδο πρωθυπουργών, εκφράζοντας την ελπίδα ότι στο άμεσο μέλλον θα επιτευχθεί η αναγκαία συμφωνία.

Τι δείχνουν οι έρευνες για τις επιπτώσεις στην υγεία

Παράλληλα με τις πολιτικές επαφές, οι υπηρεσίες του Επιτρόπου εκπονούν νέα μελέτη για να τεκμηριώσουν τα προβλήματα που προκύπτουν από τη διπλή ετήσια αλλαγή της ώρας. Τα μέχρι τώρα επιστημονικά δεδομένα καταδεικνύουν ότι η εποχική αυτή μεταβολή απορρυθμίζει τον κιρκάδιο ρυθμό —το εσωτερικό βιολογικό ρολόι του ανθρώπου— προκαλώντας βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες επιπτώσεις στη σωματική και ψυχική υγεία.

Συγκεκριμένα, κατά τις περιόδους αλλαγής της ώρας παρατηρείται έξαρση του άγχους, αισθητή πτώση της παραγωγικότητας, καθώς και αύξηση των τροχαίων ατυχημάτων.